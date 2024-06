Motivul invocat de Aryna Sabalenka pentru înfrângerea din sferturile Roland Garros: „Problema asta durează de câteva zile”

Aryna Sabalenka a fost eliminată în sferturile de finală la Roland Garros de Mirra Andreeva, jucătoarea în vârstă de 17 ani. În ciuda faptului că a câștigat primul set, numărul 2 WTA nu a avut forța necesară pentru a închide meciul.

Motivul invocat de Aryna Sabalenka pentru înfrângerea din sferturile de la Roland Garros: „Problema asta durează de câteva zile”

Jucătoarea din Belarus nu trece prin cea mai bună perioadă din viața sa, iar asta se vede și pe terenul de tenis. , Sabalenka nu a mai reușit să câștige niciun turneu.

Nici fizic nu stă prea bine Aryna. a declarat, la finalul partidei cu Mirra Andreeva, că problemele de sănătate din ultimele zile au avut un rol decisiv în prestația sa din cadrul turneului de la Roland Garros.

„Mi-a fost rău fizic pe teren astăzi. Am fost foarte bolnavă în ultimele zile, cu o problemă de stomac, deci a fost complicat. Problema asta durează de câteva zile. Am făcut totul pentru a o gestiona.

Eu mă lupt mereu până la capăt. Trebuia să continui, să sper că voi găsi o cale să mă simt mai bine”, a declarat Aryna Sabalenka.

Reacția genială a Mirrei Andreeva după ce a scris istorie la Roland Garros: „Fac ce vreau!”

Mirra Andreeva a intrat în istoria turneului de la Roland Garros. Rusoaica, în vârstă de 17 ani, a devenit cea mai tânără semifinalistă a turneului de la Paris din ultimii 27 de ani.

La finalul meciului cu Sabalenka, Mirra Andreeva a impresionat pe toată lumea cu discursul său, care a fost destul de natural, dar pe alocuri destul de copilăresc.

„Aș spune că joc mereu așa cum vreau. Cu antrenorul meu avem un plan, dar apoi uit totul și când joc nu am niciun gând în cap.

Poate aș spune că puterea mea ar fi asta, că joc cum vreau și fac ce vreau, poate asta mă ajută atât de mult.

Înainte de meci eram foarte nervoasă și singurul meu obiectiv era să câștig mai multe jocuri decât am câștigat la Madrid.

După ce am pierdut primul set în tie-break m-am gândit: „Ei bine, acum trebuie să dau totul pentru a forța un set 3, nu am altă variantă”.

Apoi, am încercat să joc punct cu punct și să câștig cât mai multe. La început nu prea am crezut că pot întoarce, pentru că Aryna are multă experiență, are două Grand Slam-uri, este o jucătoare grozavă și este foarte agresivă”, a declarat Mirra Andreeva la finalul partidei.

„Am încercat să-mi deconectez mintea și să continui să joc la un nivel ridicat”

Așa că m-am gândit: “vom vedea ce se întâmplă, nu sunt sigură că o pot face, dar voi încerca, mă voi bucura de atmosferă și voi încerca să joc cât de bine pot”.

Mai târziu, când am câștigat al doilea set și am fost cu un break în față în al treilea, am crezut că mă apropii de victorie. Dar, în secunda în care m-am gândit la asta, mi-am pierdut serviciul.

Ca atare, mi-am spus să nu mă mai gândesc la scor sau la rezultat, să joc concentrându-mă pe fiecare punct, fără să știu cât e scorul.

Asta am făcut, am încercat să-mi deconectez mintea și să continui să joc la un nivel ridicat”, a mărturisit puștoaica din Rusia.