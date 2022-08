Motivele sancțiunilor CNA pentru televiziuni: invitații „cascadă urlătoare” și moderatorii „vizitii”. Diana Șoșoacă, cea mai riscantă prezență în studio

De la începutul anului 2022, Consiliul Național al Audivizualului a adoptat 14 decizii de sancționare a posturilor de televiziune pentru emisiuni la care fie au fost invitați oameni politici care au făcut declarații neprobate sau ofensatoare, fie politicieni au fost victimele unui val de calomnii sau de acuze neprobate, făcute atât de moderatori, cât și de invitați la respectivele emisiuni.

Clotilde Armand, ținta predilectă a linșajului TV

Din deciziile CNA de până acum reiese că cel mai riscant invitat din mediul politic pentru o televiziune este senatoarea Diana Șoșoacă, ale cărei declarații au dus la aplicarea de amenzi care însumează 50.000 de lei. În același timp, politicianul care a fost cel mai frecvent ținta unor emisiuni de tip „execuție publică” este Clotilde Armand.

Analiza sancțiunilor CNA ridică dubii în privința corectitudinii cu care sunt judecate derapajele de exprimare din studiourile televiziunilor în condițiile în care, uneori, o singură declarație este suficientă pentru o amendă, în timp ce sunt cazuri în care, pentru o serie întreagă de emisiuni în care un politician a fost atacat cu duritate, s-a aplicat o singură sancțiune, anume o simplă somație.

Jurnalistul Mircea Toma, membru al CNA din anul 2021, a evitat să se pronunțe dacă există o dublă măsură a Consiliului în ce privește încălcările legislației audiovizuale de către o televiziune sau alta, dar a admis că există „diferențe de funcționare” în ce privește anumite chestiuni care intră sub lupa acestor instituții.

„Ceea ce ar fi util ar fi o analiză sistematică, un studiu comparativ ca să vezi că se aplică aceeași unitate de măsură pentru actorii din spațiul audiovizual (…) Întrebând un membru CNA îl puteți pune într-o situație delicată pentru că există în CNA situații în care membrii gândesc și funcționează conform acelorași criterii și situații în care această omogenitate se sparge. Este foarte important să fie păstrată omogenitatea atitudinii față de niște valori. Dau un exemplu în care nu vei găsi diferențe de măsură: atunci când este vorba de de drepturile omului – homofobia sau agresiunea față de femei. Aici nu sunt oscilații. Există însă alte subiecte care generează diferențe de funcționare”, a declarat, pentru FANATIK, Mircea Toma.

„Cascada urlătoare”, invitatul necontrolabil din studiourile TV

Potrivit acestuia, există două motive majore pentru care apare încălcări ale Codului de reglementare a codului audiovizual: incompetența și reaua-voință. În primul caz, este vorba deseori de situația în care moderatorul nu reușește să țină în frâu un invitat pe care Toma îl numește „cascadă urlătoare”, care proferează într-un timp scurt calomnii sau afirmații neprobate, iar moderatorul nu îl poate readuce pe făgașul unei discuții normale.

„Dacă invită un vorbitor de tip cascadă urlătoare și nu reușește să tempereze viforul, el se expune pentru că o cascadă urlătoare poate să emită o sumedenie de aberații și moderatorul nu ține pasul cu frecvența aberațiilor. Dacă știi că nu poți ține pasul, atunci îți alegi alt partener de conversație”, a precizat Mircea Toma.

Un exemplu de „cascadă urlătoare” este deputatul PSD Radu Cristescu din cauza căruia postul Realitatea TV a primit o somație prin Decizia 311 din 22 iunie. Pe Cristescu l-au lăsat nervii din cauza unor critici aduse guvernării de către un antreprenor din Craiova, Horațiu Buzatu. Deputatul a cerut ca acestuia să-i fie tăiat microfonului. Redăm mai jos o parte din insultele proferate de Cristescu, precum și încercările firave ale realizatorului Laurențiu Botin de a-l potoli pe turbulent.

