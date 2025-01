Motivarea instanței în procesul Vasile Șiman – Dinamo. Sentință de două milioane de euro

Tribunalul București a publicat motivarea prin care a dat câștig de cauză lui Dinamo, pe 20 decembrie 2024, în : un milion de euro clauza fostului fotbalist Ionuț Șerban și un milion penalități!

Motivarea instanței în procesul Vasile Șiman – Dinamo

În apărarea formulată, fostul finanțator al Sportului Studențesc, Vasile Șiman, a apreciat că dreptul său de creanţă nu este afectat de o condiție suspensivă, iar datoria de un milion de euro este o creanță curentă, născută la momentul când jucătorul Ionuț Șerban a devenit liber de contract.

În opinia lui Șiman acest lucru s-a întâmplat la data de 1 iulie 2021, ulterior datei de 28 iunie 2021, când Tribunalul București a dispus deschiderea procedurii insolvenţei Dinamo 1948 SA, motiv pentru care nu s-a înscris la masa credală.

Pledoaria lui Vasile Șiman nu l-a convins însă pe judecătorul sindic, care a precizat următoarea concluzie în motivarea sentinței: ”Contrar apărărilor formulate de contestator, Acordul de transfer nu a dat naștere la o creanță viitoare, ci la o creanță afectată de condiție suspensivă, în speță rămânerea jucătorului Șerban Ionuţ Daniel liber de contract.

Determinarea datei când s-a împlinit condiţia suspensivă ar fi avut relevanță în cazul în care s-ar fi formulat o cerere de înscriere la masa credală, iar nu o cerere de plată în temeiul art. 102 din Legea nr. 85/2014”.

Vasile Șiman a preluat creanța de un milion de euro în 2015

În motivarea instanței se mai arată că Vasile Șiman a preluat creanța de un milion de euro de la Sportul Studențesc în data de 1 octombrie 2015, la doi ani după transferul lui Ionuț Șerban la Dinamo, și avea posibilitatea formulării unei declarații de creanță pentru înscrierea în Tabelul Preliminar.

”Aceste apărări sunt apreciate de instanţă ca nefondate, întrucât măsura deschiderii procedurii insolvenţei presupune o verificare a obligaţiilor asumate de debitor anterior aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014, deoarece este de esența procedurii insolvenței a se avea în vedere, încă din etapele incipiente, care sunt datoriile ce grevează patrimoniul debitorului, inclusiv identificarea creanțelor nescadente sau afectate de condiție.

În speţă, creanţa solicitată de contestatorul Siman Vasile izvorăşte din Acordul de transfer înregistrat la FC Sportul Studențesc SA sub nr. 127/01.09.2013, la Dinamo 1948 SA sub nr. 295/05.09.2013 iar la Federația Română de Fotbal sub nr. 1703/06.09.2013 încheiat între autoarea contestatorul, respectiv FC Sportul Studențesc SA și debitoarea Dinamo 1948 SA”.

Detaliile importante ale contractului dintre Dinamo, Sportul și Ionuț Șerban

Motivarea mai precizează: ”Acordul de transfer menționat mai sus cuprinde toate elementele definitorii care permit caracterizarea creanței contestatorului Șiman Vasile constând în compensația asumată de Dinamo 1948 SA în cazul în care jucătorul de fotbal Şerban Ionuț Daniel urma să devină liber de contract, cuantificată conform art. 4 lit. e din Acordul de Transfer.

La art. 4 din contract s-a prevăzut:

a) Jucătorul este coproprietate a celor două cluburi în cote egale de câte 50%;

b) La transferul jucătorului de către clubul cesionar (S.C. Dinamo 1948 SA ) către un alt club, din ţară sau din străinătate, suma va fi încasată în cote egale de câte 50%, iar SC F.C. Sportul Studenţesc nu va încasa mai puţin de 1.000.000 Euro + TVA;

c) Ambele părţi pot obține oferte de transfer concurente urmând să fie realizată cea de nivel superior, indiferent de partea care o obţine.

d) SC Dinamo 1948 SA poate răscumpăra prin negociere în orice moment cota de 50% aparţinând SC F.C. Sportul Studențesc SA, integral sau o parte din aceasta;

e) În cazul în care jucătorul devine liber de contract, SC Dinamo 1948 SA va plăti la SC F.C. Sportul Studențesc SA suma de 1.000.000 Euro + TVA”.

