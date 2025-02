Motivul incredibil pentru care CFR Cluj l-a cedat pe Kader Keita la rivala Rapid. Dezvăluirile președintelui Cristi Balaj

Cristi Balaj a explicat de ce mijlocașul ivorian a fost vândut la o rivală din SuperLiga. , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Cristi Balaj a explicat de ce Kader Keita a fost vândut la Rapid

. Cristi Balaj are o motivație simplă: „Purtăm aceleași culori la echipament și avem și o relație foarte bună cu cei de la Rapid. De fiecare dată când am colaborat cu ei au fost serioși, am fost bine primiți acolo și există o formă de respect”.

Oficialul din Gruia susține însă că mai există un raționament în spatele mutării: „Mai mult decât atât, trebuia să creăm loc pentru jucătorii care vin. Dacă nu pleca Keita, am fi avut o mare problemă.

Clubul Rapid a fost singura variantă care a satisfăcut într-o oarecare măsură cerințele noastre”, a mai punctat președintele ardelenilor. Kader Keita a evoluat în 21 de meciuri la CFR Cluj în acest sezon și are o pasă decisivă.

Cristi Balaj, dezvăluiri despre situația lui Tachtsidis: „Necesită o perioadă de timp mai mare”

Panagiotis Tachtsidis nu se va afla la dispoziția lui Dan Petrescu în următoarele săptămâni: „Are leziune musculară de gradul doi, ceea ce necesită o perioadă de timp mai mare și îl așteptăm să revină. Nu știm exact când va reveni. E păcat pentru că s-a pregătit excelent alături de ceilalți și îți dai seama că pierzi din pregătire atunci când ai o asemenea pauză.

Jurnalistul Cristi Coste a vrut să știe de la Cristi Balaj de ce CFR Cluj vinde jucători cu precădere la Rapid, însă invers nu stau lucrurile așa. Robert Niță a simțit nevoia să intervină: „Sunt scumpi jucătorii de la Rapid că sunt de valoare”.

Singurul transfer a fost cel al lui Damjan Djokovic, însă croatul plecase deja de la Rapid: „L-am luat fiind jucător liber de contract. Am dat și la FCSB, nu doar la Rapid. Cei mai buni jucători i-am dat la Rapid, dar și Bîrligea e bun, trebuie să recunoaștem.

Robert Niță a reacționat din nou: „Te aștept la loja unu”. Cristi Balaj a venit cu o ironie: „Oricum nu se mai scuipă semințe deci pot să stau în față”. Rapidistul însă nu s-a lăsat: „Vezi că ai confundat stadioanele. Ăla era ăla vechi. Acuma e pe civilizație, pe noutate”. „Păi nu se mai întâmplă, asta spun”, a mai completat fostul arbitru.

Dan Șucu și Neluțu Varga au o relație excelentă, extinsă și la nivelul celorlalți reprezentanți ai cluburilor, dar și la nivel de suporteri: „Noi ne simțim foarte bine în Giulești. Adică ospitalitate, civilizație. Față de noi, cei de la Rapid se comportă exemplar și am încercat și noi să comportăm la fel când au venit în Gruia”.

