Moțiunea simplă împotriva lui Claudiu Năsui, dezbătută și votată marți. Senator PSD: ”Ministrul trebuie să plece”

Moţiunea simplă depusă de PSD împotriva lui Claudiu Năsui va fi dezbătută în plenul de marţi al Senatului, de la ora 16.00. Votul final urmează să fie dat de la ora 17.00.

„O Românie în agonie, cu Năsui la Economie” este intitulată moțiunea care-l pune la zid pe ministrul Economiei.

”Distruge economia României prin sărăcirea ei cu 100 de milioane de euro în fiecare zi, a blocat investiţiile, vrea să vândă economia Româiei pe doi lei, a omorât HoReCa, blochează exporturile”, sunt acuzațiile social democraților care cer demisia lui Claudiu Năsui. AICI puteți vedea textul moțiunii simple.

„Am depus azi la Senat moţiunea simplă împotrivă ministrului Economiei – o Românie în agonie, cu Năsui la Economie. Este titlul acestei moţiuni, o moţiune pe deplin justificată şi foarte aşteptată de către antreprenorii din România pentru dezastrul pe care l-a lăsat domnul Năsui în cele 70 de zile de când este la cârma Ministerului Economiei. Nu are niciun mesaj pentru antreprenori. Am văzut că a închis toate programele bune pentru economie. Ieri am avut o discuţie cu industria confecţiilor, cu industria textilă care este poate a doua industrie care este afectată de pandemie şi de criza economică din România.

Peste 60.000 de locuri de muncă s-au pierdut. Ne-au spus că nu a fost nicio măsură pentru ei, nu au găsit niciun sprijin, nu au reuşit să se autorizeze şi nu au reuşit să vândă în România măştile şi echipamentele de protecţie pe care le vând astăzi în Franţa. Jandarmeria franceză poartă de exemplu măştile româneşti”, a declarat Ştefan Radu Oprea săptămâna precedentă, conform news.ro.

Acesta îl acuză pe Claudiu Năsui că nici după 70 de zile de când conduce ministerul nu există o hotărâre de Guvern care să definească instituţia.

”Acestea sunt doar o parte din motivele pentru care ministrul trebuie să plece”

„Programul pentru promovarea exporturilor este închis, programul pentru internaţionalizarea companiilor româneşti care susţinea de asemenea exporturile este închis, Start Up Nation lipseşte un sfert de miliard pentru a încheia toate plăţile din ediţia a doua. De ediţia a treia nici nu mai este vorba.

Insistă foarte tare domnul Năsui pe vânzarea pachetelor de acţiuni la companiile profitabile de stat, deşi oricare antreprenor din România ştie că în această perioadă de criză economică nu vinzi pentru că ai vinde în pierdere şi lista lucrurilor rele pe care le-a făcut domnul Năsui continuă. Poate culminând şi cu faptul că nici astăzi când vorbim, după 70 de zile, nu există o hotărâre de Guvern care să definească acel minister. El se află într-o deplină ilegalitate astăzi când vorbim pentru că din punct de vedere al ordonatorului principal de credit este unul singur, este o hidră cu două capete – Ministerul Economiei şi Ministerul Energiei.

Cred că este într-o ilegalitate profundă în acest moment domnul Năsui şi acestea sunt doar o parte din motivele pentru care ministrul trebuie să plece. Ştiţi bine că debirocratizarea e una dintre temele lui cu care şi-a făcut campanie pentru a putea deveni candidatul USR-PLUS nominalizat la Ministerul Economiei. Kafka ar fi fost invidios pe Cladiu Năsui pe ce a reuşit să facă”, a precizat senatorul PSD.

PSD speră să convingă ”colegii” din coaliția de guvernare

„Sperăm ca o parte dintre colegii care sunt azi în coaliţia de guvernare să voteze alături de noi. Sunt vizibile certurile dintre miniştrii, e clar că premierul Cîţu nu poate să conducă Guvernul acesta unde de fapt sunt trei guverne”, a conchis Oprea.

Aceasta este a doua moţiune simplă depusă de PSD în actuala legislatură, după cea îndreptată împotriva ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu care a fost respinsă.