Contestatorul cunoștea cuantumul pretențiilor la momentul încheierii Acordului de Transfer, respectiv cuantumul compensaţiei în cazul rămânerii jucătorului Şerban Ionuţ Daniel liber de contract. Astfel, contestatorul avea posibilitatea de a solicita înscrierea la masa credală a creanței, cuantumul acesteia fiind ușor de determinat prin interpretarea clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer” – motivarea Tribunalului București

Cheia sentinței: Articolul 4 litera e din Acordul de Transfer

Judecătorul sindic a detaliat și a ajuns la concluzia că Acordul de transfer nu a dat naştere la o creanţă viitoare, ci la o creanţă afectată de condiţie suspensivă:

”Din interpretarea clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer se reţine că plata sumei de 1.000.000 Euro de către Dinamo 1948 SA către F.C. Sportul Studențesc SA, cesionată către contestator, era condiţionată de un eveniment viitor şi nesigur, respectiv rămânerea jucătorului Şerban Ionuţ Daniel liber de contract, fiind afectată de o condiţie suspensivă în sensul art. 1400 C. civ.

Plata sumei de 1.000.000 Euro în temeiul clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer este un drept de creanţă stabilit prin Acordul de Transfer, drept ce este afectat de o condiţie suspensivă – un eveniment viitor şi nesigur, rămânerea jucătorului Şerban Ionuţ Daniel liber de contract.

Scadența sumei de 1.000.000 Euro pretinsă în temeiul clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer intervine la momentul împlinirii condiţiei suspensive materializată în atingerea unui anumit rezultat, în speţă rămânerea jucătorului Şerban Ionuţ Daniel liber de contract.

Acordul de transfer înregistrat la FC Sportul Studențesc SA sub nr. 127/01.09.2013, încheiat între autoarea contestatorului, respectiv FC Sportul Studențesc SA și debitoarea Dinamo 1948 SA, cuprinde toate elementele definitorii care permit caracterizarea creanței contestatorului constând în suma de 1.000.000 Euro, chiar de la momentul deschiderii procedurii insolvenței, respectiv 28.06.2021, aspecte ce rezultă din conţinutul art. 4 lit. e din Acordul de Transfer”.

”Contestatorul Şiman Vasile avea posibilitatea formulării unei declaraţii de creanță pentru înscrierea în Tabelul Preliminar”

Judecătorul sindic a menționat în continuare: ”Nu poate fi confundat momentul nașterii obligației de plată a debitului – data încheierii Acordului de transfer înregistrat la FC Sportul Studențesc SA sub nr. 127/01.09.2013, la Dinamo 1948 SA sub nr. 295/05.09.2013 iar la Federaţia Română de Fotbal sub nr. 1703/06.09.2013 – cu momentul realizării condiției suspensive, menţionată în cuprinsul art. 4 lit. e din Acordul de Transfer, respectiv data când jucătorul Şerban Ionuţ Daniel a rămas liber de contract.

Contrar apărărilor formulate de contestator, Acordul de transfer nu a dat naştere la o creanţă viitoare, ci la o creanţă afectată de condiţie suspensivă, în speţă rămânerea jucătorului Şerban Ionuţ Daniel liber de contract.

Astfel, contestatorul Şiman Vasile care a preluat creanţa în data de 01.10.2015 avea posibilitatea formulării unei declaraţii de creanță pentru înscrierea în Tabelul Preliminar cu privire la suma 1.000.000 Euro pretinsă în temeiul clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer, data rămânerii jucătorului Șerban Ionuț Daniel liber de contract reprezentând o condiție suspensivă de a cărei îndeplinire depindea eficacitatea obligației de plată a sumei 1.000.000 Euro”.

”Suma de 1.000.000 euro este o creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței, iar nu o creanță curentă”

Instanța a decis astfel că suma de 1.000.000 euro pretinsă de Vasile Șiman este o datorie anterioară deschiderii procedurii insolvenței SC Dinamo 1948 SA, iar nu o creanță curentă.

”Având în vedere data încheierii Acordului de transfer – 01.09.2013, care reprezintă izvorul creanţei solicitate de contestator, instanţa reţine că suma de 1.000.000 Euro pretinsă în temeiul clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer este o creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței, iar nu o creanță curentă.

