Caz revoltător la CSA Steaua! Memoria lui Emeric Ienei costă 24.760 de euro, Biserica Profides a lui Aliuță primită gratis în Ghencea

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Emeric Ienei, cel mai important antrenor din istoria Stelei, va avea parte de un meci demonstrativ organizat în memoria sa în luna noiembrie, însă din păcate acesta nu se va disputa în „Templul” din Ghencea, așa cum ar fi fost normal. FANATIK face dezvăluiri surprinzătoare în exclusivitate, care spun multe despre situația de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Gala în memoria lui Emeric Ienei, „interzisă” în Ghencea din cauza costurilor uriașe cu chiria

Din informațiile obținute în exclusivitate de site-ul nostru, organizatorii evenimentului „Liga Legendelor” s-au așezat la masa discuțiilor cu reprezentanții CSA Steaua încă din luna martie. Cu toate acestea, conducătorii clubului Armatei au fost destul de sceptici și rezervați în privința realizării acestui spectacol și nu au părut a fi prea deschiși pentru a da o mână de ajutor în organizarea lui.

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În plus, nu au dorit să facă niciun rabat de la lege și au solicitat chiar o chirie substanțială pentru ca arena din Ghencea să fie rezervată pentru acest meci de gală organizat în memoria lui Emeric Ienei, antrenorul care a adus în vitrina clubului cel mai important trofeu câștigat în întreaga sa istorie. Suma cerută a fost cea standard stabilită în nomenclatorul MApN, de 24.760 de euro, la care s-ar fi adăugat cheltuieli adiacente pentru restul facilitățiților puse la dispoziție, cum ar fi folosirea nocturnei sau accesul la lojele VIP. S-ar fi putut ajunge astfel chiar și la un cost total de aproximativ 35.000 de euro, considerat exagerat de către organizatorii evenimentului dedicat marelui Emeric Ienei.

Astfel, unde nu vor fi nevoiți să plătească nicio chirie, ci doar costul utilităților pentru demonstrativul care va avea loc pe data de 15 noiembrie. În contextul în care clubul Steaua nu s-a implicat în organizarea acestui eveniment, este cu atât mai lăudabilă atitudinea celor care se ocupă de administrarea stadionului Arcul de Triumf. Costurile pentru un eveniment organizat pe această arenă se învârt undeva la peste 20.000 de euro, iar dacă această sumă ar fi fost percepută ar fi fost șanse mare ca partida de old boys în amintirea lui Ienei să nu mai aibă loc.

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Eveniment religios al Bisericii Profides, găzduit gratis pe stadionul din Ghencea

Dacă pentru regretatul Emeric Ienei s-a mers strict pe litera legii și nu s-a putut face nicio concesie, conducătorii CSA Steaua au procedat cu totul diferit în cazul unui alt eveniment găzduit de arena din Bulevardul Ghencea. Este vorba despre un spectacol religios organizat în luna septembrie de Biserica Profides, pentru care s-a găsit soluția să se ofere stadionul gratis, fără a fi percepută nicio chirie sau vreo decontare a cheltuielilor cu utilitățile. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, portița legală prin care s-a evitat închirierea stadionului din Ghencea contra unei sume de bani a fost reprezentată de faptul că Steaua s-a considerat partener în organizarea acestui eveniment religios.

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Cum a fost posibil? În cadrul adunării religioase „Triumful lui Hristos, Ediția a III-a”, a avut loc un meci demonstrativ de fotbal între o echipă formată din foști jucători ai Stelei și Naționala Artiștilor. Au fost prezenți, printre alții, Nana Falemi, Sorin Paraschiv, Rică Neaga, Miodrag Belodedici, Adrian Bumbescu sau Gabriel Boștină, iar clubul finanțat din bani publici prin intermediul Ministerului Apărării a considerat că fiind vorba despre foste glorii „roș-albastre” nu e nevoie să se perceapă o sumă de bani pentru închirierea stadionului.

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Contactat de FANATIK, fostul jucător stelist și organizator al evenimentului, a confirmat informația: „Cei de la Steaua ne-au găzduit gratis pe stadionul Ghencea. Le mulțumim din nou și pe această cale că ne-au ajutat. Același lucru s-a întâmplat și pe Giulești. Am plătit chirie doar pe Arena Națională”.

FANATIK a fost prezent la conferința de presă organizată la stadionul Arcul de Triumf, în care a fost lansat evenimentul în memoria lui Emeric Ienei. Iulian Mihăilă, inițiatiorul Ligii Legendelor, a explicat de ce meciul nu se dispută în Ghencea.

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”Cu cei de la Steaua au fost niște discuții principiale în primăvară, dar probabil că oamenii nu au avut suficientă încredere în noi că acest eveniment va avea loc. Noi am avut de la început acordul scris al familiei. Nu știu ce să vă zic mai mult…”, a declarat Mihăilă.