Motivul incredibil pentru care un abonat Voyo nu poate vedea meciurile pe platforma ProTV

O nouă problemă cu platforma Voyo! Un român și-a făcut abonament la serviciul de streaming, dar nu poate vedea meciurile.
Alex Bodnariu
23.08.2025 | 06:30
Politica impusă de trustul PRO TV le dă mari bătăi de cap microbiștilor din România. Au fost mari probleme la meciurile jucate de FCSB în această vară europeană, iar un suporter nu poate urmări partidele de pe platforma de streaming dintr-un motiv incredibil.

Fanii fotbalului, încurcați de Voyo. Cu ce probleme se confruntă românii

În ultimii ani, în toată lumea, iubitorii fotbalului s-au confruntat cu o politică nouă a deținătorilor drepturilor de transmisie a meciurilor din cele mai importante competiții. Partidele nu mai sunt difuzate la TV, iar suporterii trebuie să își facă abonamente la diverse platforme de streaming.

Acest trend a ajuns și în România, iar Voyo i-a luat pe mulți prin surprindere. Deși prețul unui abonament nu este unul ridicat, fanii fotbalului din țara noastră nu par încă pregătiți să facă acest pas. Ba mai mult, tehnologia le dă bătăi de cap fanilor.

Televizoarele vechi nu suportă aplicația Voyo

De exemplu, un suporter nu poate vedea partidele transmise pe Voyo dintr-un motiv cel puțin interesant: televizorul său e unul ceva mai vechi, iar aplicația nu poate fi utilizată. Pe ecran apare mesajul: „Acest conținut nu poate fi redat pe dispozitivul tău. Pentru a te bucura de vizionare, te rugăm să folosești un televizor fabricat după anul 2018”.

Practic, românii care au televizoare ceva mai vechi sunt obligați să își cumpere dispozitive noi dacă vor să urmărească competiții precum Premier League sau Ligue 1. Pe rețelele de socializare au apărut deja reacții care critică vehement politica impusă de PRO TV.

În plus, suporterii sunt încă dezamăgiți de serviciul de streaming după experiența nefastă a duelului din manșa tur a dublei cu Drita din Europa League. Atunci, Voyo a picat de tot, iar oamenii au ratat minute prețioase din partidă. Ulterior, transmisia s-a mutat pe PRO Arena.