Susținerile formulate de contestator privind caracterul curent al acestei creanțe sunt contrare prevederilor art. 5 alin. 1 pct. 69 și art. 102 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 85/2014 din care reiese obligația depunerii cererii de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii pentru toate creanțele născute înainte de data deschiderii procedurii, inclusiv pentru cele sub condiție, acestea fiind admise la masa credală.

Contrar criticilor formulate de contestator, obligația debitoarei de plată a sumei de 1.000.000 Euro pretinsă în temeiul clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer este o obligație sub condiție suspensivă, conform art. 1399 și art. 1400 Cod civil, deoarece eficacitatea sa depinde de un eveniment viitor și nesigur, respectiv de obținerea rezultatului urmărit la încheierea Acordului de Transfer constând în rămânerea jucătorului Şerban Ionuţ Daniel liber de contract.

Contestatorul cunoștea cuantumul pretențiilor la momentul încheierii Acordului de Transfer, respectiv cuantumul compensaţiei în cazul rămânerii jucătorului Şerban Ionuţ Daniel liber de contract.

Astfel, contestatorul avea posibilitatea de a solicita înscrierea la masa credală a creanței, cuantumul acesteia fiind ușor de determinat prin interpretarea clauzei prevăzute la art. 4 lit. e din Acordul de Transfer”, mai scrie în motivația instanței.

Având în vedere că rațiunea pentru care creanțele curente se plătesc cu prioritate, reprezentată de imperativul continuării activității debitorului după data deschiderii procedurii insolvenței, nu se regăsește în ceea ce privește compensaţia asumată printr-un Acord de Transfer încheiat înainte de deschiderea procedurii, instanța concluzionează că este lipsită de fundament favorizarea acestui creditor de către administratorul judiciar prin plata cu prioritate a creanței născute anterior deschiderii procedurii” – motivarea Tribunalului București

Greșeala pentru care Vasile Șiman a pierdut și penalitățile de un milion de euro

Pe lângă clauza de un milion de euro solicitată pentru că Ionuț Șerban a devenit liber de contract, Vasile Șiman a mai pretins de la Dinamo începând cu data de 1 iulie 2021 şi până la 14 octombrie 2024.

Instanța a respins, ca inadmisibil, și acest demers făcut de Vasile Șiman, considerând că nu a respectat Legea insolvenței. Potrivit motivării, omul de afaceri nu a formulat cerere de plată în dosarul de fond prin care să solicite plata accesoriilor calculate la suma principală de 1.000.000 euro, ci a depus o cerere adiţională în şedinţa publică din data de 14.10.2024.

”Având în vedere că Siman Vasile nu a formulat o cerere de plată în dosarul de fond prin care să solicite plata accesoriilor calculate la suma principală de 1.000.000 Euro începând cu data de 01.07.2021 şi până la 14.10.2024, respectiv următoarele sume:

2.154.940,77 Ron – dobândă penalizatoare;

– dobândă penalizatoare; 1.644.332,18 Ron – rata inflaţiei;

– rata inflaţiei; 935.959 Ron – TVA;

– TVA; 409.438,75 Ron – dobândă legală penalizatoare calculată la suma de 935.959 Ron reprezentând TVA;

– dobândă legală penalizatoare calculată la suma de 935.959 Ron reprezentând TVA; 312.423,11 Ron – inflaţie,

cerere care să fie analizată de administratorul judiciar, pentru a da ocazia respectivului creditor să conteste eventual măsura luată, instanţa reţine că judecătorul-sindic nu se poate substitui în atribuţiile expres prevăzute de lege în sarcina administratorului judiciar.

Legea specială prevăzând expres la art. 45 lit. j din Legea nr. 85/2014 faptul că judecătorul-sindic judecă contestaţiile împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau împotriva rapoartelor de activitate întocmite de acesta şi publicate în BPI, iar alin. 2 al art. 45 din Legea nr. 85/2014 prevede că atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului/lichidatorului judiciar”.

Normal că vom face apel. Așteptăm motivarea deciziei pentru a vedea cum ne vom apăra. Nu ne surprinde această decizie. Până acum judecătoarea a avut o linie și s-a dus pe ea” – Vasile Șiman, la 20 decembrie 2024