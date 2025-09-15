Sport

Motivul incredibil pentru care Devis Epassy lipsește din Petrolul – Dinamo: „Nu a mai venit”

Devis Epassy lipsește din Petrolul - Dinamo dintr-un motiv incredibil. Președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a dezvăluit ce a pățit portarul camerunez
Cristian Măciucă
15.09.2025 | 21:43
Motivul incredibil pentru care Devis Epassy lipseste din Petrolul Dinamo Nu a mai venit
Motivul incredibil pentru care Devis Epassy lipsește din Petrolul - Dinamo: „Nu a mai venit”. FOTO: Fanatik

Devis Epassy (32 de ani) nu face parte din lotul lui Dinamo pentru meciul cu Petrolul. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, a dezvăluit cu ce problemă se confruntă internaționalul din Camerun.

De ce lipsește Devis Epassy din Petrolul – Dinamo. Andrei Nicolescu a elucidat misterul

Petrolul – Dinamo e ultimul meci al etapei a 9-a din SuperLiga. Devis Epassy nu face însă parte din lotul deplasat de Zeljko Kopic la Ploiești. În poarta „câinilor” a apărut fostul titular, Alexandru Roșca (21 de ani).

„Epassy a avut încă de săptămâna trecută varicelă. Nici nu a intrat în contact cu jucătorii, nu a mai venit. E un singur caz, a luat de la fetița lui. El între timp a revenit, dar nu a revenit în lot pentru că are o săptămână pauză.  Nu sunt șanse să fie alte cazuri de varicelă la Dinamo. 

(n.r. – Musi, duel cu fosta echipă Petrolul) El a aparținut tot timpul de FCSB, aici a fost doar un junior care și-a făcut treaba. Probabil, e iubit de publicul de aici și așa ar trebui să fie.

A reprezentat bine clubul în perioada în care a fost la Petrolul, dar acum e cu gândul la Dinamo și ce poate realiza aici”, a declarat Andrei Nicolescu, înainte de Petrolul Ploiești – Dinamo.

Devis Epassy a venit la Dinamo în luna iulie, liber de contract după despărțirea de ciprioții de la Karmiotissa. De atunci, goalkeeperul camerunez a apărat poarta „câinilor” în 5 rânduri, de 3 ori reușind să o păstreze intactă.

  • 10 selecții are Devis Epassy la prima reprezentativă a Camerunului
  • 350 de mii de euro e cota de piață a portarului, conform transfermarkt.com
