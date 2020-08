Motivele pentru care Romario Benzar nu va ajunge la FCSB! Împrumutul, mutare “interzisă”. Exclusiv

Romario Benzar pleca în iulie 2019 în Italia, la nou-promovata în Serie A Lecce, după două sezoane la FCSB, crescut și promovat anterior în Liga 1 de Viitorul lui Gică Hagi. FANATIK îţi prezintă motivele pentru care fotbalistul nu va ajunge la FCSB.

N-a prea jucat Benzar la Lecce (doar 4), la fel ca mulți alți fotbaliști români plecați în străinătate și a fost împrumutat în ianuarie 2020 la Perugia, în Serie B. Nici acolo nu a reușit mai multe, tot 4 meciuri a intrat pe teren. Și Lecce, și Perugia au retrogradat în ligile inferioare.

În aceste condiții presa italiană a anunțat o posibilă întoarcere în Liga 1 a fundașului dreapta și unde altundeva decât la fosta echipă, FCSB, care, cu o nouă conducere tehnică, a pornit bine în noul sezon și vrea un parcurs cât mai lung în Europa League.

Romario Benzar nu va ajunge la FCSB. Iată care sunt motivele

Mai precis, site-ul de specialitate calciolecce.it afirmă că „În prezent, singura piață care ar părea viabilă ar fi cea a patriei lui Benzar, România. Transferat pentru două milioane de euro, jucătorul ar putea să se întoarcă la Steaua, dar pentru o sumă mult mai mică: o pierdere pe care Lecce nu se grăbește să și-o asume, în ciuda faptului că s-ar descărca de salariul mare al jucătorului”.

Lecce așteaptă „oferte decente de pe piață” și, dacă acestea nu vor veni, antrenorul Eugenio Corini „are în vedere acordarea unei a treia șanse italiene lui Benzar”.

În plus, FANATIK a aflat că Gigi Becali nu ar fi dispus să-i plătească salariul mare pe care îl are Benzar la Lecce, 25.000 de euro pe lună, chiar dacă ar veni doar sub formă de împrumut.

Și mai este și problema jocurilor pe care le are „în picioare” Romario Benzar, doar 8 într-un sezon întreg și acelea nici măcar jumătate, ci doar ceva mai mult de o treime din timpul total de joc.

Așa că nu este niciun motiv care să „sprijine” transferul lui Romario Benzar, chiar dacă ar fi un câștig pentru FCSB în condițiile în care se poate baza în flancul drept al apărării doar pe Valentin Crețu.