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Motivul incredibil pentru care a lipsit celebrul suporter „Lumumba” din meciul Portugalia – Congo! Ţinut în carantină înainte să ajungă în America

În tribunele meciului Portugalia - Congo a lipsit celebrul suporter "Lumumba", care a făcut înconjurul lumii la Cupa Africii. Motivul pentru care a lipsit de la startul Cupei Mondiale.
Marian Popovici
19.06.2026 | 05:18
Motivul incredibil pentru care a lipsit celebrul suporter Lumumba din meciul Portugalia Congo Tinut in carantina inainte sa ajunga in America
SPECIAL FANATIK
Motivul incredibil pentru care a lipsit celebrul suporter "Lumumba" din meciul Portugalia - Congo! Ţinut în carantină înainte să ajungă în America. Sursa: hepta.ro
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Primul meci al Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială a fost împotriva Portugaliei, la Houston. Africanii au reuşit surpriza şi au remizat împotriva uneia dintre favoritele turneului, scor 1-1.

Celebrul fan „Lumumba”, ţinut trei săptămâni în carantină

Toată lumea era cu ochii şi în tribune, pe fanii congolezi. De acolo a lipsit figura iconică a naţionalei, celebrul fan Michel Kuka Mboladinga, poreclit „Lumumba”, cunoscut pentru că a stat ca o statuie la meciurile Congo de la Cupa Africii pe Naţiuni.

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Suporterul a fost inclus în delegaţia Congo pentru turneul final, dar cu toate acestea, el a ratat primul meci la turneul final. Michel Kuka Mboladinga se află în carantină în Bruxelles, acolo unde trebuie să stea 21 de zile, decizie impusă de autorităţile americane pentru acordarea vizei către cetăţenii care vin din ţări din „lumea a treia”, ca urmare a restricţiilor provocate de epidemia de Ebola.

„Lumumba” va fi prezent în tribune la meciul cu Columbia

Vestea bună este că „Lumumba” va fi prezent în tribune la al doilea meci al RD Congo, care va avea loc pe 24 iunie, de la ora 05:00 împotriva Columbiei. Confruntarea va avea loc pe stadionul Akron din Guadalajara.

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Cu toate acestea, Republica Democrată Congo s-a bucurat de un suport masiv la Mondialul din Statele Unite, graţie celor 10.000 de congolezi care trăiesc în Houston, iar doar în statul Texas se află aproximativ 16.000 de congolezi, conform Bein Sports. Stadionul din Houston a adunat o „mare albastră” împotriva Portugaliei, unde naţionala africană a marcat primul gol din istorie la Cupa Mondială.

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Cine a fost Patrice Lumumba, considerat eroul independenţei în Congo

Gestul pe care îl face Michel Kuka Mboladinga este un tribut adus lui Patrice Lumumba, eroul independenţei şi primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo. Postura sa imită statuia lui Lumumba din Kinshasa.

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Patrice Lumumba este una dintre cele mai importante personalităţi ale decolonizării Africii, fiind un simbol global al luptei împotriva imperialismului. Lumumba a avut parte de un sfârşit tragic. A fost arestat în septembrie 1960 ca urmare a unei lovituri de stat, iar câteva luni mai târziu a fost torturat şi ucis pe un pluton de execuţie.

Statuia lui Lumumba din Kinshasa. Sursa foto: Social Africa Facebook
Statuia lui Lumumba din Kinshasa. Sursa foto: Social Africa Facebook
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  • 2 participări are RD Congo la Cupa Mondială
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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