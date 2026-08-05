Motivele din culise pentru care Daniel Bîrligea e o „umbră” în acest sezon. Ce se întâmplă cu golgheterul FCSB

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FANATIK analizează cauzele regresului lui Daniel Bîrligea (26 de ani), unul dintre cei mai criticați fotbaliști de la FCSB, în special după eliminarea prematură din cupele europene. Atacantul are câteva motive pentru care nu mai reușește să „rupă plasele”, așa cum o făcea în primii doi ani la gruparea roș-albastră, atunci când era numit „Buldozerul”!

1. Blocajul mental al lui Bîrligea, remarcat inclusiv de Adrian Ilie

Daniel Bîrligea a început în forță sezonul 2026-2027. Atacantul brăilean a înscris primul gol al FCSB-ului în noua stagiune, în victoria cu FC Argeș, scor 2-0. Paradoxal, forma sa a intrat apoi pe o pantă descendentă, care a culminat cu ratările din „dubla” de coșmar împotriva lui FK Auda.

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În tur, câștigat de letoni cu 3-2, chiar în Ghencea, Daniel Bîrligea a ratat nu mai puțin de șase ocazii uriașe, dintre care trei din postura de unu la unu cu portarul! La ultima, în minutul 90+4, „nouarul” roș-albaștrilor a avut și ghinion. Bîrligea a fost călcat clar de un adversar în careu, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, deși ar fi trebuit să acorde penalty pentru FCSB. Cum în turul al doilea preliminar din Conference League nu s-a folosit VAR, decizia „centralului” a rămas definitivă.

Sarabandă de ratări cu Auda

Sarabanda de ratări a lui Daniel Bîrligea a continuat și la Riga, unde FCSB a fost umilită de FK Auda, scor 4-1, și a părăsit prematur, într-un mod rușinos, cupele europene. Nici de această dată atacantul campioanei nu a fost ocolit de ghinion. În minutul 4, la scorul de 0-0, fostul atacant al lui CFR Cluj a trimis mingea în poartă, însă reușita i-a fost anulată eronat pentru un presupus ofsaid. Reluările TV au demonstrat că asistentul s-a înșelat, însă, în absența sistemului VAR, golul a rămas nevalidat.

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, care a continuat să rateze la fel ca în meciul tur. Cea mai mare ocazie irosită a venit în minutul 23, tot la scorul de 0-0, când atacantul a scăpat singur cu portarul. A încercat să finalizeze cu o „scăriță”, însă execuția nu i-a reușit, iar mingea a fost respinsă de goalkeeperul letonilor. Momentul a părut să îl destabilizeze complet pe Bîrligea. După acea ratare, atacantul FCSB-ului a mai irosit încă trei ocazii importante de a înscrie, încheind o nouă partidă în care și-a creat multe situații, dar nu a găsit drumul spre gol.

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„Și eu am trecut prin astfel de perioade. După campionatul mondial am venit la echipă, la Valencia, și în primele patru meciuri nu am înscris. A venit antrenorul la mine și a spus: Nu îți mai face probleme. E bine că ajungi acolo. Fii mai calm! Că într-o zi, poate etapa următoare, o să dai gol”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Un singur gol în cinci meciuri: „Nu e susținut suficient”

Tot mai multe indicii arată că atacantul traversează și un blocaj psihic. În loc să finalizeze cu sânge rece, Bîrligea pare că se grăbește în fața porții, ezită în momentele cheie și ia decizii neinspirate. Cu fiecare ocazie ratată, presiunea devine tot mai mare, iar lipsa golurilor îi afectează și mai mult încrederea. Este unul dintre motivele care explică forma modestă din startul sezonului, având în vedere că nici cu Csikszereda, nici cu Farul n-a mai reușit să marcheze.

