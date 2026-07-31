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Gigi Becali a făcut anunțul despre Aymen Boutoutaou după FK Auda – FCSB: „Doar nu eram nebun!”

Aymen Boutoutaou, marcator în turul cu FK Auda, a fost schimbat la returul din Letonia cu Mihai Toma. Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care s-a recurs la această decizie în a doua repriză.
Mihai Dragomir
31.07.2026 | 10:42
Gigi Becali a facut anuntul despre Aymen Boutoutaou dupa FK Auda FCSB Doar nu eram nebun
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Gigi Becali a explicat schimbarea lui Aymen Boutoutaou cu Mihai Toma la returul cu FK Auda. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a părăsit Conference League în turul 2 preliminar după 3-7 la general cu FK Auda. Aymen Boutoutaou, adus în această vară și marcator în partida tur de la București, a fost schimbat la retur în a doua repriză cu tânărul Mihai Toma. Gigi Becali a explicat motivul din spatele acestei decizii.

De ce a fost schimbat Aymen Boutoutaou cu Mihai Toma în FK Auda – FCSB 4-1

Aymen Boutoutaou a reușit să marcheze golul de 2-2 în jocul de la București, chiar la debutul pentru „roș-albaștri”. El a fost trimis titular în confruntarea decisivă de la Riga, dar a părăsit terenul în repriza a doua pentru a-i lăsa locul tânărului Mihai Toma. Schimbarea a fost explicată ulterior de Gigi Becali, care a spus că totul a fost urmarea cerinței francezului.

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„Ei au spus că Boutoutaou mai poate 5 minute. După alea 5 minute l-au schimbat. Boutoutaou a cerut schimbare… Nu eram nebuni să îl schimbăm, că el mai era cât de cât activ acolo!”, a spus Gigi Becali pentru VOYO, despre jucătorul pe care îl avertizase imediat după debutul în tricoul echipei sale.

MM Stoica a explicat punctele forte ale lui Mihai Toma

Mihai Toma este unul dintre tinerii pe care FCSB a insistat să îi folosească în ultimul sezon și jumătate. Fotbalistul i-a impresionat pe bucureșteni după cifrele înregistrate la victoria din campionat cu Csikszereda, astfel că Mihai Stoica a decis ca jucătorul de 19 ani să fie reprofilat mijlocaș central. „La noi erau rari jucătorii care depășeau 12 kilometri, erau Bourceanu și Șut.

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Ei bine, Mihai Toma a depășit 13 kilometri, dintre care 3 kilometri în high-intensity (n.r. alergare la intensitate maximă). Astea sunt cifre de nivel mare! Dacă Vitinha și Joao Neves, fără să aibă gabarit, joacă fenomenal acolo, haide să încercăm. Nu știm niciodată!”, spunea Mihai Stoica la TV Prima Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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