Moțiunea PSD-AUR resetează scena politică. Când ar putea pica Bolojan și ce guvern ar putea veni: „O palmă dată lui Nicușor Dan”

ADVERTISEMENT

Mutare-bombă pe scena politică făcută de PSD: partidul lui Grindeanu se aliază cu AUR pentru a-l da jos pe premierul Ilie Bolojan! FANATIK dezvăluie ce șanse are ca moțiunea de cenzură pregătită de cele două formațiuni politice să treacă. Cât mai stă Bolojan în fruntea guvernului?

Moțiunea PSD-AUR, mutare surprinzătoare pe scena politică. Ce șanse reale are să treacă

La o săptămână de la anunțul PSD de ieșire de la guvernare (n. red: partidul a făcut un referendum intern în acest sens pe 20 aprilie 2026), social-democrații au făcut un pas la care puțini se așteptau, având în vedere că de-a lungul timpului, în discursurile oficiale, Sorin Grindeanu s-a lepădat de AUR mai ceva ca dracul de tămâie, vorba românului, și anume s-au aliat cu Alianța pentru Unirea Românilor. Contextul a schimbat lucrurile și PSD și-a dat seama că nevenind cu o soluție după retragerea miniștrilor din cabinetul Bolojan s-ar afunda puternic din punct de vedere politic.

ADVERTISEMENT

Analistul politic Adrian Zăbavă a declarat, în analiza făcută pentru FANATIK, că șansele ca moțiunea de cenzură anunțată cu surle și trâmbițe de Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) sunt foarte mari, chiar dacă de fiecare dată în astfel de situații se discută despre racolări și traseism politic. În opinia lui Zăbavă, gestul făcut de PSD, anunțând moțiunea în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni privind viitorul economic al României dată fiind criza politică, este ca o palmă dată președintelui țării.

„O palmă dată președintelui Nicușor Dan”

Zăbavă ne-a declarat că Marian Neacșu și Petrișor Peiu au făcut anunțul în mod ostentativ. „Șansele moțiunii să treacă sunt maxime. Văd această mișcare drept una surprinzătoare din partea PSD și cred că e măsura faptului că PSD intrase într-o fundătură din care nu mai știa cum să mai iasă. Probabil încearcă să depună presiune suplimentară pe președinte și pe partenerii din vechea coaliție. Spun asta în contextul în care anunțul făcut de Petrișor Peiu și Marian Neacșu a fost făcut ostentativ, în același timp în care au loc consultările de la Cotroceni. Mi-e greu să cred că, sub o astfel de presiune pusă de PSD, membrii coaliției mai pot sta la masă cu PSD, mă refer la PNL și USR.

ADVERTISEMENT

O astfel de situație concretizată va duce la o stopare a coaliției PSD-PNL-USR. Acest lucru nu cred că va putea să mai aibă loc. Fie vom avea un guvern PSD-AUR, fie un guvern minoritar, fie alegeri anticipate, dar știm cât de greu se ajunge în România la asta. PSD nu cred că se mai poate întoarce la masa unei coaliții pro-europene. Anunțul de azi e o palmă dată președintelui Nicușor Dan”, a declarat Adrian Zăbavă, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Pentru ca Bolojan să pice e nevoie de 233 de voturi. AUR și PSD au doar 220

Poate tabăra pro-Bolojan să racoleze suficienți parlamentari, astfel încât moțiunea să nu treacă? Pentru ca guvernul să pice la vot, este nevoie de 233 de voturi, pe care PSD și AUR nu le-ar putea asigura lejer. Analistul politic spune că, deși traseismul a devenit o tradiție în politica dâmbovițeană, de data asta lucrurile ar putea sta diferit. Chiar și ”electronii liberi” îl detestă suficient de mult pe Bolojan încât să voteze moțiunea.

ADVERTISEMENT

„În afară de cele două partide mai sunt parlamentari, electroni liberi, să le spun așa, care au intrat fie prin AUR, fie prin POT în Parlament. Toți acești oameni clamează eșecul guvernării lui Ilie Bolojan. Că acești parlamentari pot fi convinși prin alte metode, posibil. În principiu, cineva care vrea să își recâștige un mandat de parlamentar din 2028 și până acum era anti-Bolojan n-are cum să nu voteze această moțiune de cenzură. După părerea mea, e un scenariu puțin probabil”, a declarat Zăbavă, în completare.

Analist politic: „Nu cred că PSD a învățat ceva din ce s-a întâmplat la alegerile din 2024”

Șefii partidelor politice au spus, după șocul alegerilor din 2024, că au învățat ceva din votul dat de români. Zăbavă privește cu uimire tot ce se întâmplă în zona politică și spune că PSD cu siguranță nu a învățat mare lucru, iar alianța cu AUR nu îi va asigura un viitor politic, formațiunea îmbătând-se cu apă rece.

ADVERTISEMENT

„Tot ce s-a întâmplat după alegerile prezidențiale nu face decât să acutizeze criza democratică, socială, politică în care ne aflam în noiembrie 2024 și apoi a venit anularea alegerilor. Nu cred că PSD a învățat ceva din ce s-a întâmplat la alegerile 2024, nici măcar nu a învățat ceva din alegerile pentru Primăria Capitalei de la final de 2025. Nu cred că le va asigura viitorul o alianță cu AUR, din contră”, ne-a mai spus Zăbavă.

Ce voturi vânează PSD și AUR ca să îl dea jos pe Bolojan

PSD și AUR pentru ca moțiunea de cenzură să fie votată. Partidele au împreună 156 de deputați și 64 de senatori. Așadar, voturile ar putea fi completate din zona celorlalți parlamentari suveraniști care nu fac parte din AUR, adică SOS și POT. SOS România are 15 deputați și un senator, iar POT defilează cu 6 deputați și 5 senatori. Din aceste 27 de posibile voturile, e suficient ca doar 13 să se alăture demersului PSD-AUR și să voteze moțiunea. Moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR ar putea fi votată pe data de 5 mai, după cum într-o conferință de presă.