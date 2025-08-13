Motivele crizei de neoprit de la FCSB. „E important ca pasajul să nu devină tunel”

. Florin Gardoș, Marius Mitran și Bănel Nicoliță au analizat criza prin care trece campioana României în această perioadă.

FCSB, în criză după 0-1 cu Unirea Slobozia

Seria „neagră” a celor de la FCSB, cu patru înfrângeri consecutive, a luat sfârșit săptămâna trecută, după ce . Mai apoi însă, campioana a suferit un nou eșec surprinzător, 0-1 cu Unirea Slobozia în campionat.

FCSB a dominat autoritar duelul din Ghencea, însă nu a reușit să puncteze, portarul Denis Rusu având o prestație extraordinară. Astfel, reușita lui Raul Rotund din prima repriză a rămas singura a întâlnirii, iar campioana rămâne cu doar patru puncte după primele cinci runde.

Florin Gardoș a analizat momentul neplăcut prin care trece fosta sa echipă. „Este îngrijorător. Dacă am fi venit după o altă perioadă și nu ar fi fost a treia înfrângere consecutivă, aș fi zis că a fost un meci în care nu intră mingea în poartă, ai ocazii, domini, cel puțin în a doua repriză.

Dar, ținând cont de parcursul din ultima vreme, e îngrijorător. L-am și văzut pe Elias Charalambous aseară la conferință și părea că nu știe nici el, nu găsea explicații. Crețu la fel, spunea că nu știe ce se întâmplă. E un cumul de factori pentru care s-a ajuns aici, dar părerea mea e că motivul principal rămâne lipsa de încredere, pornită de la returul cu d’Escaldes, apoi rezultatele proaste cu Shkendija, ieșirea din Champions League.

Speram, totuși, că după acel meci cu Drita o să revină ușor, m-aș fi bucurat să dea un gol, chiar și la 1-1 cred că ar fi fost mare diferență între această înfrângere și o remiză cu un gol venit pe final”, a declarat fostul internațional român la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Marius Mitran: „Echipa e într-un tunel acum, nu mai e într-un pasaj”

Marius Mitran a folosit o frază a fostului mare antrenor Constantin Teașcă pentru a caracteriza situația nefastă în care se află FCSB. „A avut mult ghinion. A avut un portar fabulos în față și ghinion, bare, ocazii uriașe. Echipa a jucat. Dacă decupăm doar secvența meciului cu Slobozia, n-ar fi un caz de judecat. Ar fi un meci care se întâmplă în viața oricărei echipe.

Citeam de dimineață, în cartea de memorii a lui Teașcă, ‘Ce rău v-am făcut?’. Antrenor fiind la Steaua prin 1974, spune ‘Echipa nu mai merge, Dumitru și Iordănescu ba joacă, ba nu joacă, am intrat într-un pasaj din care trebuie să ieșim repede. Important e ca pasajul să nu devină tunel’. Echipa e într-un tunel acum, nu mai e într-un pasaj”, a afirmat jurnalistul la FANATIK SUPERLIGA.

Și Bănel Nicoliță s-a pronunțat cu privire la criza prin care trece campioana României: „Părerea mea e că există un blocaj. Am fost și la meciul cu Drita, unde am văzut un blocaj. N-a mai fost echipa de anul trecut, agresivă. N-au mai avut curaj, personalitate să ia mingea, să joace. Sunt prea multe și cred că de aici plecăm, de la un blocaj per total”.