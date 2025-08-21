Motivul pentru care aproape jumătate de București nu are apă caldă, deși avaria a fost rezolvată. Promisiunile primarului interimar

În seara zilei de duminică, 17 august, compania Termoenergetica anunțase o avarie majoră în Sectorul 3 al Capitalei. Astfel, a fost nevoie ca CET Progresu să fie oprită. Cu toate acestea, în aproape jumătate din București lipsește apa caldă. Primarul interimar vine cu explicații și anunță când se va rezolva problema și pentru restul locuitorilor.

Termoenergetica a anunțat că lucrările au fost finalizate

, la rețeaua de termoficare din București, în zona intersecției Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Conducta afectată are un diametru de 1.000 mm. De asemenea, compania a anunțat că, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice.

Astfel, compania a anunțat, în urmă cu o zi, că echipele au finalizat lucrările de remediere a avariei, însă rețeaua primară se încarcă etapizat pentru a evita o nouă fisurare sau spartură. „Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât si pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem. Această etapă poate dura chiar și 12 ore”, se arată în comunicatul transmis de Termoenergetica.

Când vor avea bucureștenii apă caldă. Anunțul lui Stelian Bujduveanu

Cu toate acestea, bucureștenii se plâng, în continuare, că nu au apă caldă. Potrivit informațiilor oferite de companie, totul ar fi trebuit să fie în regulă în după-amiaza zilei de joi, 21 august, însă lucrurile nu stau tocmai așa. Primarul interimar, , a anunțat că CET Progresu a fost repornită. În același timp, el menționează că rețeaua „se încarcă destul de lent”.

„S-a repornit CET Progresu, ştiţi avaria care a avut loc în Sectorul 3 pe Mihai Bravu, a fost o avarie foarte mare pe o conductă de 1 metru diametru, una dintre cele mai mari conducte pe care le avem la nivel de reţea principală. Cei de la ELCEN au repornit instalaţia, vorbim de CET Progresu, şi au început să încarce în sistem.

Încarcă destul de încet, am vorbit cu ei azi dimineaţă, încarcă destul de încet pentru că le este frică să nu plesnească în altă parte şi atunci încărcarea cu apă a sistemului, fiind o reţea foarte mare, trebuie să fie făcută mai lent decât ne aşteptam. Promisiunea era de o zi să fie apă deja la parametri mari în tot Bucureştiul, dar astăzi, la nivelul încărcării, ar trebui să fie rezolvată problema”, a afirmat Bujduveanu.