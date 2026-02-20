Sport

Motivele pentru care nu se poate trage acoperişul Arenei Naţionale pentru Rapid – Dinamo deşi este funcţional şi prognoza e de vreme urâtă. Exclusiv

Se anunţă ninsori masive în Bucureşti înainte de Rapid - Dinamo, dar cu toate acestea acoperişul Arenei Naţionale nu va fi tras, deşi, teoretic, este funcţional, FANATIK vă prezintă motivele.
Marian Popovici
20.02.2026 | 19:15
Derby-ul dintre Rapid şi Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Se anunţă ninsori abundente în Bucureşti, meteorologii avertizând că este posibil să fie un strat de zapadă de 30 de centimetri în Capitală.

De ce nu se trage Arena Naţională pentru Rapid – Dinamo!

Arena Naţională este dotată cu acoperiş retractabil, care a costat 20.000.000 de euro, dar nu a mai fost tras din decembrie 2020, adică mai bine de cinci ani, deşi, teoretic, este funcţional. FANATIK vă prezintă motivele pentru care acoperişul nu va fi tras nici pentru derby-ul de sâmbătă.

În primul rând, există un protocol de iarnă care prevede că acoperişul celui mai mare stadion al ţării nu trebuie să fie manevrat în condiţii de ger sau de ninsoare, pentru a se evita defectarea sistemului, mai ales că este destul de vechi.

Dacă instalaţia se blochează, derby-ul nu poate avea loc!

Apoi, acoperişul Arenei Naţionale ar fi trebuit să fie tras cu câteva zile înaintea meciului pentru a se evita riscul de blocare. Dacă ar fi luată decizia ca acoperişul să fie tras şi el s-ar bloca la jumătatea procesului, confruntarea nu ar putea să aibă loc.

Acoperişul blocat la jumătate ar reprezenta un risc pentru integritatea jucătorilor şi a fanilor, astfel că până nu s-ar rezolva problema, nu ar putea să aibă loc evenimentul. Şi având în vedere că instalaţia nu a fost folosită de cinci ani, riscul de a se defecta este uriaş.

Acesta este şi motivul pentru care Arena Naţională nu a avut acoperişul tras la meciul România – Moldova, amical desfăşurat în condiţii de cod galben de furtună, în luna octombrie a anului trecut, câştigat de „tricolori” cu 2-1.

Fostul primar al Capitalei a promis lucrări de reparaţie la acoperiş!

Fostul primar interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că lucrările de reparaţii pentru Arena Naţională sunt programate pentru acest an, printre acestea fiind şi cubul, respectiv acoperişul stadionului:

„Sunt mai multe defecțiuni la Arenă. Cubul trebuie schimbat, acoperișul trebuie rezolvat. Avem defecțiuni, au fost câteva inundații la nivel de spații interne, pe care le refacem acum. Aceste reparații se vor finaliza în 2026”, a spus edilul pentru Gsp.

Oficialii lui Dinamo, îngrijoraţi de condiţiile de joc: „Ne-am chinuit şi noi cu zăpada”

Condiţiile de joc îi îngrijorează şi pe cei de la Dinamo. Andrei Nicolescu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că pregătirea derby-ului a fost afectată de precipitaţiile masive de ninsoare din această săptămână:

„Ne-am chinuit și noi cu zăpada. Ieri am putut să facem antrenament, azi facem antrenament normal. În prima zi, toată lumea a fost un pic paralizată și a trebuit să ne readaptăm. Programul de antrenament a suferit. Nu avem ce să facem. Încă nu avem săli în care să avem un teren sub el. Să avem un teren într-o sală de sport.

Pe noi ne-a afectat, nu avem niciun balon. Un balon de 60 x 40 ne-ar fi ajutat să facem o mișcare. Nu în contextul dorit, dar măcar să facem o mișcare”, a declarat Nicolescu.

  • 20.000.000 de euro a costat acoperişul retractabil al Arenei Naţionale
  • 2020 este anul în care a fost folosit ultima dată acoperişul
