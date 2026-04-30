Motivul din spatele deciziei radicale pe care Mihai Rotaru a luat-o la Universitatea Craiova: „Asta arată că e un conducător extrem de ascultat”

Universitatea Craiova a mai făcut un pas important spre titlul de campioană în acest sezon după 1-0 cu FC Argeș în etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. Pavel Badea, președintele oltenilor, a vorbit în direct despre atmosfera de la club, dar mai ales despre patronul Mihai Rotaru. Ce a dezvăluit oficialul din Bănie despre principalul finanțator al echipei.

Pavel Badea a spus motivul din spatele celei mai recente decizii a lui Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Suporterii Universității Craiova au motive să se bucure cu adevărat după ce echipa lor s-a calificat în finala Cupei, dar mai ales după victoria cu FC Argeș care le-a adus alte 3 puncte mari în lupta la titlu din acest sezon. Președintele Pavel Badea a intrat în direct și a explicat cea mai recentă decizie luată de Mihai Rotaru la echipă, anume aceea ca oficialii clubului să vorbească cât mai puțin în spațiul public pentru a asigura liniștea în cadrul clubului. „Să știți că în discuțiile pe care le-am avut cu Mihai, nu am înțeles să fie această restricție ca niciun oficial din club să dea declarații.

Sunt discuții în presă, care s-au vehiculat pe acest subiect, însă din discuțiile pe care le-am avut cu el nu am simțit că restricționează pe cineva, ci doar a sugerat că ar fi bine ca în această perioadă liniștea la echipă să fie asigurată prin neimplicarea în contradicții, conflicte sau în discuții ce pot atrage acest sentiment de conflict. , nu? Am vorbit cu el doar înaintea meciului. În general, știți, Rotaru nu prea discută după meciuri. Își ia un timp de reflexie, ceea ce este bine. Chiar dacă câștigă, chiar dacă pierde, așteaptă 24 de ore să treacă și ulterior discută”, a spus inițial Pavel Badea.

Cum l-a caracterizat Pavel Badea pe Mihai Rotaru

Ulterior, fostul jucător legendar al echipei din Bănie a vorbit despre cum simte Mihai Rotaru toată această perioadă foarte bună traversată de echipa lui. „ Imaginile arătate de televiziuni arată emoția, se citește pe chipul lui suferința și totodată implicarea pe care le are. Era exuberant pentru că era un meci foarte important, într-un moment foarte important.

Cu atât mai mult cu cât Argeșul ne-a bătut în prima etapă din play-off, a dat un gol extraordinar, dar care a arătat că Argeșul este o echipă incomodă, este o echipă care se închide foarte bine, care nu îți creează culoare. Am reușit să deblocăm în primele minute meciul, totodată puteam închide mult mai rapid, însă de aceea fotbalul este frumos, că el îți creează imprevizibilitate, suspans!”, a mai spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

