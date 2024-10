Motivul neştiut pentru care Ana Birchall a ales să facă masterul în drept la Universitatea Yale. “Am fost îndrăgostită de Tom Cruise”

Candidata independentă la alegerile prezidențiale, Ana Brichall, a făcut în cadrul talk-show-ului politic și social o serie de dezvăluiri din viața sa personală, neștiute de publicul larg.

”Am făcut restructurarea liniilor aeriene americane după 11 septembrie”

, iar în cadrul emisiunii moderate de legendarul om de televiziune Mihai Tatulici a dezvăluit că specializarea sa este în Restructurări, Reorganizări Financiare.

ADVERTISEMENT

”Specializarea mea este în Restructurări, Reorganizări Financiare. Știți ce înseamnă asta? Să găsești soluții chiar și acolo unde aparent nu sunt soluții ca să salvezi o firmă. Asta am făcut eu ca avocat pe Wall Street în New York cu una dintre cele mai mari firme de avocatură din această lume”, a declarat candidata independentă la alegerile prezidențiale, la TATULICI LA FANAT1K.

Potrivit fostului ministru al Justiției, această ramură de drept este printre cele mai complicate și grele, ”pentru că atinge fiecare ramură de drept”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Ana Birchall a afirmat că atunci când lucra ca avocat pe Wall Street, în New York, a făcut restructurarea liniilor aeriene americane după atentatul din 11 septembrie 2001.

”Deci, cu alte cuvinte ca să fii un bun specialist în restructurări financiare, ca să găsești soluții cum am salvat nu toate liniile aeriene, am făcut restructurarea liniilor aeriene americane după 11 septembrie, că era un stres financiar, înseamnă că ești foarte foarte bun avocat și profesionist” a mai spus aceasta la FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Am fost îndrăgostită de Tom Cruise”

Întrebată care a fost motivul pentru care a ales să facă masterul în drept la Universitatea Yale din SUA, Ana Birchall a răspuns: ”Am fost îndrăgostită de Tom Cruise”.

”Pentru masterat eu am fost admisă la Oxford, Cambridge, New York University, Harvard și Yale. Mi-a fost greu să aleg Yale prima dată și vă spun și de ce, că m-ați provocat, eram îndrăgostită de Tom Cruise în filmul acela ”Firma” și el era acel avocat justițiar, eu iubind dreptul de mică pentru că eu am avut scandal la mine acasă”, a transmis candidata la Cotroceni.

ADVERTISEMENT

De asemenea, aceasta a ținut să precizeze faptul că deși părinții săi nu ai avut bani atunci când era la școală, cea mai bună zestre pe care i-au dat-o a fost accesul la educație.

”Părinții mei mi-au dat cea mai bună zestre pe care un copil poate să o aibă, accesul la educație. Deci, noi când eram în școală, eu sunt singura fată răsfățată între doi băieți, și îmi aduc aminte că în momentul în care noi toți trei eram în școală să știți că ai mei nu aveau bani”, a conchis Ana Birchall.

Motivul neştiut pentru care Ana Birchall a ales să facă masterul în drept la Universitatea Yale. “Am fost îndrăgostită de Tom Cruise”