Radu Cristescu: Da, lăsați-mă, domne, în pace cu toți ratații ăștia care vin și dau sfaturi…(…) Lumea-i curioasă de tâmpeniile lui Buzatu de la Craiova? Mai lăsați-mă dracu-n pace cu…!

Laurențiu Botin: Gata! Stai jos acolo, nu mai fi nervos că faci atac cerebral!

Radu Cristescu: Ia uite, nene! Apare câte un ratat de-ăsta cu sfaturi de la Craiova! (…) Pe cuvântul meu! Apar toți papagalii pe la televizor…

Laurențiu Botin: Domne, hai că nu… hai, serios… (…)

Radu Cristescu: Uite ce față are, domne!

Laurențiu Botin: Domne, dați-i, domne, o valeriană ceva… (…)

Radu Cristescu: Papagalul ăla de la Craiova… scoateți-l dracu din emisiune de pe ecran că plec!

Laurențiu Botin: E invitatul nostru… n-avem cum să-l scoatem…

Radu Cristescu: Da ce-are el? E vreo persoană avizată? A fost la vreo ședință? Știe el ce s-a discutat în coaliție? Ce știe ăsta, nene? Lăsați-o dracu-n pace! Pe cuvânt! Vin să stau de la 12… la 11 la 1 noaptea aicea să putem vorbi cu cetățenii, să-i liniștim, să le spunem ce se întâmplă și vine un papagal de-ăsta să se bage el se seamă.

Laurențiu Botin: Radu, pe bune… Domne, termină cu papagalul!

„Vizitiul”, maestru de ceremonii al execuțiilor publice

Un alt motiv al sancțiunilor aplicate de către CNA este, în opinia lui Mircea Toma, reaua-voință. „Este emisiunea de tip execuție publică în care se alege o victimă care nu este nici invitată, nici reprezentată și moderatorul nu este moderator, ci „vizitiu”, ca să folosesc cuvântul unui coleg din CNA. În calitate de vizitiu, el biciuie invitații din studio să fie mai răi cu victima decât ar face-o dacă nu ar fi acolo așa-zisul moderator care este, de fapt, un instigator. Acesta este un model de emisiune care ar trebuie să dispară. Aici este vorba de rea-voință, să fie construită emisiunea cu acest scop clar, să fie făcut praf un actor public, de obicei politicieni, dar și oameni de afaceri. Execuția se petrece cu invitați de serviciu, moderatorul a primit sarcina și o execută fără să clipească. Astea nu sunt produse editoriale, ăsta e mercenariat”, a precizat Mircea Toma.

Dintre cele 14 decizii de sancționare analizate de către FANATIK, șase se încadrează în categoria „execuțiilor” în care victime au fost politicieni, iar complici ai moderatorilor au fost alți politicieni. Pe 13 ianuarie, CNA a amendat cu 5.000 de lei postul România TV pentru o emisiune „dedicată” senatorului PNL Alina Gorghiu. Consiliul a constatat că informarea publicului nu s-a făcut în mod corect, imparțial și cu bună-credință.

„Spre exemplu, acuzația privind ”bani sustrași de la diverși păgubiți printre care o jumătate de milion de euro din banii deponenților la Banca Feroviară au fost trecuți în proprietatea Alinei Gorghiu” este ”verificată” și ”justificată” de radiodifuzor cu un fragment dintr-o înregistrare, neidentificat în timp, în care aceasta afirma: ”Dacă mai faci și o faptă de corupție, mai fură banii de la stat. E, da toți mai ciupim de ici de acolo”. Față de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că modul de prezentare a materialului, a informațiilor afișate pe ecran și comentariile ce dezvoltau respectivele acuzații nu au asigurat o informare imparțială și cu bună credință a publicului referitor la ”femeia partajului de miliarde care a vrut să preia controlul marilor dosare”, se arăta în decizia CNA.

Invitații-politicieni devin complici la linșajul mediatic

În schimb, CNA a fost mult mai îngăduitor cu România TV pe 27 ianuarie pentru emisiunea „România de poveste” din 26 decembrie, în care victima a fost primarul sectorului 1, Clotilde Armand.

„Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, începe o ediție incendiară avem înregistrările cu Clotilde Armand. Înregistrările hoției de la vot cu Clotilde. Reporterul acreditat la procuratură prezintă bomba. Clotilde a fost prinsă, filmul a ajuns la Parchet, operațiunea secretă de salvare a Clotildei, martora chemată la Poliție, doamnelor și domnilor, este în direct cu noi în această seară când venim în fața dumneavoastră și cu bomba, bomba serii. Primii USR-iști încătușați, adevărata față a reziștilor care au prostit lumea, vedeta reziștilor penală în funcție publică, documentul abuzului șefei USR pe bani publici, stimați telespectatori”, începea moderatorul Ioan Korpoș respectiva emisiune. Deși a constat că RTV nu a contactat persoana vizată pentru un punct de vedere, postul a scăpat doar cu o somație pentru mostra de „jurnalism inchizitorial”.

Singura sancțiune mai consistentă aplicată postului România TV în 2021 a fost cea din 3 martie pentru o serie întreagă de emisiuni de la sfîrșitul lui ianuarie și începutului lui martie, în care este greu de ținut șirul încălcărilor normelor audiovizuale. Scopul unei dintre ele era să demonstreze că în spatele acuzațiilor de plagiat la adresa premierului Ciucă, făcute de jurnalista Emilia Șercan, ar fi fost interese rusești susținute de către USR, despre care s-a spus că ar servi agenda Kremlinului în România. Printre invitații înhămați de „vizitiul” Korpos pentru a amplifica aceste afirmații neprobate s-a aflat și deputatul PSD Dumitru Coarnă.

Un alt lucru care a atras atenția membrilor CNA a fost și o afirmație făcută de către președintele AUR George Simion cu privire la USR, fără ca moderatorul să-i solicite acestuia să își probeze spusele. „Ideologia lor este ca partidul condus de Dacian Cioloș să termine poporul român. Domnul Dacian Cioloș a fost trimis cu misiune din Franța de domnul Macron și din nefericire, nu este doar Dacian Cioloș care este foarte supus la înalta poartă, fie că este înalta poartă de la Berlin sau de la Paris”, spunea liderul AUR.

Pentru acest pachet „informativ” servit telespectatorilor, România TV a fost amendată cu 50.000 de lei, însă de atunci până acum postul a beneficiat de o surprinzătoare clemență din partea CNA, deși seria de emisiuni de tip „execuție publică” a continuat pe 23 și 29 mai, ținta fiind din nou Clotilde Armand. Aceasta a depus o reclamație la CNA în care a semnalat „un veritabil festival al jignirilor şi al dezinformărilor la adresamea, încălcând în mod grosolan cele mai elementare norme ale profesiei de jurnalist”.

România TV, tratată cu îngăduință la CNA

Pe lângă faptul că toate acuzațiile privind activitatea ca primar a lui Armand erau puse pe seama unor „surse” din primărie, cei de la România TV au ajuns să critice și ieșirile la restaurant ale edilului de la sectorul 1. „Clotilde Armand împreună cu soțul său și mai mulți prieteni au luat cazare la un restaurant extrem de frumos, de scump din Poiana Brașov, numai că dimineața la micul-dejun surpriză, asta spre mirarea ospătarilor și a chelnerilor de acolo, Clotilde Armand a venit cu sandvici-urile de acasă, mai exact și-a scos din sacoșă pâinea, untul, salamul și a început să își facă sandviș-urile frumos, după care și-a văzut de treabă, vă spuneam că toți cei din restaurant s-au amuzat, asta în situația în care știm că această doamnă primar are foarte mulți bani și sigur și-ar fi permis să plătească o masă la respectivul restaurant. Cu siguranță Clotilde Armand nu o să vă invite la masă, eu vă invit la masă, așadar, poftă bună să avem!”, spunea un reporter în timp ce își făcea un sandvici. Deși CNA a constatat că postul nu prezentase și punctul de vedere al lui Armand și nu s-a asigurat o distincție clară între opinii și fapte, singura sancțiune a fost o somație.

