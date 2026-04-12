Jucătorul uriaș care nu a venit la priveghiul lui Mircea Lucescu. S-a întors din drum și a refuzat să participe: „Nu am putut accepta”

Lumea sportului mondial a fost zguduită de vestea morții lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Deși a vrut să asiste la priveghi, un apropiat al lui „Il Luce” nu a putut veni în București.

Alexandru Boc, sfâșiat de durere după moartea lui Mircea Lucescu

Alexandru Boc și Mircea Lucescu au avut o relație aparte. Coleg cu „Il Luce” la echipa națională între 1967 și 1969, Boc a bifat 6 selecții, însă nu a reușit să asiste la priveghiul fostului selecționer. Deși a plecat la drum spre București, fostul fundaș s-a întors din drum la Deva, pentru că nu a putut accepta că Mircea Lucescu nu mai este în viață.

„Miercuri am încercat să plec către București, dar m-am întors la Deva, pentru că nu am putut accepta. Anul acesta ne-am sărbătorit ziua împreună. Pe mine m-a ajutat enorm în viață. Peste două săptămâni o să am drum la București și sigur o să merg să-i aprind o lumânare.

Din păcate, avem de comentat un eveniment extrem de trist pentru toată lumea, atenție, toată lumea, nu numai România! Am atâtea amintiri… Cum să nu merite doliu național? Fără discuție. Ați urmărit toate stadioanele din Europa, ce s-a întâmplat acolo? E recunoscut ca valoare în întreaga Europa”, a declarat Alexandru Boc, potrivit .

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, , a fost scos din biserică și depus din nou în mașina mortuară, cortegiul funerar a pornit spre Cimitirul Bellu, unde marele antrenor își va odihni somnul de veci. Familia, apropiații și numeroase personalități din sport și viața publică au fost alături pentru a-l conduce pe „Il Luce” pe ultimul drum.

, urmată de salvele de onoare ale Gărzii Naționale. Cele trei zile de doliu s-au încheiat odată cu așezarea sicriului în cavoul familiei, iar cei prezenți au părăsit în liniște cimitirul, în timp ce locul de veci a rămas acoperit de sute de coroane de flori.