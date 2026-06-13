Motivul incredibil pentru care Zlatan Ibrahimovic l-a dat afară din studioul FOX pe celebrul youtuber IShowSpeed. Video

ADVERTISEMENT

Un moment extrem de savuros s-a petrecut în studioul celor de la Fox Sports, acolo unde Zlatan Ibrahimovic și celebrul youtuber american IShowSpeed au oferit unul dintre cele mai virale episoade ale zilei de sâmbătă la Campionatul Mondial din 2026. Răspunsul streamer-ului la întrebarea „Cine va câștiga Cupa Mondială anul acesta?” l-a determinat pe fostul atacant suedez să-l dea afară din platou.

Zlatan Ibrahimovic l-a dat afară pe IShowSpeed din platoul Fox!

Pe tot parcursul ediției din 2026 a Campionatului Mondial, Zlatan Ibrahimovic are rolul de analist TV pentru postul de televiziune american FOX Sports, alături de legendarul Thierry Henry, iar în timpul emisiunii dedicate în favoarea americanilor, în studioul de pe SoFI Stadium și-a făcut apariția și celebrul youtuber american IShowSpeed, pe numele său real Darren Jason Watkins Jr.

ADVERTISEMENT

Odată ajuns pe platoul de filmare, Speed a fost întrebat de către cei doi mari foști fotbaliști pe cine vede el ridicând marele trofeu în acest an. Fiind mare fan al lui Cristiano Ronaldo, streamer-ul nu a ezitat să răspundă: „Portugalia! Ronaldo va câștiga Cupa Mondială”. Acest răspuns a părut însă să nu fie pe placul lui Ibrahimovic și Henry, suedezul smulgându-i microfonul din mână și făcându-i semn să părăsească studioul. Lucru care s-a și întâmplat, însă Speed a ținut să-i dea replica lui Ibra „Urmăreste-l pe Ronaldo cum va câștiga. Îți promit că va câștiga. Siuuu!”.

🚨| BREAKING: Zlatan Ibrahimović just KICKED Speed off FOX Sports after he said Portugal will win the World Cup 😭💀 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ)

IShowSpeed l-a cunoscut personal pe Cristiano Ronaldo în 2022!

Celebrul youtuber s-a autointitulat de numeroase ori drept „cel mai mare fan” al lui , iar în anul 2022, în timpul Cupei Mondiale din Qatar, acesta a avut ocazia să-și întâlnească idolul. La finalul partidei dintre Portugalia și Ghana, câștigată de lusitani cu scorul de 3-2, meci în care portughezul a deblocat tabela, Speed și CR7 s-au cunoscut în persoană în parcarea stadionului „974” din Doha, iar filmulețul cu cei doi discutând și îmbrățișându-se a strâns peste 100 de milioane de vizualizări.

ADVERTISEMENT

Speedy met Ronaldo and the excitement was just too much-pure joy, unforgettable moment, totally worth it 🙌🔥

Who would you meet that could instantly erase all your stress right now? — unruly engineer (@ronaldlubega15)

Se pare că întâlnirea dintre cei doi a fost pusă la cale de Rafael Leao, colegul lui Cristiano la echipa națională a Portugaliei. Leao este bun prieten cu Speed, iar ca urmare a simpatiei puternice pe care streamer-ul i-o poartă lui CR7, fotbalistul lui AC Milan a decis să-i facă acestuia un cadou pe care, cu siguranță, nu-l va uită niciodată.