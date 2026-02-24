Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivul pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB – Metaloglobus: “A trebuit să meargă urgent la Belgrad!”. Exclusiv

S-a aflat motivul pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB - Metaloglobus 4-1. Mihai Stoica a spus de ce a plecat jucătorul de urgență din țară.
Mihai Dragomir
24.02.2026 | 11:06
Mihai Stoica a spus totul despre absența lui Radunovic de la meciul cu Metaloglobus. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB a jucat luni seară în etapa a 28-a din SuperLiga pe teren propriu contra lui Metaloglobus. Mihai Stoica a intrat a doua zi în direct și a dezvăluit motivul pentru care Risto Radunovic nu a jucat.

FCSB a trecut cu bine de meciul contra lui Metaloglobus, pe care a învins-o cu 4-1. „Roș-albaștrii” nu s-au putut baza pe unul dintre titularii incontestabili la meciul de luni seară.

Risto Radunovic, cel care a făcut o dezvăluire din vestiarul echipei în exclusivitate pentru FANATIK, a absentat. Mihai Stoica a transmis că fundașul lateral a plecat de urgență din țară, deoarece soția sa a născut o fetiță, așa cum cuplul anunțase încă din luna noiembrie a anului trecut.

„Risto Radunovic a primit o veste excepțională, are o fetiță, a trebuit să meargă la Belgrad urgent și mai ales că era la limită cu cartonașele, am zis, bă, poate e mai bine la meciul ăsta să nu joace. Se întoarce astăzi, ca să fie la Arad, împreună cu Ofri Arad, care mai are de acceptat până se nască al doilea copil”, a spus Mihai Stoica inițial.

Mihai Stoica a vorbit cu Elias Charalambous și cu Mihai Pintilii și le-a spus ce trebuie să facă în acest sezon. „Trebuie să o trecem și noi în CV!”

FCSB nu este încă sigură că va intra în play-off, chiar și dacă ar câștiga ultimele două jocuri din sezonul regular (deplasare cu UTA și acasă cu U Cluj). Mihai Stoica a spus că i-a pus deja în gardă pe Elias Chralambous și Mihai Pintilii cu privire la câștigarea play-out-ului.

„Aseară am intrat in vestiarul antrenorilor si le-am zis, până acum ați arătat că ați câștigat de două ori play-off-ul, anul ăsta trebuie să câștigați play-out-ul. Că asta trebuie să o trecem și noi în CV.

Ce să faci? Dacă stai cu capul în pământ și te lamentezi, n-ajungi nicăieri. Asta e treaba. Autoironia poate să te salveze în momente grele!”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Motivul fericit pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB - Metaloglobus

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
