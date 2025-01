Motivul divorțului dintre Pep Guardiola și Cristina Serra! Ce a determinat-o pe soția antrenorului de la Manchester City să pună capăt relației de 30 de ani

. Știrea a provocat mare vâlvă atât în Spania, cât și în zona Regatului, acolo unde antrenorul catalan activează în continuare. Presa iberică a aflat și motivul pentru care familia Guardiola s-a destrămat după atâta timp.

A fost dezvăluit motivul despărțirii dintre Pep Guardiola și Cristina Serra! Ce a determinat-o pe soția tehnicianului de la Manchester City să pună capăt relației de 30 de ani

Pep Guardiola și soția sa au produs un șoc uriaș prin anunțul oficial al divorțului. Cei doi pun capăt astfel unei relații întinse de 30 de ani, de când Guardiola evolua pentru FC Barcelona.

Cu toate că tehnicianul catalan a trecut peste criza de rezultate de la Manchester City, pe plan familial a apărut o nouă situație dificilă, care se pare că ar fi datorată chiar de latura sa profesională.

Potrivit , motivul care stă în spatele deciziei de divorț dintre Pep Guardiola și Cristina Serra este dat de alegerea fostului jucător blaugrana de a rămâne pe Etihad încă doi ani.

Practic, prelungirea contractuală cu gruparea “cetățenilor” a determinat-o pe soția sa, Cristina, să pronunțe oficial despărțirea dintre cei doi. Cel mai probabil, femeia în vârstă de 52 de ani nu ar fi acceptat ca Pep să stea departe de familie, la Manchester.

Mai mult, Guardiola și Serra au sărbătorit Crăciunul împreună cu cei 3 copii ai lor, Maria, Marius și Valentina, în ciuda faptului că hotărârea de separare a fost luată înaintea perioadei festive a iernii.

Fiica cea mare a lui Pep Guardiola dă din casă: “Toate mutările noastre au fost concentrate pe cariera lui”

Maria, fiica cea mare a lui Pep Guardiola, în vârstă de 24 de ani, . Tânăra a mărturisit că bunăstarea familiei sale este datorată performanțelor sportive ale tatălui Pep.

“Tatăl meu deja juca fotbal când eu m-am născut. Toate mutările noastre au fost concentrate pe cariera lui, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor.

Fotbalul a modelat mare parte din călătoria familiei noastre. În multe feluri, familia mea și cu mine datorăm viața și oportunitățile pe care le-am avut acestui sport și, bineînțeles, talentului excepțional și pasiunii tatălui meu.

Ce am moștenit de la părinții mei? Eu și tatăl meu mereu glumim că am moștenit încăpățânarea lor. Când ne punem ceva în minte, ne urmărim obiectivul până îl atingem. De la mama, am moștenit încrederea și spiritul independent”, a declarat Maria Guardiola, pentru publicația .