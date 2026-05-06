Moțiunea care schimbă tot: cine câștigă și cine pierde după prăbușirea guvernului. Jocurile care zguduie PNL: ”Șanse de rupere există oricând”

În contextul tensionat al ultimelor zile de pe scena politică, după moțiunea adoptată în Parlament care a dus la înlăturarea guvernului condus de Ilie Bolojan, au apărut tot mai multe scenarii privind viitorul coaliției și echilibrul de putere din interiorul partidelor. FANATIK a discutat cu politologul Cristian Pîrvulescu și sociologul Vladimir Ionaș, care au explicat cum se reconfigurează raporturile politice și dacă există riscul real ca PNL să se fragmenteze sub presiunea disputelor interne și a jocurilor de putere.

Moțiunea care a răsturnat calculele politice: jocuri de putere între partide

Potrivit analizei realizate pentru FANATIK de politologului Cristian Pîrvulescu, votul din Parlament a avut o semnificație mai amplă decât simpla cădere a guvernului. Cu 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă, moțiunea a trecut într-un context în care dinamica politică din coaliție s-a schimbat vizibil. PSD și grupul minorităților au susținut demersul, în timp ce PNL, USR și UDMR au absentat, ceea ce a mutat simbolic responsabilitatea politică în zona social-democraților. Pîrvulescu a subliniat că, deși PSD a reușit să impună votul, a pierdut controlul asupra efectelor politice generate ulterior, iar echilibrul din coaliție a fost serios afectat.

„Cu 281 de voturi pentru și 4 împotriva, moțiunea a trecut, dar configurația votului spune mai mult decât dispozitivul său. La moțiune, din interiorul coaliției de guvernare, au votat doar PSD și grupul parlamentar al minorităților naționale, actori care rămân, cel puțin formal, în interiorul aceleiași coaliții de guvernare. PNL, USR și UDMR au absentat, punând simbolic căderea guvernului în responsabilitatea PSD.

Geometria votului redistribuie însăși miza evenimentului. Pentru PSD moțiunea s-a dorit o mișcare de forță în interiorul coaliției: PSD s-a aliat cu AUR — traversând o linie roșie ideologică — nu pentru a ieși din coaliție, ci pentru a reconfigura raporturile de putere din interiorul ei. Această manevră s-a dovedit însă costisitoare. Optând pentru urgentarea moțiunii în locul așteptării trecerii celor 45 de zile prevăzute de procedura constituțională — termen după care s-ar fi putut activa mecanismele articolului 85 alineatul 3 — PSD a oferit PNL și USR pretextul moral de care aveau nevoie: alierea cu extremismul. Pe această bază, cele două partide și-au justificat retragerea din coaliție, transformând o înfrângere tactică într-o ieșire cu capital de imagine. PSD a câștigat votul, dar a pierdut controlul situației”, sunt mențiunile pe care le-a făcut profesorul universitar, pentru FANATIK.

Bolojan, din premier înlăturat în prezidențiabil în construcție? Pîrvulescu: „Riscul de erodare a imaginii de victimă”

În același timp, politologul atrage atenția asupra poziționării lui Ilie Bolojan, despre care spune că nu mai este perceput doar ca un premier înlăturat, ci ca un potențial candidat prezidențial aflat în construcție. În jurul său se conturează deja o strategie de capitalizare politică a momentului, însă aceasta vine și cu riscuri, mai ales în contextul conflictelor deschise din spațiul politic: „Ceea ce complică tabloul este că Ilie Bolojan nu e un premier căzut, ci un prezidențiabil în construcție. Campania în favoarea sa încearcă să convertească înfrângerea în capital electoral: victima unui PSD care a trebuit să apeleze la AUR pentru a-l doborî. E o strategie coerentă pe termen scurt, dar structural fragilizată de propriile excese. Iar din interiorul PNL, dar și dinspre presa de opinie, a fost declanșat un atac frontal la președintele Dan — acuza de trădare e explicită — așa că un prezidențiabil care intră în coliziune directă cu un președinte, chiar dacă nu foarte popular, riscă să-și erodeze postura de victimă pe care o revendică dacă situația politică degenerează”, a mai completat Pîrvulescu.

