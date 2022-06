Motivul neașteptat pentru care Sofia Vicoveanca nu a mai vrut să cânte alături de Ștefan Bănică: „Ce caut eu aici?”

Sofia Vicoveanca se poate mândri cu o carieră artistică de peste 60 de ani. Totuși, emoțiile nu o ocolesc. Solista de muzică populară a povestit un moment stânjenitor care a avut loc în trecut. Ștefan Bănică Jr. a rugat-o să cânte alături de el pe scenă, însă a fost la un pas să refuze invitația.

Sofia Vicoveanca nu a vrut să cânte alături de Ștefan Bănică. Care a fost motivul

În urmă cu aproximativ 10 ani, Ștefan Bănică a invitat-o pe Sofia Vicoveanca să urce alături de el pe scenă în cadrul spectacolului de Crăciun de la Sala Palatului. Solista de muzică populară a acceptat inițial, apoi a considerat că a făcut o greșeală.

ADVERTISEMENT

Invitația a venit în luna iunie, iar artista ar fi trebuit să cânte o piesă pe care, deși o înregistrase, nu apucase să o interpreteze în fața publicului.

Din cauza emoțiilor, Sofia Vicoveanca s-a gândit să nu mai meargă la concert. Totuși, fiul său a încurajat-o, iar asta a ajutat-o.

ADVERTISEMENT

„Am fost foarte bucuroasă, apoi i-am spus, ‘Eu am înregistrat această piesă, dar nu am cântat-o niciodată… mai ales în fața publicului!’. Atunci am vrut să renunț, dar băiatul meu mi-a zis, ‘Mamă, până în iarnă înveți tu piesa’.

Și a avut dreptate. Am venit, am repetat două zile cu orchestră, cu lume, cu aparatură, cu tot. Înainte de a intra în spectacol, m-a pus Sfântul să mă uit în sală…”, a povestit Sofia Vicoveanca.

ADVERTISEMENT

Sofia Vicoveanca a uitat versurile în timpul spectacolului

Cu toate că are o experiență de peste 60 de ani pe scenă, atunci când a trebuit să cânte un refren ales de Ștefan Bănică, Sofia Vicoveanca a uitat versurile. Artista s-a simțit stânjenită, însă și-a dat seama ce se întâmplă.

Ștefan Bănică a cântat de unul singur refrenul, apoi concertul a decurs normal. Totuși, pentru un moment, Sofia Vicoveanca s-a întrebat dacă locul său este acolo.

ADVERTISEMENT

„Când am văzut, mi-am zis ‘Ce caut eu aici?’. Ștefan îmi trimisese un refren pe care să îl cânt eu la intrare și am uitat tot.

ADVERTISEMENT

Nu știam nimic. Eram speriată că trebuia să intru. Ditamai omul, cu ani de cântec în spinare, m-am dus și nu știam nimic. Când am intrat, Ștefan a intuit că e o problemă și a început să cânte el, apoi totul a decurs normal” , a declarat Sofia Vicoveanca,