Motivul pentru care avocata decedată în explozia din Rahova a fost dată în judecată de un client. Ce sumă a fost obligată să restituie

În urma exploziei produse pe 17 octombrie în blocul din zona Calea Rahovei au decedat trei persoane, iar 13 au fost rănite. Victimele, toate femei, au fost identificate după prelevarea probelor ADN. Cea mai în vârstă dintre ele este avocata Vasilica Enache (65 de ani), despre care s-a relatat că a reprezentat în instanță mai multe victime ale tragediei din clubul Colectiv.

Clientul i-a plătit avocatei un onorariu pentru asistență juridică

Vasilica Enache avea cabinetul de avocatură chiar în apartamentul din blocul din Rahova, aflat la etajul 5, iar surse din anchetă au dezvăluit că explozia devastatoare ar fi avut loc chiar în locuința avocatei. Ancheta este condusă de către Parchetul General, care colaborează cu responsabili din partea Ministerului de Interne, IGSU și ANRE. Opt percheziții s-au desfășurat miercuri dimineața în dosarul exploziei, acestea fiind efectuate în București, Ilfov, Prahova și Teleorman la sediile Distrigaz, la persoane fizice și juridice și vizează ridicarea de documente și unități de stocare.

Numele Vasilicăi Enache apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 3 mai 2023 la Judecătoria Sectorului 5, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Reclamant figurează C.M., un client al avocatei, care a dat-o în judecată, solicitând instanței să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 2.200 lei, reprezentând debit principal, precum şi la plata dobânzii legale de la rămânerea definitivă a soluţiei, până la data plăţii. Totodată, C.M. a solicitat obligarea Vasilicăi Enache la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 200 lei, reprezentând taxă de timbru.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că solicită restituirea sumei de 2.200 lei, achitată cu titlu de onorariu pentru avocat către pârâta Vasilica Enache, întrucât aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale în calitate de avocat, nedepunând cererea de apel într-un dosar din 2018 în termenul legal. Prin decizia din 06.03.2023, Baroul Bucureşti a stabilit obligaţia restituirii sumei de 2.200 lei . S-a arătat că reclamantul a solicitat judecarea în lipsă.

În dosar se arată că între reclamantul C.M. şi pârâta Vasilica Enache a fost încheiat un contract de asistență juridică pentru reprezentare într-un proces având ca obiect grăniţuire aflat în faza apelului la tribunal. Onorariul avocaţial solicitat de Vasilica Enache, în cuantum de 2.200 de lei, a fost achitat de C.M. la data de 24.03.2021, conform chitanţei depuse la dosar. Prin decizia din 8.10.2021 pronunţată de tribunal, a fost admisă excepţia tardivităţii şi apelul depus de reclamant, prin doamna avocat Vasilica Enache, a fost respins ca tardiv.

Vasilica Enache a încălcat prevederile statutului profesiei de avocat

Văzând această soluţie, reclamantul a făcut sesizare la Baroul București pentru analizarea conduitei Vasilicăi Enache în instrumentarea apelului pentru care a fost încheiat contractul de asistență juridică. Prin decizia din 6.03.2023, decanul Baroului Bucureşti a admis cererea formulată de C.M. împotriva pârâtei avocat Vasilica Enache și a dispus obligarea pârâtei la restituirea către reclamant a sumei de 2.200 lei, reprezentând onorariu avocațial încasat.

Pentru a pronunța această decizie, decanul Baroului București a reținut că doamna avocat nu şi-a îndeplinit obligaţiile. În drept, prezentul titlu (care reglementează procedura privind cererile cu valoare redusă) se aplică atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei. Instanţa a reţinut că debitul pretins de C.M. este mai mic de 10.000 de lei, iar prezenta acţiune nu este inclusă între cererile care nu pot face obiectul prezentei proceduri.

Instanţa a reţinut că Vasilica Enache, prin depunerea cu întârziere a apelului, a făcut ca acesta să nu mai fie analizat pe fond şi a încălcat prevederilor art. 110 din Statutul profesiei de avocat potrivit cărora avocatul trebuie să depună toată diligenţa pentru apărarea libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clientului. De asemenea, obligaţiile avocatului care decurg din contractul de asistenţă juridică, astfel cum acestea sunt reglementate de Statut, nu fost executate, în acest sens instanţa reţinând încălcarea prevederilor conform cărora avocatul trebuie să asiste şi să reprezinte clientul cu competenţă profesională, prin folosirea cunoştinţelor juridice adecvate, a abilităţilor practice specifice şi prin pregătirea rezonabil necesară pentru asistarea sau reprezentarea concretă a clientului.

Clientul a renunțat la serviciile avocatei

Asistarea şi reprezentarea clientului impun diligență profesională adecvată, pregătirea temeinică a cauzelor, dosarelor şi proiectelor, cu promptitudine, potrivit naturii cazului, experienţei şi crezului său profesional. Avansurile de onorariu şi avansurile de cheltuieli care se anticipează a fi efectuate de către avocat în interesul cauzei vor avea acelaşi regim ca şi bunurile aparţinând clienţilor până la momentul în care avocatul va exercita activitatea pentru care a primit avansul de onorariu sau va înregistra cheltuiala care să justifice avansul plătit de client în acest scop, cu excepţia cazului în care clientul le stabileşte un alt regim, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Indiferent de regimul pe care clientul îl stabileşte referitor la respectivele sume avansate, acestea vor fi în mod obligatoriu returnate de către avocat acestuia la încetarea contractului, dacă până la momentul respectiv avocatul nu va fi exercitat activităţile pentru care i se plătise anticipat onorariu sau nu va fi înregistrat cheltuieli acoperite cu sumele avansate de client în acest sens. , avocatul este obligat să restituie onorariul avansat de client dacă a încetat contractul de asistenţă juridică, iar până la momentul încetării nu au fost realizate activităţile pentru care onorariul a fost plătit. Or, în speţă, obligaţiile asumate de doamna avocat nu au fost îndeplinite, iar, prin sesizarea depusă, reclamantul şi-a exprimat intenţia de renunţare unilaterală la serviciile pârâtei.

Instanța a menționat că, în temeiul acestor dispoziţii legale, Vasilica Enache are obligaţia de a restitui sumele de bani pe care reclamantul i le-a achitat. Ținând cont de toate aceste argumente, instanța a arătat că va admite cererea de valoare redusă și va obliga pe Vasilica Enache să restituie reclamantului suma de 2.200 de lei reprezentând onorariu avocaţial încasat. Instanţa a reţinut că obligaţia de restituire a acestei sume este exigibilă încă de la data la care reclamantul şi-au manifestat intenţia de a renunţa la serviciile pârâtei, adică de la data formulării sesizării (15.02.2022). Totuşi, văzând data de la care reclamantul a solicitat obligarea la plata dobânzii şi fiind ţinută de principiul disponibilităţii, instanţa a menționat că va obliga pârâta la plata dobânzii legale penalizatoare de la data de 25.01.2019 până la achitarea debitului principal. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 5 pe 10 noiembrie 2023.