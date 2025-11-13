Motivul incredibil pentru care candidatului POT la Primăria Capitalei i s-au cerut daune morale uriașe. Cum s-a închis dosarul lui George Burcea

ADVERTISEMENT

Actorul George Burcea va candida din partea suveraniștilor de la Partidul Oamenilor Tineri (POT) pentru alegerile din 7 decembrie 2025, la Primăria Capitalei. Deocamdată, Burcea nu apare în sondaje decât la rubrica alți candidați, care sunt cotați cu un total de 10,15% intenție de vot, conform unui sondaj realizat la comanda PNL, în care primele locuri sunt ocupate de Ciprian Ciucu (PNL-26,4%), Daniel Băluță (PSD-24,5%) și Cătălin Drulă (USR-18,7%).

Andreea Bălan a solicitat ca George Burcea să-i plătească daune morale de 250.000 lei

Burcea a participat la mai multe evenimente electorale alături de președinta POT, Ana Maria Gavrilă. „România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni”, a declarat Burcea atunci când și-a anunțat candidatura. Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor pe 21 februarie 2020, iar incidentul s-a petrecut în apropiere casei cântăreței Andreea Bălan, soția sa de atunci. Acesta a fost condamnat de Judecătoria Buftea pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe, după ce a ieșit pozitiv pentru cocaină.

Instanţa a decis că Burcea nu mai are voie să conducă timp de un an şi că trebuie să achite o amendă penală de 16.000 de lei. George Burcea a avut probleme în instanță și cu Andreea Bălan, care l-a dat în judecată, dosarul fiind înregistrat pe 11 noiembrie 2022, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Inițial, Andrea Bălan a solicitat obligarea lui George Burcea la plata sumei de 250.000 RON cu titlu de daune morale, pentru acoperirea prejudiciului moral cauzat prin încălcarea dreptului la demnitate, onoare, reputație, dreptul la propria imagine și la viață privată) prin fapta ilicită săvârșită la data de 02.05.2022, constând în postări defăimătoare la adresa acesteia efectuate de pârât prin intermediul conturilor sale de Facebook și Instagram.

În urma solicitării instanței, Andreea Bălan a reformulat cererea de chemare în judecată, solicitând: obligarea lui George Burcea la pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la demnitate, onoare şi reputaţie; obligarea la plata sumei de 50.000 de lei cu titlu de daune morale pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la propria imagine); obligarea pârâtului la plata sumei de 50.000 de lei cu titlu de daune morale pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la viaţă); obligarea pârâtului la înlăturarea postării defăimătoare la adresa subsemnatei efectuate pe contul său de socializare de Facebook în data de 02.05.2022 .

Andreea Bălan a arătat că a întreţinut o relaţie concubinaj cu George Burcea, iar în urma acestei relaţii au avut două fiice minore, ulterior demarând procedura de divorţ. Bălan a precizat că la data de 2.05.2022, George Burcea a publicat pe Facebook o postare permanentă și pe Instagram o postare de tip story, prin care a susținut că aceasta (fără a o nominaliza) ar fi aplicat rele tratamente câinelui familiei, lipsindu-l de îngrijire. Totodată, a învederat că George Burcea ar fi lăsat să se înțeleagă în mod intenționat faptul că starea fizică precară a câinelui era rezultatul modului în care acesta era tratat în locuința Andreei Bălan.

Andreea Bălan a fost criticată pe rețelele sociale după postarea lui George Burcea

Ea a considerat relevant să menționeze că postarea a înregistrat un număr foarte mare de accesări și comentarii, majoritatea dintre acestea fiind negative la adresa reclamante, aceasta din urmă fiind numită ”monstru”, ”fără inimă”, astfel considerând că i-au fost puse la îndoială calitățile morale și i-a fost afectată imaginea. A adăugat că i-a solicitat lui George Burcea să înlăture postarea respectivă sau să facă precizări cu privire la aceasta, însă acesta ar fi refuzat. Burcea a arătat că nu ar fi întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, adăugând că, în cadrul postării sale, nu a făcut referire la persoana reclamantei, nici la aplicarea de către aceasta a unor rele tratamente sau abuzuri asupra câinelui. El a mai susținut că prejudiciul estimat de aceasta nu ar fi cert și a subliniat că nu poate fi reținută nicio formă de vinovăție în sarcina sa.

