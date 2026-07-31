Gigi Becali a făcut anunțul despre Aymen Boutoutaou după FK Auda – FCSB: „Doar nu eram nebun!”

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FCSB a părăsit Conference League în turul 2 preliminar după 3-7 la general cu FK Auda. Aymen Boutoutaou, adus în această vară și marcator în partida tur de la București, a fost schimbat la retur în a doua repriză cu tânărul Mihai Toma. Gigi Becali a explicat motivul din spatele acestei decizii.

De ce a fost schimbat Aymen Boutoutaou cu Mihai Toma în FK Auda – FCSB 4-1

Aymen Boutoutaou a reușit să marcheze golul de 2-2 în jocul de la București, . El a fost trimis titular în confruntarea decisivă de la Riga, dar a părăsit terenul în repriza a doua pentru a-i lăsa locul tânărului Mihai Toma. Schimbarea a fost explicată ulterior de Gigi Becali, care a spus că totul a fost urmarea cerinței francezului.

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„Ei au spus că Boutoutaou mai poate 5 minute. După alea 5 minute l-au schimbat. Boutoutaou a cerut schimbare… Nu eram nebuni să îl schimbăm, că el mai era cât de cât activ acolo!”, a spus Gigi Becali pentru , despre jucătorul pe care în tricoul echipei sale.

MM Stoica a explicat punctele forte ale lui Mihai Toma

Mihai Toma este unul dintre tinerii pe care FCSB a insistat să îi folosească în ultimul sezon și jumătate. Fotbalistul la victoria din campionat cu Csikszereda, astfel că Mihai Stoica a decis ca jucătorul de 19 ani să fie reprofilat mijlocaș central. „La noi erau rari jucătorii care depășeau 12 kilometri, erau Bourceanu și Șut.

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Ei bine, Mihai Toma a depășit 13 kilometri, dintre care 3 kilometri în high-intensity (n.r. alergare la intensitate maximă). Astea sunt cifre de nivel mare! Dacă Vitinha și Joao Neves, fără să aibă gabarit, joacă fenomenal acolo, haide să încercăm. Nu știm niciodată!”, spunea Mihai Stoica la TV Prima Sport.

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