Motivul despărțirii care a zguduit lumea tenisului! Ferrero rupe tăcerea după „ruptura” de Alcaraz: „Unii trag într-o direcție, iar alții în alta”

Lumea tenisului a primit o veste neașteptată la finalul anului. Carlos Alcaraz și antrenorul Juan Carlos Ferrero au luat-o pe drumuri diferite, asta în ciuda performanțelor impresionante atinse împreună. Ferrero a dezvăluit motivul rupturii.

Juan Carlos Ferrero dezvăluie motivul despărțirii de Carlos Alcaraz

Deși rezultatele obținute în 2025 au fost remarcabile, colaborarea dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero a ajuns la final. Antrenorul a mărturisit că această ruptură s-a produs din cauza unor contracte, iar o neînțelegere între cei doi a pus capăt relației tehnician – jucător.

„Totul părea că va merge bine. Este adevărat că, atunci când se termină un an, trebuie să se analizeze anumite aspecte legate de contracte. Și, ca în orice contract nou, în perspectiva anului următor, erau anumite lucruri asupra cărora nu eram de acord. Ca în toate contractele, unii trag într-o direcție, iar alții în alta. Cei din anturajul lui Carlos se gândesc la ce este mai bine pentru el, iar eu, din anturajul meu, la ce este mai bine pentru mine.

Au existat anumite aspecte asupra cărora cele două părți nu au fost de acord. Poate că ar fi putut fi salvate dacă ne-am fi așezat la masă să discutăm, dar, în final, nu ne-am așezat și am decis să nu continuăm. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Sunt puncte pe care nu le voi detalia, dar în care nu am fost de acord și, în final, ne-am despărțit”, a declarat Juan Carlos Ferrero, conform .

A contat partea financiară în relația Ferrero – Alcaraz?

În continuare, . Tehnicianul a ținut să precizeze că

„S-a ajuns să se discute și despre aspectul financiar. Și eu am demonstrat încă de foarte tânăr că nu era cel mai important lucru pentru mine. S-a vorbit despre faptul că ceream mai mult și este adevărat că ei au avut întotdeauna un gest frumos față de mine, oferindu-mi un procent foarte mare în primii ani, în care am fost atât de implicat. Și le sunt recunoscător pentru asta.

În cele din urmă, am încercat să clarific faptul că aspectul economic nu era una dintre probleme și nici motivul pentru care m-am implicat în acest proiect”, a adăugat Ferrero.

Care e cea mai frumoasă amintire a lui Ferrero alături de Alcaraz

Carlos Alcaraz a reușit să câștige 24 de titluri cu Juan Carlos Ferrero ca antrenor, șase dintre ele venind în turnee de Mare Șlem, și a adunat 50 de săptămâni ca lider mondial.

Pus să numească cea mai frumoasă amintire împreună, Juan Carlos Ferrero a mărturisit că alege perioada în care Carlos Alcaraz avea între 15 și 18 ani, cei doi reușind să se dezvolte foarte multe în acel interval.

„Sunt multe. Unul dintre momentele care îmi sunt cele mai dragi este perioada în care era mai mic, de la 15 la 18 ani. A fost o perioadă foarte frumoasă în care am împărtășit multe momente împreună, la antrenamente, la turnee, la hoteluri… Mergeam mereu împreună peste tot. Această creștere, aceste experiențe, aceste rezultate, majoritatea bune, deși întotdeauna există unele neașteptate, au făcut ca această perioadă să fie foarte frumoasă”, a conchis Ferrero.