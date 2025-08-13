Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivele crizei de neoprit de la FCSB. „E important ca pasajul să nu devină tunel”

Specialiștii FANATIK SUPERLIGA au analizat eșecul surprinzător suferit de FCSB, 0-1 pe teren propriu contra Unirii Slobozia.
FANATIK
13.08.2025 | 08:54
Motivele crizei de neoprit de la FCSB E important ca pasajul sa nu devina tunel
EXCLUSIV FANATIK
Criza de la FCSB a fost analizată în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. FOTO: Sport Pictures

FCSB a suferit o nouă înfrângere în campionat, a treia consecutivă, 0-1 pe teren propriu contra Unirii Slobozia. Florin Gardoș, Marius Mitran și Bănel Nicoliță au analizat criza prin care trece campioana României în această perioadă.

ADVERTISEMENT

FCSB, în criză după 0-1 cu Unirea Slobozia

Seria „neagră” a celor de la FCSB, cu patru înfrângeri consecutive, a luat sfârșit săptămâna trecută, după ce gruparea „roș-albastră” a revenit de la 0-2 cu Drita și a obținut o victorie extrem de importantă, 3-2. Mai apoi însă, campioana a suferit un nou eșec surprinzător, 0-1 cu Unirea Slobozia în campionat.

FCSB a dominat autoritar duelul din Ghencea, însă nu a reușit să puncteze, portarul Denis Rusu având o prestație extraordinară. Astfel, reușita lui Raul Rotund din prima repriză a rămas singura a întâlnirii, iar campioana rămâne cu doar patru puncte după primele cinci runde.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș a analizat momentul neplăcut prin care trece fosta sa echipă. „Este îngrijorător. Dacă am fi venit după o altă perioadă și nu ar fi fost a treia înfrângere consecutivă, aș fi zis că a fost un meci în care nu intră mingea în poartă, ai ocazii, domini, cel puțin în a doua repriză.

Dar, ținând cont de parcursul din ultima vreme, e îngrijorător. L-am și văzut pe Elias Charalambous aseară la conferință și părea că nu știe nici el, nu găsea explicații. Crețu la fel, spunea că nu știe ce se întâmplă. E un cumul de factori pentru care s-a ajuns aici, dar părerea mea e că motivul principal rămâne lipsa de încredere, pornită de la returul cu d’Escaldes, apoi rezultatele proaste cu Shkendija, ieșirea din Champions League.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Speram, totuși, că după acel meci cu Drita o să revină ușor, m-aș fi bucurat să dea un gol, chiar și la 1-1 cred că ar fi fost mare diferență între această înfrângere și o remiză cu un gol venit pe final”, a declarat fostul internațional român la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Digisport.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma

Marius Mitran: „Echipa e într-un tunel acum, nu mai e într-un pasaj”

Marius Mitran a folosit o frază a fostului mare antrenor Constantin Teașcă pentru a caracteriza situația nefastă în care se află FCSB. „A avut mult ghinion. A avut un portar fabulos în față și ghinion, bare, ocazii uriașe. Echipa a jucat. Dacă decupăm doar secvența meciului cu Slobozia, n-ar fi un caz de judecat. Ar fi un meci care se întâmplă în viața oricărei echipe. 

ADVERTISEMENT

Citeam de dimineață, în cartea de memorii a lui Teașcă, ‘Ce rău v-am făcut?’. Antrenor fiind la Steaua prin 1974, spune ‘Echipa nu mai merge, Dumitru și Iordănescu ba joacă, ba nu joacă, am intrat într-un pasaj din care trebuie să ieșim repede. Important e ca pasajul să nu devină tunel’. Echipa e într-un tunel acum, nu mai e într-un pasaj”, a afirmat jurnalistul la FANATIK SUPERLIGA.

Și Bănel Nicoliță s-a pronunțat cu privire la criza prin care trece campioana României: „Părerea mea e că există un blocaj. Am fost și la meciul cu Drita, unde am văzut un blocaj. N-a mai fost echipa de anul trecut, agresivă. N-au mai avut curaj, personalitate să ia mingea, să joace. Sunt prea multe și cred că de aici plecăm, de la un blocaj per total”.

ANALIZA FCSB - Unirea Slobozia 0-1 | SE ADANCESTE CRIZA campioanei | Care sunt MOTIVELE

Sorin Cârțu și-a reamintit de „barbulisme” și „costreisme” după scandalul week-end-ului în SuperLiga:...
Fanatik
Sorin Cârțu și-a reamintit de „barbulisme” și „costreisme” după scandalul week-end-ului în SuperLiga: „Gigi, cum adică ne distrugi? Tot cu arbitrii?”
Val de reacţii după transferul lui Dennis Man la PSV: “De ce ai...
Fanatik
Val de reacţii după transferul lui Dennis Man la PSV: “De ce ai ajuns rezervă la Parma când anul trecut te-a vrut Inter?”
Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un...
Fanatik
Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un teren pe care ratează mult!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dinamo a încercat să transfere un tricolor, dar s-a răzgândit chiar înainte de...
iamsport.ro
Dinamo a încercat să transfere un tricolor, dar s-a răzgândit chiar înainte de prezentare, după ce a aflat de prețul de 2.000.000 de euro: 'L-am ascuns în mașină'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!