Motivarea instanței în cazul Wiz Khalifa: ”Trebuie să conștientizeze”. Rapperul american condamnat la Constanța pentru că a refuzat munca în folosul comunității

Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru că a fumat marijuana pe scena de la Beach, Please!, iar acest lucru nu a fost ”o greșeală de moment”.
Daniel Coltuc
18.12.2025 | 19:01
Rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare după ce a fumat marijuana la Beach, Please! / Colaj foto: Fanatik / Sursă foto: Hepta
Curtea de Apel Constanța a admis, joi, apelul formulat de DIICOT împotriva condamnării cu amendă penală dată dată pe fond rapperului american Wiz Khalifa, care a fumat marijuana pe scena festivalului Beach, Please! În apel, Thomas Cameron Jibril (pe numele său real) a fost condamnat la 9 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. Sentința este definitivă.

Curtea de Apel: ”Fapta inculpatului nu are caracter izolat”

Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța și-au motivat decizia de a-l condamna pe rapperul Wiz Khalifa prin faptul că gestul interpretului, în fața unui public foarte tânăr, a fost una cu impact social major. De asemenea, nu a fost vorba despre un simplu ”accident”, în condițiile în care Wiz Khalifa a mai repetat gestul și în alte concerte.

”În dezacord cu cele menţionate de inculpat pe aceeaşi cale (declarație autentificată înaintată la dosar, n.r.), fapta inculpatului în prezenta cauză judecată nu are caracter izolat şi nu este “o greşeală de moment”.

Procesul-verbal de investigaţie întocmit la data de 31.07.2024 şi captura foto nr. 1 anexată la acesta atestă că pe contul oficial al inculpatului, deschis pe reţeaua de socializare “Instagram”, la data de 14.07.2024 acesta avea prezentă o fotografie, pe care a subliniat “backstage vibe”, conţinând imaginile a două ţigări confecţionate artizanal, a pungii cu fermoar tip ziplock descoperite asupra inculpatului la controlul corporal, precum şi a unui pahar conţinând mai mulţi muguri vegetali având aspectul specific canabisului, în raport de care preocupările inculpatului sunt de domeniul evidenţei, iar caracterul singular al activităţii ilicite învederate de inculpat este unul strict declarativ”, se arată în motivarea judecătorilor constănțeni.

Wiz Khalifa, condamnat la Constanța pentru că nu a venit în instanță și nu a optat pentru muncă în folosul comunității

Curtea a reținut că, pentru a se dispune o pedeapsă cu suspendare, inculpatul ar fi trebuit să-și exprime acordul pentru a presta muncă în folosul comunității. Dar acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că Wiz Khalifa a refuzat să dea alte declarații în dosar decât cele transmise prin intermediul avocatului său.

”Astfel, în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere, iar în cursul judecății, inculpatul a lipsit atât în fața primei instanțe, cât şi în faţa instanţei de apel, iar înscrisul autentificat depus la dosarul Tribunalului privind poziția sa procesuală de recunoaștere a săvârşirii faptei pentru care a fost trimis în judecată nu cuprinde şi o eventuală mențiune referitoare la acest acord.

După cum am arătat, nici în etapa procesuală a apelului inculpatul nu s-a prezentat pentru o eventuală suplinire a acestei cerințe și nici nu a depus un alt înscris autentificat cu privire la acordul de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii”, se mai arată în motivarea consultată de FANATIK.

De ce a fost condamnat Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare: ”Trebuie să conștientizeze”

Magistrații români au căzut de acord că o pedeapsă cu executare este singura variantă pentru ca rapperul american ”să conștientizeze necesitatea respectării normelor de drept și a celor socio-etice de conviețuire”.

În aceste condiții, judecătorii au constatat că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru a dispune o pedeapsă cu suspendarea executării.

Ce șanse are România să-l extrădeze pe Wiz Khalifa

Deși pare o glumă, la prima vedere, Wiz Khalifa ar putea avea de suferit din cauza condamnării din România. Potrivit normelor în vigoare, instanța de executare urmează să emită un mandat de executare a pedepsei cu închisoare. Deoarece Wiz Khalifa se află în afara țării, autoritățile române trebuie să demareze procedura de urmărire internațională.

Ulterior, România trebuie să solicite o cerere de extrădare reglementată de Tratatul de extrădare bilateral dintre România și SUA ratificat prin Legea 111/2008. O instanță din Statele Unite urmează să analizeze cererea, respectiv dacă infracțiunea este considerată suficient de gravă pentru a justifica extrădarea unui cetățean american.

Chiar și în cazul unui refuz, Khalifa ar putea fi arestat atunci când va călători în afara Statelor Unite. De exemplu, mandatul european de arestare poate fi pus în aplicare în oricare stat membru UE, iar în acest caz, procedura de extrădare e mult mai simplă și mai rapidă decât cea din SUA. Mandatul internațional sau cel european de arestare nu poate fi retras decât prin anularea sentinței sau prin prescripția executării pedepsei. În cazul consumului de droguri, termenul de prescripție este de cinci ani.

Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
