Motivul incredibil invocat de un bărbat pentru a-și părăsi partenera la doar câteva secunde după ce s-au întâlnit!

Visa la o poveste de iubire de neuitat, motiv pentru care, și-a luat inima în dinți și a ieșit la o întâlnire cu un bărbat pe care l-a cunoscut pe o aplicație de dating. Încrezătoare Raych Fayce nu s-a gândit o secundă că va avea parte de cea mai scurtă întrevedere cu iz idilic.

După o perioadă de singurătate, Raych Fayce spera ca anul 2023 să-i surâdă și să-și găsească jumătatea alături de care să-și poată face planuri de viitor. Așa se face că, Raych s-a machiat și și-a pus la punct aspectul până în cel mai mic detaliu, înainte de întâlnirea mult așteptată.

Tânăra, emoționată pentru că urma să iasă la date, într-o locație cu mâncare și băutură, cu un băiat cu care făcuse cunoștință pe o aplicație de dating, s-a lăsat puțin așteptată, conform celor de la publicația .

Ajunsă cu o mică întârziere, Raych Fayce a apucat doar să facă un schimb de priviri și să spună un scurt salut bărbatului care o aștepta așezat la una dintre mesele localului.

”Ne-am salutat. Mi s-a părut ciudat că atunci când am intrat, el a văzut un panou afară pe care scria că dacă parchezi mașina în acel loc, o să fie ridicată. Dintr-o dată, el a spus că ar trebui să meargă să-și mute mașina de acolo”, a povestit pe Tik Tok.

I made a new years resolution to go on one date a month and we’re off to a GREAT start 💀