Motivul pentru care Andreea Bălan și-a retras fetele de la privat și le-a mutat în sistemul de învățământ de stat: ”Ella a scris pe o fișă”

Andreea Bălan, jurata de la Te cunosc de undeva, a luat o decizie radicală pentru fiicele ei, Ella și Clara. După întoarcerea din America Express, vedeta de la Antena 1 a avut o discuție cu micuțele pe care le are din relația cu George Burcea și au ajuns la concluzia că trebuie să le mute de la privat în sistemul de stat. Astfel că, din septembrie, odată cu începutul anului școlar 2022-2023, cele mici au început să frecventeze Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, instituție pentru cei cu înclinații muzicale.

Fetițele Andreei Bălan, hotărâre în lipsa mamei: ”Le-am întrebat dacă sunt sigure”

Mamă a două fetițe, Ella și Clara, Andreea Bălan se ocupă exclusiv de întreținerea micuțelor, așa cum scria FANATIK și tot singură ia și deciziile privitoare la sistemul educațional pe care îl urmează micuțele. Cu atât mai mult cu cât fetița cea mare, Ella, deja este în clasa zero.

ADVERTISEMENT

”Le-am mutat pe fete la George Enescu, la liceul de muzică. Ella este clasa 0 și Clara este la grupa mijlocie. Erau la o grădiniță particulară în Pipera și mi-au spus că ele vor să fie cântărețe și, chiar la serbarea când eu am fost plecată în America Express, Ella a scris pe o fișă că ea vrea să fie solist vocal.

Amândouă au spus asta și le-am întrebat dacă sunt sigure. Și au zis da. Atunci le-am spus că trebuie să știe să cânte și la un instrument și cu vocea. Să știe și teorie muzicală și uite, mergem la o școală de muzică. Și, de câteva zile, merg la George Enescu”, a declarat Andreea Bălan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cântăreața Andreea Bălan, sacrificii pentru micuțele ei: ”În fiecare zi avem altă activitate”

În premieră, pentru FANATIK, jurata de la vorbește despre cum și-a schimbat programul pentru a petrece mai mult timp cu micuțele ei. Andreea Bălan încearcă să le fie aproape Ellei și Clarei și caută să le implice în cât mai multe activități pentru a le ajuta să se dezvolte atât fizic, cât și uman.

”Ele sunt foarte fericite. Urmează să învățăm și un instrument. Avem și mai mult timp liber. De multe ori le iau la 12:00 și avem timp să mergem la patinuar. Ella face înnot. Facem balet, facem engleză. În fiecare zi avem altă activitate. Cred că am luat o decizie foarte bună. Vor face pian prima dată amândouă”, a mai precizat vedeta de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

De ce a luat decizia de a le muta la o școală de stat

Andreea Bălan a trecut prin multe greutăți în cei 36 de ani de viață, dar nicio secundă nu a cedat. A fost la un pas de moarte, a trecut printr-un proces de divorț anevoios, toate acestea, dar mai ales copilăria ei, au motivat-o să fie un părinte model. Vedeta de la Antena 1 spune, exclusiv, pentru FANATIK, de ce a luat decizia tranșantă de a-și muta fetițele de la privat, la un sistem școlar de stat.

”Pentru că stau în Pipera și grădinița de stat din Pipera este departe și nu este ok. Și am ales o grădiniță lângă strada mea. Legătura a fost strict logistică. Pentru că este greu să te trezești iarna și să mergi cu un copil de 2 ani pe frig, nu prea… mai bine ieși din casă și pac, e grădinița.

ADVERTISEMENT

În schimba, acum este mai ușor pentru că Ella este mai mare, dar Clăriței îi este destul de greu să se trezească și să stea 30 de minute în trafic până la George Enescu. Dar merg cu amândouă. Nu am lăsat-o pe Clara pe stradă la mine și pe Ella dincolo. Se văd (n.r. de asta am decis să le mut pe amândouă).

ADVERTISEMENT

Dacă o lăsam pe Clara din comoditate la grădinița de pe strada noastră nu era ok. Așa ele se văd în curte când termină programul. Se joacă acolo. Este în aceeași clădire”, a explicat Andreea Bălan.

Andreea Bălan, țepuită cu 90.000 de euro

În altă ordine de idei, vă reamintim că Andreea Bălan, jurata de la Te cunosc de undeva, a fost unul dintre cei 571 de oameni păgubiți în urma unei investiții într-un complex rezidențial din zona Doamna Ghica. Cântăreaţa a cumpărat imobilul de când era în stadiul de proiect, fără să bănuiască nicio secundă că dezvoltatorul istraelian avea de gând să fugă cu banii înainte de finalizarea apartamentelor.

”Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii «Dansez pentru tine», cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo”, a declarat Andreea Bălan, pentru