Tot cu somație publică a fost sancționată pe 27 iulie și o emisiune din 19 februarie în care a fost prezentat un val de teorii conspiraționiste, fără ca moderatorul să-i tempereze pe invitații Dana Budeanu, Dan Puric, Gheorghe Piperea, precum și de deputatul PSD Dumitru Coarnă. La un moment dată a fost prezentat un reportaj numit „Guvernele neormarxiste instituie dictatura” în care au fost prezentate imagini de la protestele din Canada, Olanda, Franța, Belgia, dar si de la protestul din 10 august 2018 din România.

România TV nu a mai scăpat cu o simplă dojană pe 28 iulie, când CNA a aplicat o amendă de 10.000 de lei pentru că moderatorul nu a binevoit să zăgăzuiască valul de afirmații defăimătoare la adresa etniei maghiare pe care le-a făcut președintele AUR, George Simion: „ etnicii maghiari spun că aceste cruci ale ostașilor români nu ar trebui să fie aici și că ar trebui dărâmate.”, „nu vom permite niciodată șovinilor care sunt la guvernare acum să dărâme aceste cruci”, „acest cimitir internațional ca să nu mai fie pradă pentru cei de la UDMR”, „avem un cimitir internațional confiscat de către cei de la UDMR”, „cei de la UDMR … caută să creeze tensiuni etnice, să-și ducă la bun sfârșit planul pe care l-au desfășurat și-n martie 1990, Planul Aurora de dezmembrare a României.”

Iohannis și bătălia de la Stalingrad

Însă România TV nu are monopolul asupra „execuțiilor publice” la televizor. Realitatea TV a fost amendată cu 5.000 de lei pentru o emisiune a cărei țintă a fost primarul Capitalei, Nicușor Dan. Un alt motiv a fost și faptul că invitata Gabriela Firea a pretins că a pierdut la alegerile locale în urma unei fraude electorale, fără ca moderatorul să-i ceară prove în acest sens. „Am plecat cu gustul amar de la Primărie, nu pentru că nu știu să pierd. Oricine intră în politică trebuie să accepte și să fie sus și să fie jos, să câștige și să piardă, ci pentru că am fost înlăturată prin foarte multă manipulare și s-a văzut că și prin furt. Dovezile de la Sectorul 1 sunt imbatabile”, a spus Firea.

Același post a scăpat, la începutul lui ianuarie, cu o simplă somație pentru două emisiuni din octombrie 2021 în care „perpelit” a fost președintele Klaus Iohannis. Cei de la CNA au ciulit urechile atunci când l-au auzit pe un invitat, Petrișor Peiu, comparându-l pe președinte cu Adolf Hitler, în legătură cu prestația președintelui din timpul crizei guvernamentale din toamna trecută:

„În ziua de 21 noiembrie 1942, toată lumea de pe globul ăsta înțelegea că Germania va pierde bătălia de la Stalingrad… inclusiv feldmareșalul von Paulus care conducea trupele germane acolo, la Stalingrad și care-i cerea lui Hitler… Domne, lăsați-ne să ieșim din încercuire! Lasă-ne să capitulăm! Lasă-ne să facem ceva! Numai Hitler n-a înțeles. Și a mers până la capăt până când în ianuarie ’43 au capitulat. Cam în situația aia suntem… Ei merg… el merge până la capăt.”

Și Antena 3 a scăpat cu o simplă somație, prin Decizia 138 din 1 martie, pentru o emisiune în care a fost „crucificată” Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății. În schimb, Realitatea TV s-a ales cu o amendă de 10.000 de lei pentru o emisiune în care Călin Georgescu (AUR) a făcut afirmații controversate despre mișcarea legionară, fără ca în acea emisiune să fie prezentată și opinia fundamentată a unui istoric.

Mircea Toma: „Finanțarea ocultă, o sursă de distorsiune a comunicării”

Mircea Toma crede că motivul pentru care televiziunile se pretează la difuzarea unor emisiuni vădit tendențioase este legat de banii pe care partidele le alocă pentru „propagandă și mass-media”, fără să facă publice contractele cu instituțiile de presă care primesc acești bani.

