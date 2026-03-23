Motivul incredibil pentru care Lamine Yamal execută penalty-urile în fața lui Robert Lewandowski la FC Barcelona: „Este evident!”

Simțul golului, sângele rece din fața porții și experiența de sute de meciuri l-ar pune pe Robert Lewandowski (37 de ani), în mod normal, în pole position pentru executarea loviturilor de la 11 metri pentru Barcelona. Totuși, Hansi Flick i-a desemnat pe Lamine Yamal (18 ani) și Raphinha ca principali executanți, cu toate că vârful polonez are peste 600 de reușite în cariera sa.

Robert Lewandowski a explicat de ce Lamine Yamal execută penalty-urile la Barcelona

Lamine Yamal nu este un executant atât de bun de lovituri de pedepsă, cel puțin nu în momentul de față. Cu toate acestea, în ultima vreme el „capturează” mingea de fiecare dată când arbitrul dictează penalty pentru formația „blaugrana”, deși Robert Lewandowski se află pe teren.

Deși experiența și postul l-ar recomanda pentru astfel de momente pe vârful polonez, Această decizie a fost luată împreună cu toți jucătorii, iar Robert Lewandowski a fost complet de acord, fiind de părere că lipsa sa de încredere, apărută și din cauza vârstei, nu îl mai face să fie atât de sigur atunci când se află față-n față cu portarul advers:

„Este evident că uneori, când îți lipsește încrederea, există un moment de ezitare și se iau decizii pe teren. Există jucători care sunt buni la penalty-uri. Sunt pregătit, dar când simți că îți lipsesc minute, încredere, senzația de bine, ritmul… e mai bine să alegi cel mai bun jucător pentru echipă. Și cine se simte cel mai bine este omul potrivit pentru executare de penalty-uri”, a explicat atacantul polonez, conform

Lewandowski se află la cel mai slab sezon din carieră

Chiar dacă a înscris 11 goluri în La Liga și 4 în Champions League, cel poreclit în tinerețe „Lewangolski” este departe de performanțele pe care le avea în trecut. Ajuns la 37 de ani, Hansi Flick nu se mai poate baza meci de meci pe vârful polonez, iar în această poziție a fost folosit adesea și Ferran Torres.

În ultimul sezon din campionatul spaniol, cu doar zece meciuri mai multe jucate decât în această stagiune, Lewandowski a reușit să încrie de 27 de ori și să fie golgheterul campionatului, însă, ușor-ușor, vârsta începe să-și spună cuvântul. însă are o clauză prin care își poate prelungi înțelegerea pe încă un an. Rămâne de văzut dacă fostul atacant de la Bayern Munchen și Borussia Dortmund va rămâne alături de FC Barcelona și în sezonul viitor.