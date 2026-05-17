Motivul din spatele deciziei Universității Craiova de a cere test antidoping pentru întreg lotul lui U Cluj! La câți jucători depistați pozitiv se pierde meciul

Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj (54 de ani), fost președintele ANAD timp de doi ani, a explicat ce înseamnă, de fapt, un test antidoping. De asemenea, el a precizat câți jucători trebuie să fie depistați pozitiv pentru a se schimba rezultatul din teren.

Ce presupune testul antidoping cerut de Universitatea Craiova la duelul cu U Cluj

După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că pentru toți jucătorii lui Cristiano Bergodi înaintea meciului din etapa a 9-a a play-off-ului SuperLigii, Cristi Balaj a explicat că testele sunt de două feluri.

”Poți să control antidoping la tot lotul adversarei, doar că atunci când se face o analiză, cea de urină este sfântă pentru că are marea majoritate a claselor de substanțe care se află pe lista interzisă și care sunt analizate.

Metaboliții, steroizii anabolizanți, testosteronul, exogen, care provine din exterior și nu este produs de glanda organismului, stimulentele, narcoticele, cum ar fi cocaina, efedrina, amfetamina care cresc performanța imediată,

Mai sunt diureticele, care provoacă eliminarea din organism a unei cantități cât mai mari de apă, lichid, substanțe și odată cu ele posibile substanțe interzise care au fost introduse în organism. Se mai face și analiza de sânge, în mod special pentru depistarea hormonilor de creștere și pentru EPO”, a declarat Balaj, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Suma uriașă plătită de Universitatea Craiova pentru controlul antidoping

Fostul președinte de la CFR Cluj a explicat toate costurile aferente unor astfel de teste antidoping și astfel s-a ajuns la faptul că Universitatea Craiova va plăti în jurul a 40.000 de euro pentru această procedură, .

”Costurile prelevării la acest moment sunt de 1.500 de lei pentru fiecare probă luată de la un sportiv. Dacă ceri urina plătești 1.500 de lei prelevarea, dacă vrei și sânge încă 1.500 de lei. Plus analiza, care la urină este 711 lei per probă și de 654 de lei pentru sânge.

Dacă o echipă solicită control doping în competiție pentru 20 de jucători de la formația adversă, trebuie să plătească încă 20 de prelevări plus analize și pentru proprii jucători, pentru că se face control doping și la echipa care a cerut. Analizele se fac doar la jucătorii care sunt trecuți în raportul de arbitraj”, a spus el.

Cum se poate ajunge la pierderea unui meci din cauza dopajului

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatul FANATIK SUPERLIGA, câți jucători trebuie să fie depistați pozitiv pentru ca rezultatul înregistrat în teren să nu mai fie valabil, Cristi Balaj a oferit imediat un răspuns.

”Minim trei, dacă sunt doar doi depistați pozitiv rezultatul nu se anulează. Dacă sunt cel puțin trei jucători depistați într-o echipă, cealaltă formație câștigă cu 3-0. Decizia o ia Comisia de Disciplină, dar este prevedere legală, adică este conform legislației.

Federațiile de specialitate sunt semnatare ale Codului antidoping, cum este și FRF, și au corelări cu prevederile din Cod care este transpus în legislația națională. Rezultatul apare după trei săptămâni, se transmite celor de la WADA, federațiilor internaționale, federației naționale, care ia act. Urmează un demers al secretarului general al FRF care sesizează Comisia de Disciplină și se intră în procedură de analiză”, a afirmat Balaj.