„Așa trebuie ajutat și el de oamenii din club. Am impresia că Bîrligea în momentul de față se luptă singur. E criticat și de patron, cred că nu e susținut suficient. M-aș bucura ca Bîrligea să fie golgheterul campionatului. Îi mai trebuie doar să marcheze 1-2 goluri și să-și revină. Dar trebuie să fie ajutat de echipă. Cred că nimeni nu îl ajută să treacă peste acest hop. Are nevoie și de antrenor, și de manager, și de colegi”, a concluzionat „Cobra”.

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2. Transferul mult dorit nu s-a mai concretizat

Vara aceasta a fost una în care Gigi Becali a vorbit de mai multe ori despre ofertele venite pentru Daniel Bîrligea și despre posibilitatea ca atacantul să facă pasul către un campionat mai puternic.

Chiar dacă Gigi Becali e dispus acum să îi dea drumul pe 5 milioane de euro, mutarea este încă departe de a se realiza. O astfel de situație poate crea inevitabil frustrare pentru un jucător care spera să prindă un transfer tare în această vară.

Am două oferte pentru el. Dar mai vor oamenii acum? Am una din Italia şi una din Turcia. Echipe de primă ligă. Ei dau cinci milioane, eu am cerut şase. Nu ştiu dacă au fost sau nu la meciul cu Farul. Dacă dau atâţia bani, cred că te uiţi la meci. Gata! L-am lăsat la cinci milioane de euro. Dacă îl vor, îl dau cu cinci” – Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA

3. Accidentarea care l-a scos din formă

Regresul lui Bîrligea nu poate fi analizat fără perioada în care a lipsit din cauza accidentării. La începutul lunii aprilie, atacantul s-a accidentat grav în meciul amical al naționalei României cu Slovacia, ultimul din mandatul regretatului Mircea Lucescu. FANATIK a dezvăluit atunci că accidentare care l-a ținut aproape două luni departe de gazon.

Din acest motiv, Bîrligea a ratat finalul sezonului trecut, fără să joace vreun minut în play-out și fără să fie apt la barajul de calificare în Conference League. Deși a revenit pe teren odată cu startul noii ediții de SuperLiga, atacantul nu pare încă la nivelul fizic care l-a transformat în „Buldozerul” roș-albaștrilor. Explozia, agresivitatea și forța din dueluri încă nu au revenit complet, iar acest lucru se vede inclusiv în eficiența sa din fața porții.

4. Bîrligea nu a lăsat-o mai „moale” din cauza banilor

În ciuda criticilor venite din partea lui Gigi Becali, Daniel Bîrligea a rămas același profesionist. Atacantul originar din Brăila continuă să se pregătească la aceeași intensitate, își respectă programul cu seriozitate și nu și-a schimbat atitudinea la antrenamente, indiferent de ofertele despre care s-a vorbit în această vară sau de (n.r. – Gigi Becali a susținut că scăderea de formă a lui Bîrligea ar avea legătură cu situația financiară foarte bună a Antoniei Salanță și a familiei acesteia).

Tocmai acest lucru îi face pe cei din club să creadă că actuala perioadă este doar un blocaj de moment. Dacă va depăși problemele mentale și va reveni la nivelul fizic optim, Daniel Bîrligea are toate șansele să redevină golgheterul care a impresionat în primii doi ani la FCSB.

5. Nunta, cel mai important „meci” al vieții

Pe lângă provocările din carieră, Daniel Bîrligea are parte și de un moment important în viața personală, organizarea nunții. Un astfel de eveniment presupune luni întregi de pregătiri și un consum emoțional considerabil. În plus, atacantul a fost afectat și de valul de critici apărut după înfrângerea cu Auda, scor 2-3. Imediat după fluierul final,

Gestul a fost interpretat negativ de mulți dintre suporteri, care au considerat că momentul a fost nepotrivit, iar reacțiile din spațiul public au fost dure. Acest episod se adaugă și el unei perioade încărcate din punct de vedere emoțional și profesional, care poate explica scăderea de formă a lui Daniel Bîrligea.