Moțiunea simplă împotriva lui Vlad Voiculescu, motiv de scandal în Parlament. Contre dure între PSD și ministru

Circ în Parlamentul României, în ziua în care PSD a inițiat o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu.

Social democrații l-au desființat pe Voiculescu, acesta a parat cu atacuri la „mafie”, în timp ce liderii coaliției, Ludovic Orban și Dacian Cioloș, au anunțat că moțiunea nu va trece.

Moțiunea „Incompetenţa şi lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sănătatea şi viaţa românilor” a fost semnată de 109 social democrați și a fost citită de Alexandru Rafila în plen.

Moțiunea simplă împotriva lui Vlad Voiculescu a fost depusă

„În loc să faceţi, din prima zi în care aţi ajuns în minister, tot posibilul pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple, le-aţi comunicat sec românilor că le veţi prezenta ‘un raport privind stadiul măsurilor luate după raportul din noiembrie 2020’. Un raport la un alt raport. Însă ce măsuri aţi luat? Concret! Cele pe care chiar dumneavoastră i le cereaţi în noiembrie ministrului Tătaru? Sau niciuna de fapt!? Aşa cum de altfel chiar dumneavoastră susţineaţi public, urgenţa era alta. Nu vorbele. Nu hârtiile. Nu declaraţiile politice. Ci un set de proceduri unitare la nivel naţional în privinţa evitării pericolelor legate de utilizarea oxigenului în toate spitalele COVID. Adică fapte. Simple. Concrete”, i-au reproșat cei din PSD lui Voiculescu.

Ludovic Orban anunțase că moțiunea nu va fi votată de cei din PNL. „Există un principiu elementar al solidarităţii guvernamentale şi, în mod evident, Partidul Naţional Liberal nu va vota moţiunea depusă de PSD împotriva colegului nostru de coaliţie care girează poziţia de ministru al Sănătăţii. De altfel, mi se pare ridicol să vii să depui o moţiune după o lună de mandat, în condiţiile în care cred că e nevoie de o durată minimă de timp pentru a face o primă evaluare privind activitatea unui ministru”, a afirmat Ludovic Orban.

Dacian Cioloș îl apără pe Vlad Voiculescu

Dacian Cioloș a susținut cele spuse de Ludovic Orban și, așa cum era de așteptat, i-a arătat cu degetul pe cei din PSD. „Nu am emoţii. E o moţiune propusă doar pentru a se afla în treabă cei de la PSD. Aşa înţeleg ei să facă opoziţie. Ai un ministru care nici nu s-a instalat bine şi vii şi îl acuzi de nişte lucruri pe care le-au făcut cei care au fost miniştrii PSD înainte. Noi avem miniştri ineficienţi PSD cu grămada. Avem trei foşti miniştri ai Sănătăţii din PSD care sunt urmăriţi penal acum, pentru fapte de corupţie sau asimilate cu corupţia. Avem fost ministru PSD care după accidentul Colectiv spunea că toate merg bine. Ei, Vlad Voiculescu spune că nu toate merg bine şi sunt foarte multe lucruri de reformat. Şi, da, vom introduce management profesionist în spitale. Nu va mai fi pe sinecuri politice şi pe prietenii sau ataşamente politice, cum ne-am obişnuit”, a transmis Cioloș.

Vlad Voiculescu, atac la PSD și la „mafie”

Vlad Voiculescu a avut un discurs tipic anti-PSD, cu teme anti-Mafie și „greaua moștenire”. „Mă bucur să fiu astăzi în Parlament și să explic ce am găsit în sistem și să spun ce facem pentru sistemul de Sănătate.

Autorii direcți ai dezastrului este PSD și mafia PSD-istă. Moțiunea s-ar putea numi „Vlad Voiculescu un pericol pentru mafia din Sănătate”. Ea fost scrisă de un domn care a fost secretar de stat 4 ani în echipa domnului Bănicioiu care spunea că avem de toate.

Mi se cere să îmi asum răspunderea pentru un spital care a fost condus de domnul Cercel, într-un oraș condus de colegii dumneavoastră. Aceștia sunt oamenii care au avut tupeul să vorbească despre asumare. Vorbesc despre asumare oamenii partidului care au avut 12 miniștri ai Sănătății, trei dintre ei anchetați de DNA.

Și-au creat rețele mafioate. M-aș fi așteptat în această lună de zile să primesc de la parlamentarii PSD propuneri de proiecte serioase. Am verificat și nu am primit nici măcar o singură idee.

Ați început probabil să scrieți această moțiune înainte să fiu numit ministru. Ați așteptat să apară o tragedie să puneți în cârca mea dezastrul. Am găsit sistemul de sănătate mult mai rău decât l-am lăsat în 2016. V-ați bătut joc de tot ce am făcut și era un început de reformă reală. Dar asta înseamna decuplarea de la banii din Sănătate.

Trebuia încă din 2017 să avem studiile gata pentru spitalele regionale, iar până astăzi să aibă aceste spitale măcar câteva etaje. În aceste 50 de zile, ce am făcut eu? Am alocat 50 de milioane din fonduri europene pentru investiții în spitalele COVID. Am evaluat și vom evalua stadiul de implementare.

Îmi spuneți că nu am făcut nimic pentru deschiderea școlilor. Poate nu știți, dar școala s-a deschis. Până în prezent au fost distribuite un milion de teste din care 445 de mii au ajuns în școli.

Îmi reproșați că nu am făcut nimic în gestionarea pandemiei. Am lua măsuri concrete. Campania de vaccinare ne plasează în topul european al vaccinării. M-am asigurat că personalul medico-sanitar sunt plătiți în mod corect și transparent. Vom demara testarea cu teste antigent în cabinetele medicilor de familie.

Am primit un mandat de reformă și puteți să strigați demisia 24 de ore din 24, 7 zile din 7, timp de 4 ani și nu mă voi opri. Stimați parlamentari, aveți o decizie simplă de luat: să votați cu mafia din Sănătate sau să votați cu mine împotriva acestei mafii”, s-a apărat Voiculescu.