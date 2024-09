Motivele care au dus la retragerea Cristinei Neagu: “Am făcut tot ce-am putut să joc în condiţiile astea!”

Cristina Neagu, în vârstă de 36 de ani, . Interul stânga s-a retras în luna decembrie 2023 de la echipa naţională, iar un an şi jumătate mai târziu îşi va încheia cariera la CSM Bucureşti.

Motivele care au dus la retragerea Cristinei Neagu! Evoluează de ani de zile cu dureri

Anunţul nu este unul surprinzător, chiar dacă Neagu este considerată şi acum una dintre cele mai valoroase handbaliste din lume. În cariera ei a trecut peste accidentări grave, dar urmele acestor traume se simt şi acum în jocul Cristinei Neagu.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că unul dintre motivele acestei decizii sunt durerile cu care trebuie să joace şi pe care a trebuit să le suporte în ultimii ani, după ce a revenit după accidentările care i-au pus cariera în pericol.

“Când dor și umărul, și genunchiul, și glezna, și degetul, ți se ia efectiv”

De altfel, în cadrul unei discuţii organizate de sponsorul BRD, Cristina Neagu a vorbit şi despre acest subiect, spunând că e foarte greu să continui când simţi dureri în tot corpul:

ADVERTISEMENT

“La un moment dat, când dor și umărul, și genunchiul, și glezna, și degetul, ți se ia efectiv și spui: «Băi, chiar am nevoie de o zi liberă», dar în rest, așa mă dreg, cu câte un antiinflamator, gheață, masaj, mai sar peste câte un antrenament, nu e chiar cel mai plăcut lucru.

Mi-ar plăcea și mie, chiar și la vârsta asta, să mă pot antrena, să fac individualizare, pentru că prin antrenamente devii mai bun, dar am acceptat situația cu ani în urmă și încerc să fac tot ce pot ca să joc în condițiile astea”, spunea Neagu în luna martie.

ADVERTISEMENT

Bandajată peste tot la meciuri!

Astfel, la fiecare meci, Cristina Neagu are bandaje peste bandaje, genunchiere pentru a-i susţine genunchiul la care a avut o ruptură a ligamentelor încrucişate, iar de fiecare dată la final are nevoie de gheaţă sau antiinflamatoare pentru a calma durerea:

“Un antrenament de o oră și jumătate se transformă la 4 ore, te duci înainte, îți faci toate pregătirile, pentru că așa e când înaintezi în vârstă și mai ai și vreo 5-6 accidentări, trebuie să te legi peste tot, după, trebuie să stai cu gheață, să faci recuperare, masaj”, spunea Cristina Neagu.

ADVERTISEMENT

Trei accidentări grave care i-au pus în pericol cariera

Prima accidentare gravă din cariera Cristinei Neagu a fost suferită în sezonul 2010-2011. Atunci, sportiva a avut o problemă la cartilajul de la umăr, accidentare care a ţinut-o departe de parchet timp de un an şi şapte luni.

O leziune care putea să îi încheie cariera de la o vârstă fragedă. Însă, ghinioanele s-au ţinut lanţ de Cristina Neagu, care, la începutul anului 2013, a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate, care au ţinut-o pe bară alte zece luni.

A avut tăria să revină la cel mai înalt nivel, iar ultima accidentare gravă a fost suferită la Euro 2018, în meciul cu Ungaria. Atunci, a suferit din nou o ruptură a ligamentelor încrucişate, care a ţinut-o departe de parchet timp de un an.

“Am trecut de fiecare dată peste orice greutate și am vrut doar să joc handbal”

De altfel, faptul că a reuşit să revină la cel mai înalt nivel după fiecare accidentare gravă o face mândră, aşa cum a povestit FANATIK în perioada pandemiei:

“Este foarte foarte greu să revii după o accidentare serioasă și lucrul ăsta îl poate spune numai cineva care a trecut singur prin asta.

Eu cred, pe de altă parte, că revenind de fiecare dată foarte bine și foarte repede la nivelul de mare performanţă, poate mulți oameni au crezut că este un lucru normal și că este un lucru ușor de realizat.

Însă, dacă ne uităm doar în ultimii 10 ani în handbal, la câte jucătoare de valoare au revenit la cel mai înalt nivel după o accidentare serioasă, o să constatăm că nu sunt foarte multe..

Iar ăsta este un aspect al vieţii mele cu care mă mândresc și demonstrează cât de puternică sunt pe plan mental și cât de mult iubesc ceea ce fac. Am trecut de fiecare dată peste orice greutate și am vrut doar să joc handbal. Și am reușit!”, a spus Neagu.

36 de ani are Cristina Neagu

4 trofee de cea mai bună handbalistă a lumii a câştigat Neagu