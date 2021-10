Negocierile dintre Costel Gâlcă și Sepsi, suspendate! Ce probleme de sănătate are antrenorul. Exclusiv

Dorința lui Laszlo Dioszegi de a convinge un antrenor cu nume să o preia pe Sepsi Sfântu Gheorghe după nu e deloc ușor de îndeplinit. FANATIK a aflat că patronul a forțat aducerea lui Costel Gâlcă, dar tratativele au eșuat, din rațiuni financiare.

Concret, acesta a solicitat un salariu lunar de 20.000 de euro, în timp ce covăsnenii nu s-au arătat deloc dispuși să ofere mai mult de 13.000 de euro, . În plus, tehnicianul care în 2015 cucerea ultimul titlu din istoria recentă a FCSB-ului a fost diagnosticat cu Covid-19 și trebuie, pe cale de consecință, să-și petreacă următoarele două săptămâni în izolare.

Au picat negocierile dintre Costel Gâlcă și Sepsi. Tehnicianul, nemulțumit de salariul propus

„Dică și Gâlcă sunt pe listă. Pentru mine, domnul Boloni este primul pe listă. Eu discut cu el. Și astăzi am discutat cu el. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în următoarele două-trei zile.

Pentru mine, Boloni e number one. Eu de trei-patru ani îl doresc. Îmi doresc să vină în campionatul României și să aducă spiritul din Franța sau din Belgia. O să vedem.

Nu este urgent acum, mai așteptăm două-trei zile. Campionatul se întrerupe pentru două săptămâni. Avem timp, nu ne grăbim”, , în exclusivitate pentru FANATIK. Cum Boloni și Gâlcă nu mai reprezintă variante de actualitate, în pole-position pentru postul de antrenor principal al lui Sepsi se află Nicolae Dică.

Dacă ar da curs ofertei, fostul atacant – care în momentul de față face parte din staff-ul echipei naționale, ca „secund” al lui Mirel Rădoi – s-ar afla la cea de-a treia experiență în calitate de „principal”, după FC Argeș și FCSB. Pe banca vicecampioanei, acesta a bifat 80 de partide oficiale (57 în Liga 1, 5 în Cupa României, 4 în preliminariile UEFA Champions League și 14 în UEFA Europa League), dar rezultatele (n.r. 46 de victorii, 18 egaluri şi 16 înfrângeri) nu l-au mulțumit deloc pe Gigi Becali.

Leo Grozavu, după despărțirea de Sepsi: „Există niște limite”

În altă ordine de idei, Leo Grozavu a explicat motivele care au dus la despărțirea de Sepsi și a vorbit despre viitoarea destinație, dezvăluind, totodată, că nu a purtat discuții pentru preluarea băncii tehnice a nou-promovatei FC U Craiova 1948. După , acolo ar putea ajunge Flavius Stoican, liber de contract încă din primăvară, când a demisionat de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

„Nu, nu am fost căutat de nimeni de la Craiova. E o pauză bine venită și pentru mine, atât psihic, cât și fizic. Din păcate nu am putut să ne ținem de strategia pe care o discutasem, din motive mai mult sau mai puțin obiective.

Asta e, asta a fost. Cred că am fost tot ce am putut omenește cu tot ceea ce am avut la dispoziție. Nu e ușor, cred că lotul e foarte restrâns numeric, coroborat cu accidentările. Știu că e un oraș care respiră fotbal, prin ambele echipe, ambiții mari, condiții foarte bune.

Îți dorești să faci performanță, ajungi la un nivel, am spus-o și la Sepsi. Sunt multe lucruri de luat în calcul atunci când începi munca la un club. Eu vă pot da 3 lucruri foarte bune de la Sepsi: infrastructură, stabilitate financiare și liniște.

Cred că sunt foarte importante, nu le găsești la multe cluburi din România. Cred că faptul că am trimis mai mulți jucători la echipa a doua a fost unul din motivele pentru care am fost dat afară.

Am avut mână liberă, dar știți cum e, când nu te ajută rezultatele, nu ai ce face. Îmi doream jucători care cred în ceea ce fac, cred în ceea ce spun.

S-a și dovedit că din momentul în care acei jucători au fost îndepărtați am bătut la Constanța și am scos un egal în campionat. A trecut un ciclu, știți cum e, după doi ani, oamenii se mai plictisesc de tine.

Eu am avut o discuție foarte directă cu domnul Dioszegy și mi-a spus că nu poate oferi mai mult față de momentul actual. Eu sunt un tip pretențios ca antrenor și-mi doresc mai mult. Cred că apogeul a fost atins anul trecut și cu mai multă șansă cred că puteam să terminăm campionatul pe locul 2”, a declarat Grozavu pentru .