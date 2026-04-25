Motivul pentru care a fost înlocuit la încălzire Jovo Lukic, înainte de CFR Cluj – U Cluj! Pierdere grea pentru Bergodi. Exclusiv

Jovo Lukic a fost înlocuit chiar înainte de startul meciului CFR Cluj - U Cluj, după o problemă pe care a resimţit-o la încălzire. FANATIK a aflat care e primul diagnostic al atacantului bosniac.
Cristi Coste, Marian Popovici
25.04.2026 | 21:54
Jovo Lukic, după ce s-a accidentat la încălzire. Sursa foto: Alex Bodnariu, Fanatik
U Cluj şi-a pierdut golgheterul încă de la încălzire, înaintea derby-ului cu CFR Cluj din Gruia. Jovo Lukic nu a putut începe meciul şi a fost înlocuit de Andrei Gheorghiţă, fostul atacant de la FCSB. Pentru „şepcile roşii” poate fi o absenţă foarte importantă în lupta pentru titlu din SuperLiga.

Jovo Lukic, problemă la un nerv al spatelui!

FANATIK a aflat primul diagnostic al lui Jovo Lukic. Atacantul bosniac a fost înlocuit după ce a resimţit o problemă la un nerv al spatelui. Astfel, golgheterul SuperLigii nu a putut începe ca titular confruntarea din Gruia, iar asta s-a văzut în prima repriză când U Cluj a pus foarte puţine probleme în atac.

În mod normal, Jovo Lukic va fi apt pentru meciul din etapa a doua când „şepcile roşii” vor întâni pe teren propriu pe FC Argeş. Jovo Lukic este în cel mai bun moment al carierei, având 20 de goluri şi 3 pase decisive în cele 34 de meciuri din actuala stagiune. Este lider în clasamentul golgheterilor cu 18 goluri.

Lukic, cel mai bun sezon din carieră!

Bosniacul a ajuns în România la Universitatea Craiova, care a plătit 400.000 de euro pentru mutare celor de la Borac Banja Luka. Oltenii l-au cedat destul de repede, fiind nemulţumiţi de randamentul său. U Cluj a intrat repede pe fir şi l-au transferat în vara anului 2025.

Înaintea acestei etape, U Cluj a împărţit locul 1 cu Universitatea Craiova, ambele cu câte 39 de puncte. CFR Cluj a câştigat în ultimele minute cu FC Argeş şi a reintrat în cursa la titlu, fiind la cinci lungimi de primele două clasate. Dar echipa lui Daniel Pancu are nevoie de victorie în derby-ul local pentru a mai spera la titlu.

  • 27 de ani are Jovo Lukic
  • 1.500.000 de euro e cota de piaţă a lui Lukic
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
