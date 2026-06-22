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Motivul incredibil pentru care suporterii „cocoșilor galici” au dat ordin ca statuia lui Rocky din Philadelphia să nu fie îmbrăcată în culorile Franței

Suporterii francezi sunt extrem de superstițioși în ceea ce privește statuia din Philadelphia. Vezi pe site-ul FANATIK ce apel au făcut aceștia înaintea meciului cu Irak de la CM 2026.
Dragos Petrescu
22.06.2026 | 06:20
Motivul incredibil pentru care suporterii cocosilor galici au dat ordin ca statuia lui Rocky din Philadelphia sa nu fie imbracata in culorile Frantei
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Suporterii francezi au făcut un apel către toți co-naționalii care vor fi prezenți la meciul cu Irak să nu îmbrace statuia „Rocky” în culorile țării // FOTO: colaj FANATIK
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Franța va da piept cu prima reprezentativă din Irak marți dimineață, de la ora 00:00 (ora României), într-un duel din cadrul rundei cu numărul #2 al grupei I de la Cupa Mondială 2026. Partida se va disputa pe stadionul Lincoln Financial Field din Philadelphia, orașul în care se află celebra statuie „Rocky Balboa”, ridicată în cinstea personajului principal din seria de filme cu același nume. Totuși, în ceea ce privește fotbalul, se pare că această statuie a pornit un adevărat blestem pentru echipele-oaspete, iar suporterii francezi s-au dovedit a fi extrem de superstițioși.

Suporterii „Les Bleus” au dat ordin ca statuia „Rocky” să nu fie îmbrăcată în culorile Franței, înaintea meciului cu Irak de la Cupa Mondială!

Potrivit legendei, atunci când formația-oaspete urmează să dispute un meci la Philadelphia, iar fanii echipei îmbracă statuia în culorile clubului, cel mai probabil respectivul club va pierde meciul în favoarea gazdelor. Acest mit este valabil, în general, la duelurile echipei Philadelphia Union, în MLS, dar se pare că odată cu Cupa Mondială, „blestemul” s-a extins și asupra echipelor naționale.

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Cel mai cunoscut exemplu îl reprezintă selecționata din Ecuador, care în primul meci de la CM 2026, disputat la Philadelphia împotriva Coastei de Fildeș, au cedat cu scorul de 0-1, asta după ce suporterii sudamericani l-au îmbrăcat pe „Rocky” în tricolor, în condițiile în care ecuadorienii erau socotiți drept oaspeți. Astfel, fanii francezi au devenit extrem de sceptici în ceea ce privește acest subiect și au decis să facă un apel către toți susținătorii naționalei lui Didier Deschamps, ca aceștia să nu se aventureze cu tricouri și fulare în preajma statuii, chiar dacă la meciul cu Irak, „Les Bleus” au statutul de țară gazdă.

Franța a început cu dreptul aventura la Cupa Mondială 2026

Din punct de vedere al moralului, Mbappe și colegii săi stau bine înaintea duelului cu Irak. În prima etapă, vicecampioana mondială a trecut cu 3-1 de Senegal, făcând un pas mare către fazele eliminatorii, iar în cazul în care se va impune și în fața irakienilor, Franța va fi calificată matematic în șaisprezecimile de finală ale competiției, indiferent de rezultatul care se va înregistra în duelul dintre Norvegia și Senegal.

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De cealaltă parte, chiar dacă au cedat în partida cu Norvegia, 1-4, prima reprezentativă din Irak a arătat surprinzător de bine, punând în pericol defensiva nordicilor în repetate rânduri, iar pentru mulți specialiști, scorul consemnat nu reprezintă, neapărat, și realitatea din teren. Totuși, în fața Franței se anunță un duel și mai dificil, selecționata „Cocoșul Galic” fiind una dintre marile favorite la câștigarea turneului.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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