Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”

Gigi Becali știe de ce Siyabonga Ngezana a fost din nou gafeurul de serviciu la FCSB. Sud-africanul a greșit decisiv la golul care a adus victoria celor de la Steaua Roșie Belgrad.
Cristian Măciucă
28.11.2025 | 08:45
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana: „Îi place albitura”. Dezvăluirile lui Gigi Becali. FOTO: Instagram
FCSB a pierdut al patrulea meci la rând în Europa League, scor 0-1, cu Steaua Roșie Belgrad. Gigi Becali l-a arătat cu degetul pentru înfrângere pe Siyabonga Ngezana.

Gigi Becali a dezvăluit de ce Ngezana o comite meci după meci

FCSB a jucat la Belgrad cu un om în plus din minutul 27, dar nu a reușit nici măcar să scoată un rezultat de egalitate cu Steaua Roșie. Campioana României a luat gol în minutul 50 de la Bruno Duarte după o nouă gafă de proporții a lui Siyabonga Ngezana.

Stoperul din Africa de Sud a comis-o și în precedentul meci, pierdut de FCSB la Basel, scor 1-3. Fundașul în vârstă de 28 de ani a fost pus la zid de Gigi Becali, care dă vina pe viața extrasportivă a fotbalistului. Latifundiarul din Pipera nu mai are deloc încredere în Ngezana.

„Eu o să iau fundaș central. Că toate nenorocirile le-a făcut numai Ngezana. Doi trebuie să iau de fapt. Iau doi. Ne-a distrus ăsta. El a fost cel mai bun. Dar așa e în viață. Când vin oameni de pe acolo de pe la ei din pustietate și când dau pe aici de femei albe, e nenorocire.

I-a venit soția, dar lui îi place albitura. De ce crezi tu că e el așa mort? Ce să își mai revină? Dacă vă spun eu ceva și voi vă suciți… Dar nu mai zic, că aude nevastă-sa”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu: „Îl lasă cu degetul în gură”

Deși FCSB a pierdut al 4-lea meci la rând în Europa League și are șanse infime la play-off, Gigi Becali și-a permis să facă haz de necaz și l-a ironizat pe rivalul de la Rapid, Dan Șucu. Giuleștenii sunt pe locul 1 în SuperLiga. Au 35 de puncte, cu 14 mai multe decât FCSB.

„Pe mine mă interesează banii nu punctele. Până face Șucu banii, punctele lui Șucu îmi aduc mie banii. Până face Șucu puncte, poate nu mai sunt bani. Eu văd că noi o să luăm campionatul (n.r. – râde). Ce vrei să fac? Mai râd și eu cu voi.

Ce să zic? Am zis că nu am încredere. Că dacă ziceam că am, ziceați că Becali e nebun. Atunci critic echipa, critic la TV, văd, iau atitudine și dau restart ei singuri la echipă și câștigă campionatul și îl lasă pe Șucu cu degetul în gură.

Nu pot să fac acum un caz din asta. Eu unde am jucat? Rapid a jucat azi? Șucu s-a uitat la TV. Stai să vedem (n.r. – sezonul următor). Hai să vedem dacă el joacă joia. Hai să vedem joacă el joia la anul? Tot eu o să joc, tot la mine o să vă uitați”, a adăugat patronul campioanei României.