„La două dintre partidele mari apar aproape 10 milioane de euro cheltuiți în 2021 pentru propagandă și mass-media. Banii pentru mass-media, adică radio și televiziune, nu pot fi cheltuiți decât în perioadele electorale. Anul 2021 nu a avut niciun moment de campanie electorală. Poți cheltui sumele astea de bani pe online? Câți bani se pot cheltui în online pentru propagandă? Asta sigur că a generat suspiciuni cu privire la forme de plată indirecte care ajung la televiziuni care produc niște măcelării editoriale deoarece sunt finanțate exclusiv pentru acest tip de activitate. Există în spațiul public îngrijorări legate de a televiziunilor și radiourilor pentru că o sursă de distorsiune a comunicării este banul, iar alta ar fi de interesele patronului. Însă cea mai frecventă este banul…”, a mai spus Mircea Toma.

De remarcat este faptul că principala victimă a sancțiunilor CNA pe anul 2022, cel puțin pe primele opt luni, nu este niciunul dintre posturile majore de știri, ci mult mai puțin cunoscutul News România, fostul Estrada TV. La acest post au lipsit „măcelăriile editoriale” de la alte televiziuni, însă „cascadele urlătoare” nu au fost împiedicate în niciun fel să debiteze tot felul de enormități. Mai mult, până și moderatoarele Adriana Bahmuțeanu și Iozefina Pascal au devenit „cascade urlătoare” care au adus amenzi usturătoare pentru News România.

Gura mare a lui Șoșoacă arde la buzunar

Un alt set de amenzi a venit după prezența în studio a senatoarei independente Diana Șoșoacă. Prima sancțiune provocată de aceasta a venit pe 24 martie, după o emisiune în care Șoșoacă afirma că războiul ruso-ucrainean este o nouă modalitate de reducere a populației omenirii de către un grup ocult, după ce noile variante de Covid-19 au devenit mai puțin letale. „Atâta timp cât îl vezi pe Bill Gates care spune… cu o părere de rău… domne, mă uitam la el… zic: Ăsta nu-i uman!… cu o părere cumplită de rău că Omicronul a imunizat oamenii și el nu mai poate să-și dea vaccinurile și că trebuie inventată o altă pandemie. Na că au făcut-o cu războiul! Și vor omorî oameni! Voi nu înțelegeți că noi suntem un număr? Un număr într-o statistică… și pentru ei noi nu contăm. Cu cât mai puțini, cu atât mai bine! Că suntem mai puțini controlabili. Voi nu realizați lucrul ăsta nici acum?”, a spus nestingherită Șoșoacă, iar acest lucru a costat News România 15.000 de lei.

O nouă amendă, de 10.000 de lei, a venit pe 17 mai, după ce Șoșoacă a relatat incidentul cu jurnaliștii italieni, care au acuzat-o că i-a sechestrat cu ajutorul soțului. În fine, senatoarea l-a atacat cu virulență pe Raed Arafat, iar reacția moderatoarei a fost foarte firavă: „Nu l-am văzut pe Raed Arafat să fi stat vreodată în casă în carantină, mi se pare că are mintea afectată de COVID, cred că acestui om trebuie să i se facă un atent examen de psihiatrie și nu numai de IML din București, de toate IML-urile din țară, toți care sunteți la guvernare, trebuie să vă țină internați la Bălăceanca și să vă testeze pentru această patimă a abuzului, sunteți un fel de Râmaru în variantă nouă. Nu noi suntem nebuni, voi sunteți demenți, nebuni de legat.”

Cu această ocazie, CNA a adoptat, pe 21 iunie, o sancțiune mult mai severă decât cele servite posturilor mari de știri, anume o amendă de 25.000 de lei, „având în vedere că, anterior, în anul 2021 și până în prezent, în anul 2022, a fost sancționat cu 3 somații și 7 amenzi în sumă totală de 170.000 lei, pentru fapte și încălcări similare ale prevederilor legale privind informarea corectă.”