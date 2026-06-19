Motivul incredibil pentru care a lipsit celebrul suporter „Lumumba” din meciul Portugalia – Congo! Ţinut în carantină înainte să ajungă în America

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Primul meci al Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială a fost împotriva Portugaliei, la Houston. Africanii au reuşit surpriza şi .

Celebrul fan „Lumumba”, ţinut trei săptămâni în carantină

Toată lumea era cu ochii şi în tribune, pe fanii congolezi. De acolo a lipsit figura iconică a naţionalei, celebrul fan Michel Kuka Mboladinga, poreclit „Lumumba”, cunoscut pentru că a stat ca o statuie la meciurile Congo de la Cupa Africii pe Naţiuni.

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Suporterul a fost inclus în delegaţia Congo pentru turneul final, dar cu toate acestea, el a ratat primul meci la turneul final. Michel Kuka Mboladinga se află în carantină în Bruxelles, acolo unde trebuie să stea 21 de zile, decizie impusă de autorităţile americane pentru acordarea vizei către cetăţenii care vin din ţări din „lumea a treia”, ca urmare a restricţiilor provocate de epidemia de Ebola.

„Lumumba” va fi prezent în tribune la meciul cu Columbia

Vestea bună este că „Lumumba” va fi prezent în tribune la al doilea meci al RD Congo, care va avea loc pe 24 iunie, de la ora 05:00 Confruntarea va avea loc pe stadionul Akron din Guadalajara.

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Cu toate acestea, Republica Democrată Congo s-a bucurat de un suport masiv la Mondialul din Statele Unite, graţie celor 10.000 de congolezi care trăiesc în Houston, iar doar în statul Texas se află aproximativ 16.000 de congolezi, conform Bein Sports. Stadionul din Houston a adunat o „mare albastră” împotriva Portugaliei, unde naţionala africană a marcat primul gol din istorie la Cupa Mondială.

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Cine a fost Patrice Lumumba, considerat eroul independenţei în Congo

Gestul pe care îl face Michel Kuka Mboladinga este un tribut adus lui Patrice Lumumba, eroul independenţei şi primul prim-ministru al Republicii Democrate Congo. Postura sa imită statuia lui Lumumba din Kinshasa.

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Patrice Lumumba este una dintre cele mai importante personalităţi ale decolonizării Africii, fiind un simbol global al luptei împotriva imperialismului. Lumumba a avut parte de un sfârşit tragic. A fost arestat în septembrie 1960 ca urmare a unei lovituri de stat, iar câteva luni mai târziu a fost torturat şi ucis pe un pluton de execuţie.