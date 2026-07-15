Motive de îngrijorare pentru Filipe Coelho după U Craiova – ML Vitebsk 1-0: „Nu suntem atât de fresh”

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Filipe Coelho (45 de ani) este încântat de modul în care U Craiova a început sezonul 2026-2027. Oltenii au cucerit Supercupa României și s-au calificat fără probleme în turul 2 preliminar din Liga Campionilor. După 4-1, în deplasare, cu ML Vitebsk,

Filipe Coelho, concluziile după U Craiova – ML Vitebsk 1-0

La finalul partidei, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, s-a declarat mulțumit atât de calificare, cât și de evoluția campioanei României. Lusitanul a explicat însă că mai există multe aspecte care trebuie îmbunătățite înaintea duelului cu

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„Rezultatul este important, nu doar pentru noi, ci și pentru fotbalul românesc, fiindcă ne ajută la coeficient.Despre victorie, desigur că suntem fericiți, este una muncită și un rezultat corect. În opinia mea, cred că am mai atins un obiectiv, acela de a fi în parametri fizici foarte buni.

Sigur că mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Nu ne uităm doar la rezultat, ci și la evoluție. Am avut trei ocazii clare în prima repriză. Dacă reușeam să marcăm, meciul era cu totul altul. Am avut partida sub control. Și împotriva Universității Cluj am avut multe oportunități, multe ocazii. Vom analiza mâine meciul”, a declarat tehnicianul portughez.

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U Craiova debutează în campionat cu UTA Arad

Până la primul duel cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova va juca în prima etapă din noul sezon de SuperLiga. Oltenii vor primi vizita celor de la UTA Arad, sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:30. „În acest stadiu al sezonului, mulți jucători sunt obosiți. Nu este ușor. Nu suntem atât de fresh pe cât ne-am dori. Am avut Supercupa acum trei zile. Gândiți-vă, dacă nu jucam acel meci, eram mult mai proaspeți și evoluam diferit.

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V-am spus încă de ieri că nu va fi un meci ușor. Chiar dacă am câștigat cu 4-1 în deplasare, nu am avut foarte multe ocazii atunci. Acum am avut mai multe, însă dacă nu ești suficient de proaspăt și nu reușești să înscrii, totul se poate complica. Nu a fost deloc ușor”, a încheiat Filipe Coelho.