Motivul ireal pentru care TJ Miles s-a dezbrăcat în biserică: „Am întrebat”. El și Francisca au fost nași de botez

TJ Miles și Francisca sunt împreună de doar câteva luni, dar relația lor este una destul de serioasă. Au făcut de curând un pas important și au botezat împreună un copilaș, însă în timp ce erau la biserică, fostul concurent de la Survivor România a făcut un gest neașteptat.

De ce s-a dezbrăcat TJ Miles în biserică

însă au planuri serioase de viitor. Chiar dacă artista a mai fost căsătorită și a nu spune nu posibilității de a face din nou pasul cel mare alături de actualul său iubit.

La rândul lui, fostul concurent de la Survivor România a mărturisit că se gândește să o ceară în căsătorie cât mai curând pe frumoasa cântăreață. Și, până atunci, de curând au făcut un pas important pentru relația lor.

TJ Miles și Francisca au devenit părinții spirituali ai un bebeluș. Însă, chiar în timpul slujbei de botez a avut loc un episod neașteptat. Deși artista este obișnuită ca iubitul său să surprindă și să iasă în evidență în mediul online, nu se aștepta la asta.

Chiar dacă erau în biserică, preotul a remarcat tatuajele lui TJ Miles și l-a rugat să-i spună mai multe despre acestea. Fără să stea pe gânduri, iubitul cântăreței s-a apucat să povestească despre desenele pe care le are pe piele.

„M-a dus direct în altar”

Mai mult decât atât, preotul l-a invitat pe TJ Miles în altar, iar vedeta s-a simțit onorată. A simțit nevoia să-i arate tatuajul special, care are legătură cu Dumnezeu, așa că și-a dat tricoul jos chiar în acel loc.

„Noi am fost nași. Am botezat un copil. Am fost la Biserică. Preotul a fost curios de tatuajele mele și m-a dus în altar, acolo unde stau preoții. Nu intră orice om acolo. M-a dus direct în altar. I-am spus că am un tatuaj special pe mine.

L-am întrebat dacă vrea să i-l arăt. A zis că da, dar i-am zis că trebuie să mă dezbrac ca să i-l arăt. L-am întrebat dacă este sigur că vrea să mă dezbrac, a zis că da, că este în regulă și i-am arătat tatuajul de pe braț. Îl am pe Dumnezeu pe braț. A zis că este foarte frumos, a zis că este wow că îl am pe Dumnezeu pe mine”, a declarat TJ Miles pentru

Fostul concurent Survivor România a adăugat că din punctul lui de vedere nu există reguli și nu consideră că a greșit atunci când s-a dezbrăcat, mai ales că a avut și aprobarea unei fețe bisericești. „Nu am făcut un rău cuiva, dar și preotul este om, este om la fel ca mine.

Îl iubesc, Dumnezeu ne iubește pe toți, trebuie să ai respect. Am întrebat, nu am făcut fără permisiune. Mi-am dat jos tricoul cu apobarea lui. Eu nu sunt genul de om care merge des la Biserică, dar mă rog mereu la Dumnezeu”, a încheiat TJ Miles.