Motivarea TAS pentru România – Kosovo 3-0: Detalii incredibile din vestiar. ”În acel moment, a devenit clar că nu mai era posibil să continuăm partida”

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a emis motivarea din UEFA Nations League, disputat pe 15 noiembrie 2024: și amenzi pentru ambele federații.

Motivarea TAS pentru meciul România – Kosovo 3-0 la ”masa verde”

oferă detalii din rapoartele arbitrului danez Morten Krogh, oficialilor UEFA și FARE, precum și mărturia team-managerului naționalei Kosovo, care au fost esențiale în stabilirea verdictului: Kosovo a refuzat să continue jocul fără un temei justificat.

ADVERTISEMENT

Partida dintre România și Kosovo, desfășurată pe Arena Națională din București, a fost întreruptă în minutul 90+2, la scorul de 0-0, după ce jucătorii kosovari au părăsit terenul în semn de protest față de scandările suporterilor români, precum „Serbia! Serbia!” și „Kosovo e Serbia!”.

Deși arbitrul și oficialii UEFA au încercat să convingă echipa Kosovo să revină pe teren, aceasta a refuzat, iar meciul a fost abandonat după o așteptare de peste o oră.

ADVERTISEMENT

Momentul-cheie: Videoclipurile care au schimbat totul

Conform documentului TAS, după ce echipa Kosovo s-a retras la vestiare, oficialii UEFA, arbitrul și organizatorii au negociat intens cu delegația kosovară, reușind să-i convingă pe jucători să revină pe teren.

Totul părea rezolvat, până când jucătorii din Kosovo au primit, în timp ce se aflau în vestiar, videoclipuri filmate în tribune în care se auzea cum suporterii români scandau „Kosovo e Serbia”. Oficialii Federației de Fotbal din Kosovo au susținut că acest lucru i-a determinat pe jucători kosovari să nu mai iasă pe teren pentru ultimele două minute de joc.

ADVERTISEMENT

Raportul arbitrului: ”Serbia! Serbia! Serbia!” vs. ”Gesturi cu mâinile, în formă de vultur”

În raportul său, arbitrul Morten Krogh a descris astfel faptele din finalul partidei și încercările pe care le-a făcut pentru a-i readuce pe teren pe kosovari.

ADVERTISEMENT

„După o confruntare generală în minutul 90+2, jucătorii Kosovo au părăsit terenul de joc, după ce suporterii români scandau ’Serbia! Serbia! Serbia!’. Chiar înainte de a părăsi terenul, și un oficial al echipei Kosovo au făcut

Jucătorii Kosovo au refuzat să reintre pe teren după termenele de 5, respectiv două minute acordate pentru reluarea meciului

Jucătorii Kosovo s-au dus în vestiarul lor. După mai multe încercări făcute de echipa de arbitri și de delegatul UEFA de a relua meciul, jucătorii Kosovo au refuzat să reintre pe terenul de joc. În cele din urmă, li s-a dat un termen de cinci minute să reintre pe teren, dar au refuzat în continuare să joace meciul.

După aceste cinci minute, li s-a dat un alt termen de două minute să-și reconsidere decizia, dar au refuzat în continuare să joace meciul. Eu (arbitrul) am intrat pe teren, cu 11 jucători români pe teren, am reluat meciul și am fluierat imediat finalul partidei”, a explicat arbitrul, conform TAS.

Raportul delegatului UEFA: ”Nu am auzit scandarea ’Kosovo e Serbia’, ci doar ’Serbia, Serbia’”

Delegatul UEFA, muntenegreanul Milovan Dukanovici, a scris că fanii români au avut comportament discriminatoriu (bannere, scandări, etc.).

”Managerul echipei oaspete mi-a raportat după meci că el și jucătorii din Kosovo au auzit scandări ale suporterilor români: ’… nu doar Serbia, Serbia, ci și Kosovo e Serbia’, cu aproximativ 10 minute înainte de finalul partidei.

Personal, nu am auzit scandarea ’Kosovo e Serbia’, ci doar ’Serbia, Serbia…’. L-am întrebat pe arbitru și pe ofițerul de securitate dacă au auzit scandarea ’Kosovo e Serbia’, iar aceștia au confirmat că ’nu au auzit decât Serbia, Serbia…’, ceea ce a dus la decizia jucătorilor din Kosovo de a părăsi terenul și de a refuza să joace ultimele două minute din meci”.

Delegatul UEFA susține că nici arbitrul nu a auzit scandările ’Kosovo e Serbia’

Delegatul UEFA a dezvăluit și comunicarea pe care a avut-o cu arbitrul meciului: ”Jucătorii Kosovo au decis să părăsească terenul în minutul 90+2 după scandările suporterilor români, în special din peluza sud: ’Serbia, Serbia…’.

Arbitrul a auzit aceste scandări, dar nu și scandări de tip discriminatoriu precum ’Kosovo e Serbia’. A încercat în mai multe rânduri să îi convingă pe jucători și pe căpitanul echipei Kosovo să rămână pe teren și să încheie meciul, însă aceștia au refuzat”.

