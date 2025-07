Universitatea Craiova speră la o remontada în faţa celor de la FK Sarajevo, . În Bănie au venit peste 20.000 de oameni pentru meciul de care se leagă destinul echipei în Conference League.

Motivul incredibil pentru care startul meciului Universitatea Craiova – Sarajevo a fost amânat!

Dar, problemele au apărut încă din startul meciului. Fluierul de start a fost amânat cu şapte minute dintr-un motiv incredibil. Chiar înainte de începutul partidei, carul de transmisie a căzut, iar meciul nu a putut începe în aceste condiţii.

Alimentarea cu curent a carului a fost întreruptă şi a fost o cursă contracronometru pentru remedierea situaţiei. În cele din urmă, situaţia s-a remediat şi confruntarea a început după o pauză de şapte minute.

Sorin Cârţu, declaraţie genială înainte de meci: „Doi inși n-au avut noroc cu Sarajevo: arhiducele și cu mine”

Înaintea meciului decisiv cu Sarajevo, și a adus aminte de incidentul care a dus la izbucnirea Primului Război Mondial, asasinarea lui Franz Ferdinand:

„Dacă mă iei așa special pe mine, doi inși n-au avut noroc cu Sarajevo: arhiducele și cu mine. Bine că nu mi-au pus vreo bombă pe-acolo. Îmi pare rău că publicul nostru n-a putut să vadă ceea ce au făcut bosniacii la Sarajevo.

Vreau să spun că am fost pe multe stadioane, am jucat pe multe, am antrenat echipe și am fost în posturi de tipul ăsta. Bă, dar o atmosferă senzațională!” a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova a fost învinsă în tur cu 1-2 la Sarajevo. Oltenii au fost dominaţi autoritar timp de 60 de minute, dar golul marcat de Romanchuk a păstrat speranţele de calificare pentru retur.