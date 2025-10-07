Motivul incredibil pentru care un oficial al Federației de Fotbal a fost arestat! La ce se uita pe laptop în avion

Moment uluitor la Paris. Un oficial al Federației Japoneze de Fotbal a fost arestat pe aeroport și condamnat în Franța. Niponul a primit o pedeapsă cu suspendare de 18 luni, pentru că

Oficial al Federației Japoneze de Fotbal, arestat pentru că s-a uitat la pornografie infantilă în avion

Oficialul japonez a fost prins în fapt de echipajul aeronavei care zbura în capitala Hexagonului. Aceștia au alertat autoritățile, care au luat măsuri imediat după aterizare.

„Faptele au fost descoperite de echipajul de zbor al avionului, care a dat alarma după ce a observat că bărbatul condamnat viziona imagini cu pornografie infantilă în avion”, a declarat pentru AFP parchetul de pe lângă tribunalul din Bobigny, lângă Paris.

Masanaga Kageyama este numele oficialului nipon arestat în Franța pentru că s-a uitat la filme pentru adulți în avion. El e directorul tehnic al Federaţiei japoneze de fotbal (JFA) și a fost reținut de polițiști în timpul escalei pe . Acesta călătorea din Japonia în Chile, potrivit ziarului Le Parisien.

Ce pedeapsă a primit niponul

Masanaga Kageyama a fost deja condamnat de autoritățile franceze. Tribunalul din Bobigny i-a dat o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare şi o amendă în valoare de 5000 de euro. Motivul, importul, deţinerea, înregistrarea sau fixarea de imagini pornografice ale unei minore sub 15 ani.

În plus, oficialul nipon al Federației de fotbal a primit o interdicţie de 10 ani de a se angaja în orice activitate legată de minori. De asemenea, i s-a interzis intrarea pe teritoriul francez pentru acelaşi număr de ani. Franţa l-a inclus şi în registrul judiciar al infractorilor sexuali.