”Arbitrul a încercat în repetate rânduri să vorbească cu căpitanul echipei Kosovo”

Delegatul UEFA a întocmit și un raport suplimentar detaliat în care a explicat cum au decurs evenimentele.

„Când arbitrul a acordat o lovitură liberă pentru România, suporterii români au început să scandeze ’Serbia, Serbia…’. Jucătorii din Kosovo au decis să părăsească terenul, protestând împotriva a ceea ce au numit, după meci, ’comportament rasist al suporterilor gazdă’.

Arbitrul a încercat în repetate rânduri să vorbească cu căpitanul echipei Kosovo și să-i convingă pe jucători să rămână pe teren și să încheie meciul. Aceștia au refuzat și s-au retras la vestiare”, a scris muntenegreanul Milovan Dukanovici .

Acesta a adăugat: ”Am avut o întâlnire cu arbitrul, ofițerul de securitate, managerii de meci ai echipelor gazdă și oaspete, ofițerii de securitate ai ambelor echipe, președintele echipei oaspete și secretarul general, cerându-le explicații pentru decizia jucătorilor de a părăsi terenul”.

Oficialii din Kosovo au acuzat comportamentul rasist al fanilor români

Delegatul UEFA a completat: ”Managerul echipei oaspete a explicat că jucătorii au luat această decizie pentru că arbitrul nu a pus în aplicare prima etapă a procedurii UEFA privind comportamentul rasist al fanilor gazdă. Potrivit acestuia, comportamentul rasist a constat în scandările a numeroși suporteri români: ’Serbia, Serbia…’.

După aproximativ 40 de minute, managerul echipei oaspete mi-a comunicat că grupuri mai mici de suporteri români au scandat și ’Kosovo e Serbia…’. Personal, am auzit scandările ’Serbia, Serbia…’, dar nu și pe cele cu ’Kosovo e Serbia’”.

”Antrenorul echipei Kosovo mi-a promis că echipa va reveni”

Responsabilul UEFA a mai precizat: ”Am continuat, împreună cu ofițerul de securitate, să încercăm să convingem staff-ul echipei Kosovo să revină pe teren, prezentându-le posibilele consecințe ale refuzului, dar fără rezultat.

Deoarece jucătorii Kosovo au părăsit terenul la ora 23:43, i-am propus arbitrului să le acordăm un răgaz pentru a-și reconsidera decizia. Antrenorul echipei Kosovo mi-a promis că echipa va reveni, dar a solicitat câteva minute suplimentare pentru discuții la vestiare. Între timp, jucătorii români au rămas pe teren, așteptând revenirea adversarilor”.

Motivul invocat de kosovari pentru abandonarea meciului

Milovan Dukanovici a dezvăluit că fotbaliștii din Kosovo au refuzat să mai revină pe teren după ce au primit în vestiar videoclipuri cu scandări ’Kosovo e Serbia’:

”La un moment dat, la aproximativ 30 de minute după părăsirea terenului, managerul echipei Kosovo mi-a comunicat că jucătorii erau pregătiți să revină, dar între timp primiseră videoclipuri din tribune – probabil de la jurnaliști – în care se auzea scandarea ’Kosovo e Serbia…’ în perioada în care ei se aflau în vestiar. În acel moment, au decis să nu mai revină pe teren.

Am ieșit din zona vestiarelor și am mers pe teren pentru a verifica dacă scandările respective continuă, așa cum ne-a solicitat secretarul general al echipei Kosovo, însă în acel moment nu se mai auzea nimic”.

”Arbitrul le-a dat cinci minute pentru a reveni pe teren”

Delegatul UEFA a concluzionat: ”În jurul orei 00:40, arbitrul s-a întâlnit cu căpitanii și managerii ambelor echipe și le-a comunicat că mai au la dispoziție cinci minute pentru a reveni pe teren, altfel va relua sau va fluiera finalul meciului.

După aproximativ trei minute, jucătorii Kosovo au început să iasă din vestiare și să urce în autocar, abandonând definitiv meciul. Arbitrul a fluierat finalul partidei la ora 00:51”.

Declarația managerului echipei Kosovo

După ce meciul a fost declarat încheiat, managerul echipei Kosovo a avut o întâlnire cu ofițerul de securitate UEFA, căruia i-a cerut să transmită următoarele declarații oficiale către forul european:

”Căpitanul echipei Kosovo i-a cerut arbitrului, de trei ori, cu aproximativ 10 minute înainte de finalul meciului, să oprească jocul din cauza scandărilor suporterilor români „Serbia, Serbia…”.

I-a cerut să declanșeze procedura UEFA în trei pași, nu doar pentru ‘Serbia, Serbia…‘, ci și din cauza scandărilor unor grupuri mai mici ‘Kosovo e Serbia’. Arbitrul nu a luat nicio măsură”.

