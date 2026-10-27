Sport

Motivul hilar pentru care Nsimba a plecat, de fapt, de pe banca Craiovei la 5-0 cu Sepsi

Tibi Cocora
27.10.2026 | 16:33
Motivul hilar pentru care Nsimba a plecat de fapt de pe banca Craiovei la 50 cu Sepsi
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK a aflat de ce Steven Nsimba a plecat de pe banca Universității Craiova în minutul 76. Foto: Colaj Fanatik.
FANATIK a aflat de ce Steven Nsimba a plecat de pe banca Universității Craiova în minutul 76 al meciului cu Sepsi și s-a întors după două minute.
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Un episod neobișnuit s-a petrecut pe banca Universității Craiova în timpul victoriei categorice cu Sepsi, scor 5-0. În minutul 76, după ce Filipe Coelho efectuase deja toate cele cinci schimbări, Steven Nsimba s-a ridicat și a plecat spre vestiare. Gestul putea fi interpretat drept o reacție de nemulțumire a atacantului, care nu mai avea nicio șansă să intre pe teren. FANATIK a aflat, însă, adevăratul motiv al plecării sale.

De ce a plecat Steven Nsimba de pe banca Universității Craiova în minutul 76

Universitatea Craiova a făcut spectacol la Sfântu Gheorghe, unde a învins-o pe Sepsi cu 5-0, însă un moment petrecut în afara terenului a atras atenția în repriza secundă. În minutul 76, Steven Nsimba a părăsit banca de rezerve și s-a îndreptat spre vestiare. La acel moment, antrenorul Filipe Coelho efectuase deja toate cele cinci înlocuiri permise, astfel că atacantul francez știa că nu va mai putea fi utilizat nici în partida respectivă.

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În aceste condiții, gestul putea ridica semne de întrebare, mai ales că Nsimba nu fusese trimis pe teren nici de această dată. O eventuală supărare provocată de statutul de rezervă ar fi fost una dintre explicațiile posibile. Informațiile obținute de FANATIK infirmă, însă, această variantă. Atacantul nu a plecat de pe bancă din cauza vreunui conflict cu antrenorul și nici pentru că ar fi fost nemulțumit de deciziile tehnice.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, explicația este una cât se poate de simplă și, în contextul momentului, amuzantă: Steven Nsimba a avut nevoie la toaletă. Francezul a mers spre vestiare în minutul 76 pentru a-și rezolva problema fiziologică, iar în minutul 78 era deja înapoi pe banca Universității Craiova. Prin urmare, absența sa a durat doar două minute și nu a avut nicio legătură cu faptul că Filipe Coelho epuizase schimbările sau cu o presupusă nemulțumire a jucătorului. Clarificarea este importantă tocmai pentru că momentul s-a produs într-un context care putea alimenta speculațiile.

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  • 76 este minutul în care Nsimba a plecat de pe banca Universității Craiova, spre toaletă

Steven Nsimba, pus să alerge după Sepsi – U Craiova 0-5

Campioana en-titre a terminat în forță runda cu numărul 13. Universitatea Craiova a dat de pământ cu Sepsi, pe care a învins-o cu scorul de 5-0 la Sf. Gheorghe. Oltenii s-au impus prin golul marcat de Oleksandr Romanciuk și „dublele” semnate de Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor.

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Imediat după fluierul final al „centralului” Horia Mladinovic, FANATIK l-a surprins pe Steven Nsimba cum a revenit pe gazon alături de ceilalți jucători neutilizați ai alb-albaștrilor, pentru o sesiune de pregătire. Francezul a alergat și a efectuat exerciții fizice, după ce nu a bifat niciun minut în confruntarea cu Sepsi.

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Totuși, Steven Nsimba rămâne un fotbalist important în campionatul României. După ce a terminat exercițiile și s-a întors la vestiar, atacantul din Hexagon a avut marte de un moment special. Nsimba a fost asaltat de suporteri, semn că fotbalistul continuă să se bucure de popularitate în rândul fanilor, în ciuda situației dificile în care se află la echipa lui Filipe Coelho.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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