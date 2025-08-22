News

Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi

O femeie s-a trezit cu vacanța ruinată dintr-un motiv cât se poate de bizar. A mers într-o destinație populară, însă nu se aștepta să trăiască așa ceva.
Valentina Vladoi
22.08.2025 | 18:30
Motivul bizar pentru care o femeie sa trezit cu vacanta ruinata Ce a putut sa pateasca in plina zi pe strazi
Cum a ajuns vacanța Karolinei să fie ruinată. Sursă foto: Mirror / colaj Fanatik

Karolina Wachowicz a mers în vacanță în Maroc dar nu se gândea că întreaga experiență va fi ruinată. Aceasta povestește că a fost bombardată de comentarii și propuneri neplăcute pe străzi, în plină zi.

Ce a pățit o femeie aflată în vacanță în Maroc

Karolina are 35 de ani și este o femeie cu părul blond și tenul deschis. Nu se gândea că acest lucru o va face să aibă o vacanță ruinată. Aceasta povestește că a fost victima unor abuzuri, propuneri indecente, dar și alte evenimente nu tocmai plăcute.

„Ca femeie europeană blondă și singură, nu ești văzută doar ca o altă turistă, devii spectacolul. Fiecare privire, fiecare comentariu, fiecare ofertă de ajutor este încărcată de semnificație pe care nu ai cerut-o niciodată.

Aici, nu este vorba despre a vedea Marocul ca un turist, ci este o lecție zilnică despre cum să-ți menții limitele, să-ți păstrezi calmul și să realizezi că trebuie să rescrii regulile pentru fiecare bloc, piață sau stație de autobuz”, a povestit aceasta, conform Mirror.

Cum a ajuns vacanța Karolinei să fie ruinată

Karolina povestește că în Marrakech bărbați făceau comentarii cu voce tare la adresa ei. Unii erau francezi, alții arabi. Iar deși complimentele pot părea inofensive la prima vedere, insistențele sunt cele care au speriat-o.

Vacanța femeii a fost cu adevărat ruinată în momentul în care aceasta a încercat să refuze politicos anumite persoane. Chiar și așa, acestea insistau în continuare, astfel că orice plimbare, în orice loc din Maroc, devenea un adevărat calvar pentru ea.

„În Marrakech, atacul este ascuțit și constant. Bărbații fac comentarii cu voce tare, uneori în franceză, alteori în arabă, în timp ce treci pe lângă tine. La început, crezi că aceste complimente sunt inofensive. Dar nu încetează și îți dai seama că insistența lor nu este niciodată doar din curiozitate. 

Refuzul politicos este rareori respectat. În schimb, bărbații insistă adesea asupra numelui tău, a planurilor tale, a statutului tău relațional. Uneori, un „Am un iubit” este singurul răspuns care îi oprește cu adevărat”, a mai adăugat aceasta.

Karolina a spus că lucrurile au devenit și mai neplăcute atunci când a părăsit orașul. Aceasta a ajuns în orașe mici și sate rurale, dar nici aici nu se putea bucura singură de o cafea la un restaurant.

Mai mult de atât, când mergea pe străzi, în plină zi, i se cereau fie bani, fie o fotografie cu ea. Târziu aceasta și-a dat seama că pielea ei albă și părul blond erau cele care ieșeau în evidență atât de mult.

Și nici îmbrăcămintea nu a salvat-o. Deși încerca să se îmbrace cât se poate de modest, se pare că inclusiv cele mai lungi rochii care acoperă o mare parte din corp prezentau interes pentru bărbații de acolo.

