Motivul pentru care Adrian Șut poate fi dat afară de arabi! Revine la FCSB?!

Adrian Șut (27 de ani) a sperat că va da marea lovitură la arabi, dar situația sa sportivă s-a complicat cu fiecare zi. Deși a fost prezentat ca o adevărată vedetă la Al-Ain, mijlocașul român nu a avut impactul așteptat de toată lumea și a prins foarte puține minute.

S-a aflat motivul pentru care Adrian Șut joacă foarte puțin la arabi

La începutul acestui an, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Adrian Șut în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. Dar fostul jucător al campioanei României nu a prins decât 10 meciuri în tricoul formației din Emiratele Arabe Unite, reușind un singur gol în 435 de minute jucate.

Fostul internațional Basarab Panduru a analizat situația jucătorului și consideră că una dintre cauzele pentru care nu este folosit prea des ar putea fi faptul că a fost adus de conducerea grupării arabe peste capul antrenorului.

”E puțin mai complicat, s-ar putea ca el să fi ajuns acolo fără acordul antrenorului, se poate. Eu am văzut echipa lor, știu jucătorii în mare parte, i-am văzut și mi se părea că nu prea are unde să joace. S-ar putea să fi fost adus la echipă fără acordul antrenorului și să aibă probleme. Nu înseamnă că nu e bun, dar sunt alții care…”, a declarat Panduru, la .

Aventura lui Șut la arabi se poate încheia la vară

În ciuda faptului că are un contract extrem de avantajos, sunt . Presa arabă a anunțat că mijlocașul român se află pe lista neagră a jucătorilor care vor fi disponibilizați la vară.

”Al-Ain a întocmit deja o listă neagră, pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League.

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și staff-ului tehnic.

Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului”, au scris jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite.

Gigi Becali vrea să-l readucă pe Șut la FCSB

Nemulțumit de prestația echipei sale în actualul sezon, Gigi Becali a anunțat o serie de transferuri importante în vară. Finanțatorul FCSB este în căutarea unui mijlocaș central și .

”Da, și Șut… Am auzit că pe acolo acum în vară… Îl luăm înapoi, ce să facem? Nu prea s-a acomodat. Dirija bine jocul, dar vreau unul mai rapid, mai agresiv. Îmi place Joao Paulo, vine să primească mingea, nu îi e frică, are atingeri, are tehnică, nu se ascunde de joc”, a spus Becali.