Tensiuni politice uriașe și alianțe fragile

Mai departe, Pîrvulescu mai notează că , precum și atacurile din spațiul public, pot eroda imaginea de lider aflat în ascensiune, mai ales dacă disputa politică se adâncește: „Situația din USR complică și mai mult cadrul. Alianța dintre Ilie Bolojan și aripa anti-Dan din USR nu e improvizată din cauza crizei guvernamentale curente, ci rezultatul unor mai vechi negocieri de fuziune sau alianță structurală care s-au purtat în ultimii ani.

După alegerile locale din București din decembrie 2025, această aripă a preluat controlul total direcției partidului și a contribuit la întărirea convergenței cu linia Bolojan, iar aversiunea față de moștenirea iohannistă pare să fi fost principalul liant ideologic și electoral. Adoptând un lexic anti-sistem și sacrificând figurile cele mai expuse atacurilor, PNL joacă pe terenul USR fără a dispune de credibilitatea acestuia pe acel teren. E o mișcare care poate funcționa pe termen scurt, dar al cărei cost identitar se va vedea la următorul ciclu electoral”, a mai opinat politologul, pentru redacția noastră.

Se rupe PNL? ”Pe fondul emoției create, Bolojan a devenit un lider politic extrem de important”

Pe de altă parte, întrebat dacă există posibilitatea unei scindări în PNL, sociologul Vladimir Ionaș consideră că scenariile de fragmentare politică nu sunt neobișnuite în România, însă depind decisiv de echilibrul de putere și de influența liderilor centrali. Acesta a amintit că și în trecut au existat decizii de rupere sau reconfigurare a alianțelor politice care ulterior au fost inversate în scurt timp. „Șanse de rupere există oricând în politica românească. Am văzut asta chiar recent. Ultima dată când s-a hotărât, până la urmă, intrarea PNL la guvernare, în coaliția vestită Nicu (n.r. Nicolae Ciucă) și Marcel (n.r. Ciolacu), inițial PNL a luat aceeași decizie de a nu mai colabora cu PSD, ne aducem aminte că s-a întâmplat în ședința de la Sinaia.

Ulterior, la câteva zile distanță a fost întoarsă această decizie. Diferența uriașă era numele președintelui României, atunci era Klaus Iohannis, care avea o influență majoră asupra PNL, controla partidul. În momentul de față, Nicușor Dan nu știu dacă are aceeași putere de a controla partidele cum o făcea Iohannis. Cred că are anumiți oameni cu care discută, dar nu are influența lui Iohannis. Rămâne de văzut dacă PNL își va schimba opțiunea. În momentul de față e de înțeles adunarea în jurul domnului Bolojan. Pe fondul emoției create, a devenit un lider politic extrem de important, care se bucură de simpatia unei părți importante a societății. E naturală și normală o astfel de adunare în jurul domniei sale”, ne-a declarat sociologul Vladimir Ionaș, pe fondul instabilității politice din România.

Presiunea primarilor și a liderilor locali, între accesul la resurse și strategia politică pe termen lung a partidelor

Sociologul admite și faptul că presiunea venită din partea aleșilor locali, interesați de resursele guvernamentale, poate influența deciziile politice de la centru, însă direcția finală depinde de strategia pe termen mediu și lung a partidului. „E normal ca primarii și șefii consiliilor județene să își dorească să fie la guvernare, căci banii vin de la guvern, iar Ministerul Dezvoltării e cel care împarte în general bani în stânga și-n dreapta, deci primarii își doresc acest lucru. Nu știm dacă presiunea va fi suficient de mare. Cei de la centru au o altă viziune, încearcă să câștige din punct de vedere politic pe termen mediu și lung”, a ținut să mai precizeze analistul politic, pentru FANATIK.

Strategii prudente în PNL și rolul lui Predoiu în echilibrarea deciziilor politice

În ceea ce privește posibilele jocuri interne din PNL, Vladimir Ionaș susține că lideri cu experiență, precum decât să impună schimbări bruște, lăsând deciziile finale în urma consultărilor din interiorul partidului. „Cătălin Predoiu este un lider cu experiență. Înțelege foarte bine cum funcționează lucrurile. Cred că domnia sa a lansat doar o opinie, pe care ceilalți urmau să o analizeze. Nu cred că e genul care să încerce să schimbe convingerile liderilor de la centru. Opinia poate fi schimbată doar prin presiunea teritoriului”, este părerea lui Ionaș cu privire la posibilul joc politic din PNL.