Motivul incredibil pentru care Gigi Becali l-a pierdut pe „noul Rădoi”: „A căzut! Mi-am făcut rău!”

ADVERTISEMENT

FCSB este în căutarea unui mijlocaș pentru a doua parte a sezonului, iar plecarea lui Adrian Șut de la club face acest transfer și mai important. Gigi Becali era convins că l-a găsit pe „noul Mirel Rădoi”, însă mutarea sa a cunoscut dificultăți din cauza impresarului.

A picat transferul „noului Rădoi” la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul

FCSB a avut un sezon destul de slab în SuperLiga României și nu se află decât pe locul al 9-lea în acest moment. Gigi Becali dorește să forțeze accederea în play-off, iar pentru acest obiectiv el vrea să-și întărească lotul semnificativ pentru a nu mai face pași greșiți în ultimele nouă partide.

ADVERTISEMENT

acum se vede nevoită să aducă jucători la mijlocul terenului. Gigi Becali dorește să transfere un fotbalist cu profil defensiv, iar . Deși părea rezolvat, patronul a dezvăluit că, din cauza impresarului, mutarea s-ar putea să nu se mai realizeze:

„Să vă spun un lucru: de acum încolo, n-o să mai vorbesc lucruri dinainte, pentru că îmi fac mie rău. După ce am vorbit despre el și am zis că e mai bun decât Șut, că e noul Rădoi, că e 500.000 de euro, impresarul a zis că nu e vorba de doar atât, că mai e vorba și de un alt club, care vrea alte 500.000 de euro. La două ore de când am zis. De acum încolo voi spune doar când se rezolvă treaba. Dacă spun, înainte îmi fac mie rău.

ADVERTISEMENT

Ăla a căzut, păi ce să faci? De o lună de zile negociem, de la 400.000 am urcat la 500.000 și acum a căzut. Jucătorul știe, iar el nu vrea să vorbească decât prin impresar. Boateng m-ar interesa în ultimele șase luni de contract. Pe mine nu mă interesează un jucător să-l iau peste șase luni, mie-mi trebuie acum. Peste șase luni vedem noi, dar eu vreau acum. Boateng nu este un jucător pe care aș da bani. A fost un jucător care m-a impresionat, dar nu este ceva ce eu vreau neapărat. Ăsta care a picat nu e român și nici din campionatul nostru nu e”, a declarat Gigi Becali pentru

ADVERTISEMENT

Ce spunea Gigi Becali despre înlocuitorul lui Adrian Șut în urmă cu o zi

În urmă cu doar o zi, patronul lui FCSB părea aproape sigur că transferul se va realiza. El a explicat că Mihai Stoica este foarte încântat de fotbalistul respectiv și i-a transmis că este „bun, bun”, iar ca stil de joc îi seamănă lui Mirel Rădoi:

„Chiar azi sau mâine o să vină un jucător de profilul pe care îl vreau eu. Aproape 90% va veni un jucător azi sau mâine. Eu vreau un jucător de profil mai agresiv la mijlocul terenului, mai defensiv, ca să pot juca cu 5 atacanți. Adică 4-1-4-1, adică 4-3-3, adică Tănase şi Olaru interi. Mi-a zis acum o lună și jumătate că a găsit un jucător care este bun, bun. Așa s-a exprimat, de două ori, bun, bun. Atât știu, că e mijlocaș agresiv care știe cu mingea și care joacă și fundaș central. Genul lui Mirel Rădoi mi-a zis, dar mai bun ca Mirel. E aproximativ 500.000 de euro”, spunea Gigi Becali despre cel ce ar fi urmat să fie înlocuitorul lui Adrian Șut.

ADVERTISEMENT

Pentru ce contract a părăsit-o Adrian Șut pe FCSB

Adrian Șut a fost unul dintre motoarele echipei de la mijlocul terenului pe parcursul ultimelor două sezoane în care FCSB a câștigat titlul de campioană în SuperLiga României. Cu toate acestea, el nu a fost într-o formă deloc bună în această stagiune.

Cel mai probabil, performanțele sale slabe veneau și din dorința de a face pasul la nivelul următor, fie el și financiar. Astfel, Gigi Becali l-a cedat la Al-Ain, liderul din campionatul Emiratelor Arabe Unite, pentru o sumă de doar 1,5 milioane de euro, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Adrian Șut va avea un salariu de 1 milion de euro pe an, mult mai mare decât cel de la FCSB.