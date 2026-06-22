Motivul incredibil pentru care suporterii „cocoșilor galici” au dat ordin ca statuia lui Rocky din Philadelphia să nu fie îmbrăcată în culorile Franței

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Franța va da piept cu prima reprezentativă din Irak marți dimineață, de la ora 00:00 (ora României), într-un duel din cadrul rundei cu numărul #2 al grupei I de la . Partida se va disputa pe stadionul Lincoln Financial Field din Philadelphia, orașul în care se află celebra statuie „Rocky Balboa”, ridicată în cinstea personajului principal din seria de filme cu același nume. Totuși, în ceea ce privește fotbalul, se pare că această statuie a pornit un adevărat blestem pentru echipele-oaspete, iar suporterii francezi s-au dovedit a fi extrem de superstițioși.

Suporterii „Les Bleus” au dat ordin ca statuia „Rocky” să nu fie îmbrăcată în culorile Franței, înaintea meciului cu Irak de la Cupa Mondială!

Potrivit legendei, atunci când formația-oaspete urmează să dispute un meci la Philadelphia, iar fanii echipei îmbracă statuia în culorile clubului, cel mai probabil respectivul club va pierde meciul în favoarea gazdelor. Acest mit este valabil, în general, la duelurile echipei Philadelphia Union, în MLS, dar se pare că odată cu Cupa Mondială, „blestemul” s-a extins și asupra echipelor naționale.

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Cel mai cunoscut exemplu îl reprezintă selecționata din Ecuador, care în primul meci de la CM 2026, disputat la Philadelphia împotriva Coastei de Fildeș, au cedat cu scorul de 0-1, asta după ce suporterii sudamericani l-au îmbrăcat pe „Rocky” în tricolor, în condițiile în care ecuadorienii erau socotiți drept oaspeți. Astfel, fanii francezi au devenit extrem de sceptici în ceea ce privește acest subiect și au decis să facă un apel către toți susținătorii naționalei lui Didier Deschamps, ca aceștia să nu se aventureze cu tricouri și fulare în preajma statuii, chiar dacă la meciul cu Irak, „Les Bleus” au statutul de țară gazdă.

Ecuador fan Gigio Benavides put a jersey onto the muscular frame of the Rocky Statue the day before the game. Ivory Coast scored winner in 90th minute! The curse of the Rocky Statue continues. By Sandip G — Express Sports (@IExpressSports)

Franța a început cu dreptul aventura la Cupa Mondială 2026

Din punct de vedere al moralului, și colegii săi stau bine înaintea duelului cu Irak. În prima etapă, vicecampioana mondială a trecut cu 3-1 de Senegal, făcând un pas mare către fazele eliminatorii, iar în cazul în care se va impune și în fața irakienilor, Franța va fi calificată matematic în șaisprezecimile de finală ale competiției, indiferent de rezultatul care se va înregistra în duelul dintre Norvegia și Senegal.

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De cealaltă parte, chiar dacă au cedat în partida cu Norvegia, 1-4, prima reprezentativă din Irak a arătat surprinzător de bine, punând în pericol defensiva nordicilor în repetate rânduri, iar pentru mulți specialiști, scorul consemnat nu reprezintă, neapărat, și realitatea din teren. Totuși, în fața Franței se anunță un duel și mai dificil, selecționata „Cocoșul Galic” fiind una dintre marile favorite la câștigarea turneului.