Judecătoria a menționat că judecă orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti. Totodată, tribunalul judecă, în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe. Rezultă că în actuala reglementare, tribunalul este instanța de drept comun în ceea ce privește judecata în primă instanță. De asemenea, din interpretarea coroborată a celor două dispoziţii normative menţionate, rezultă că instanţa competentă material să soluţioneze cererile având o valoare mai mare de 200.000 lei este tribunalul.

În ceea ce priveşte fondul excepţiei invocate, instanţa a reţinut că această acţiune (având drept capăt de cerere principal obligarea pârâtului la plata sumei de 250.000 de lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului moral suferit de Andreea Bălan) reprezintă o veritabilă cerere evaluabilă în bani referitoare la drepturi personale nepatrimoniale, astfel că, în ceea ce priveşte competenţa materială, sunt aplicabile dispoziţiile art. 98 Cod proc. civ. (competenţa determinându-se după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere). În concret, Andreea Bălan a învestit instanța cu un capăt de cerere ce presupune analizarea existenței unei singure fapte ilicite (publicarea pe rețelele de socializarea a unei postări aparent defăimătoare la adresa reclamantei), faptă în urma căreia aceasta consideră că i s-a produs un singur prejudiciu, de natură morală, atrăgându-se încălcarea mai multor drepturi nepatrimoniale, enumerate în cererea introductivă de instanță.

Andreea Bălan nu a achitat taxa de timbru în valoare de 4.100 lei

Instanța a specificat că analizarea producerii prejudiciului moral presupune un examen unitar asupra consecințelor presupusei fapte ilicite săvârșite de pârât, neputându-se proceda la defalcarea pretenției reclamantei în funcție de drepturile pretins încălcate, întrucât prejudiciul moral este unic, chiar dacă acesta ar avea la bază nesocotirea mai multor drepturi nepatrimoniale ale reclamantei. Mai mult, daunele pretinse sunt calificate ca având o natură unică, şi anume morală, iar acestea nu determină capete de cerere diferite, ci se concretizează într-o cerere unică, bazată pe aceeaşi faptă, acelaşi prejudiciu şi aceeași cauză. Astfel, împărțirea daunelor solicitate prin reținerea încălcării unor drepturi distincte nu atrage incidența a mai multor capete de cerere diferite.

Prin urmare, dosarul a fost mutat de la Judecătoria Sectorului 3 la Tribunalul București. Noua instanță a arătat că Andreea Bălan nu s-a conformat dispoziţiilor/obligaţiilor legale şi judiciare stabilite prin rezoluţia din 12.09.2023 şi înscrisului intitulat ,,Comunicare adresă emisă la 13.09.2023” (respectiv nu a achitat si nu a depus dovada privind plata taxei de timbru în cuantum total de 4.310 lei, având în vedere/raportată la precizarea obiectului cererii de chemare în judecată), aceste înscrisuri fiind comunicate reclamantei, la domiciliul său procesual, la data de 22.09.2023, împlinindu-se astfel termenul legal şi judiciar de 10 zile stabilit de judecătorul cauzei, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

De asemenea, având în vedere că Andreea Bălan nu a formulat, în termenele şi condiţiile legale, , atât împotriva măsurii de stabilire a taxei de timbru, dar nici o cerere de acordare a ajutorului public judiciar; constatând neregularizarea cererii de chemare în judecată în condiţiile legii procesual –civile, instanţa de judecată, constatând neregularizarea mai sus menţionată şi analizată, instanța a specificat că va dispune anularea cererii de chemare în judecată. Această decizie a fost luată de Tribunalul București pe 19 octombrie 2023.