”În acel moment, a devenit clar că nu mai era posibil să continuăm partida”

El a continuat explicând: ”După discuții lungi cu jucătorii, am reușit să-i convingem să continue meciul. Când au acceptat și erau gata să revină pe teren, au primit videoclipuri cu scandările ‘Kosovo e Serbia‘, înregistrate în timp ce ei se aflau la vestiare.

În acel moment, a devenit clar că nu mai era posibil să continuăm partida, pentru că valorile de bază ale UEFA, precum Respectul, nu au fost respectate. Mai mult, a fost pentru a doua oară într-un an când comportamentul rasist a avut loc în același stadion”.

Federația din Kosovo: ”Este discriminare”

Oficialul din Kosovo a mai transmis: ”Pentru noi, este imposibil să participăm la un meci în care suveranitatea și independența statului pe care îl reprezentăm sunt puse sub semnul întrebării, deși suntem membri egali în UEFA.

Pentru noi, chestiunea existenței țării și a naționalității noastre depășește simplul comportament rasist. Este discriminare”.

”Steagul nostru a fost ars, iar un jurnalist a atacat fizic un jucător al nostru”

În încheiere, a precizat că „steagul nostru a fost ars, iar după conferința de presă, un jurnalist a atacat fizic un jucător al nostru în fața tuturor reprezentanților mass-media.”

Ofițerul de securitate a precizat în raportul său: ”În timpul ședinței de debriefing, managerul echipei Kosovo mi-a comunicat mie și delegatului UEFA că un jucător kosovar ar fi fost atacat fizic în zona mixtă de un jurnalist. Eu nu am văzut incidentul și nu dețin dovezi despre acesta”.

Ce scandări a semnalat observatorul FARE (Football Against Racism in Europe)

„Suntem români și ne vom apăra pământul, țara și istoria, ale ale ale ale, să-ți dăm la m..e, bozgore.”

„Serbia, Serbia”

Observatorul FARE a consemnat în raportul său următoarele:

”În jurul minutului 90, un grup de aproximativ 200–300 de fani români din tribuna nord a scandat ’Serbia, Serbia’. Scandarea a fost ulterior reluată de aproximativ 3.000-5.000 de suporteri români, tot din tribuna nord.

Grupările de extremă dreapta din România nu recunosc statul Kosovo ca stat suveran, considerându-l parte a Serbiei și negând kosovarilor identitatea națională, dreptul la statalitate și dreptul de a exista.

Aceasta constituie o negare a dreptului la existență al unui stat de către o terță parte neimplicată, motivată de convingeri politice de extremă dreapta. Kosovo este recunoscut de UEFA și FIFA. Contextul particular al scandării este că vizează direct echipa națională a Kosovo și reprezintă un act xenofob.

În jurul minutului 93, jucătorii Kosovo au părăsit terenul. Arbitrul a suspendat temporar meciul, care a fost ulterior abandonat”.

Deciziile UEFA după incidentele de la meciul România – Kosovo

La 20 noiembrie 2024, :

Să acorde victoria României cu scorul de 3-0, considerând că Kosovo este responsabilă pentru nefinalizarea meciului.

Să amendeze FRF cu suma totală de 128.000 de euro pentru:

Comportament rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor (scandări xenofobe antimaghiare).

Transmiterea de mesaje politice provocatoare, nepotrivite pentru un eveniment sportiv.

Aruncarea de obiecte, aprinderea de torțe, folosirea de lasere, manifestări în timpul imnurilor și blocarea căilor de acces.

Comportament rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor (scandări xenofobe antimaghiare). Transmiterea de mesaje politice provocatoare, nepotrivite pentru un eveniment sportiv. Aruncarea de obiecte, aprinderea de torțe, folosirea de lasere, manifestări în timpul imnurilor și blocarea căilor de acces. Să impună FRF disputarea următorului meci de acasă fără spectatori.

Să amendeze Federația de Fotbal din Kosovo cu 6.000 de euro pentru comportamentul nepotrivit al echipei sale

FRF a făcut apel la TAS împotriva sancțiunilor UEFA

FRF a considerat sancțiunile impuse ca fiind disproporționate și a formulat un apel la TAS, solicitând:

Anularea închiderii stadionului sau, în subsidiar, transformarea acesteia într-o închidere parțială.

Reducerea amenzilor financiare.

pe 13 februarie 2025, considerând că încălcările comise de suporterii FRF au fost grave, iar sancțiunile impuse de UEFA sunt conforme cu regulamentul disciplinar și nu sunt disproporționate.

Apelul Federației de Fotbal din Kosovo

Separat, Federația de Fotbal din Kosovo a contestat decizia UEFA de a pierde meciul cu 0-3, susținând că retragerea echipei de pe teren a fost justificată de comportamentul discriminatoriu al suporterilor români.

, pe 5 mai 2025, concluzionând că deși comportamentul suporterilor români a fost inacceptabil, decizia de a părăsi terenul aparține doar arbitrului. Potrivit judecătorilor, Kosovo a încălcat protocolul UEFA prin retragerea unilaterală de pe teren, fără o decizie oficială de suspendare a meciului.