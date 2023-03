Motivul pentru care baronul PSD Ionel Arsene a fost executat silit de două ori. E implicată și soția politicianului dat în urmărire națională

Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț, a fost condamnat, vineri, la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Cu puțin timp înainte de sentință, Arsene a plecat în Italia, iar Poliția Română l-a dat în urmărire. „Semnalmente: înălțime – 1,85m; greutate – cca.85 kg; constituție normală; păr grizonat; ochi căprui”, este descris Arsene pe site-ul Poliției Române.

Ionel Arsene a fost executat silit pentru datorii la bancă de aproape 200.000 euro

Ionel Arsene, care a condus și organizația județeană a PSD, a fost acuzat de procurorii DNA în perioada iunie-iulie 2015, mita cerută de Arsene fiind în valoare de 3 milioane de lei. Arsene a fost trimis în judecată pe 22 februarie 2018, iar procurorii anticorupție au instrumentat două cazuri de trafic de influență, unul inițiat în ianuarie, celălalt în februarie 2018.

Numele lui Ionel Arsene apare, conform datelor consultate de FANATIK pe portal.just.ro, portalul instanțelor de judecată, într-un dosar de încuviințare executare silită care a fost înregistrat pe 11 septembrie 2020 la Judecătoria Târgu Neamț. Ionel Arsene și soția sa, Gabriela, figurează ca debitori, iar o companie specializată în recuperarea creditelor este debitor. „Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 883/27.03.2007 emis de BCR SA şi contractul de ipotecă nr. 248/27.03.2007 autentificat sub nr. 894/27.03.2007, pentru suma de 192.134,58 euro reprezentând debit principal, dobânzi şi dobândă penalizatoare, sub forma executării silite imobiliare şi prin toate formele de executare. Fără nicio cale de atac”, au decis judecătorii pe 19 octombrie 2020.

Conform declarațiilor de avere, Ionel Arsene are două credite la BCR, unul de 150.000 euro, celălalt de 46.000 euro, ambele contractate în 2007. Ionel Arsene mai figurează ca debitor într-un dosar înregistrat pe 6 iulie 2020 la Judecătoria Târgu Neamț. Banca Transilvania are calitatea de creditor, iar un birou de executor judecătoresc are calitate de petent. Pe 20 iulie 2020, judecătorii au dat sentința prin care s-a încuviințat executarea silită a lui Arsene.

Mai mult, în motivarea sentinței, judecătorii amintesc și numele soției lui Arsene, Gabriela. „Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de Biroul Executorului Judecătoresc C.V.B. Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu reprezentat de bilet la ordin BPOS3AA 0057154 emis de Rotercom SRL la data de 25.06.2009, în Tîrgu Neamţ, cu scadenţa la data de 17.12.2010, în Tîrgu Neamţ, la ordinul Bancpost SA, avalizat de Arsene Ionel şi Arsene Gabriela, pentru realizarea obligaţiei de plată a sumei de 44.737,43 lei, actualizată la data de 30.06.2020, reprezentând garanţii contract nr. 4875/26.10.2005”, se scrie în dosar.

Ionel Arsene a pierdut două terenuri în instanță

Apoi, judecătorii continuă motivarea: „Prin modalitatea urmăririi silite imobiliare asupra bunurilor imobile 1. teren extravilan înscris în cartea funciară nr. 50208/UAT Vînători-Neamţ, având nr. cadastral/topografic 50208 şi 2. teren extravilan înscris în cartea funciară nr. 50283/UAT Vînători-Neamţ, având nr. cadastral/topografic 422, situate în comuna Vînători-Neamţ, jud. Neamţ, aflate în proprietatea debitorului avalist, solicitată de creditorul Banca Transilvania SA, împotriva debitorului Arsene Ionel, Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu. Fără nicio cale de atac”.

Potrivit site-urilor juridice, avalul reprezintă actul juridic prin care o persoană, numită avalist, se obligă să garanteze obligația asumată de unul dintre debitorii cambiali, numit avalizat. Prin aval, posesorul biletului la ordin dobândește un nou debitor, pe lângă debitorul avalizat în consecință, avalul dă naștere unei obligații cambiale autonome și abstracte, identică obligației oricărui alt semnatar al biletului la ordin.

Biletul de ordin în valoare de 44.737,53 lei a fost emis de firma Rotercom SRL, la care Ionel Arsene și soția acestuia, Gabriela, au ocupat funcțiile de director, respectiv de director de marketing, conform declarației de avere depuse de Arsene în 2013. Ulterior, doar Gabriela Arsene a mai fost angajată la respectiva firmă. În declarația de avere din 2018, Arsene a notat că el și soția sa sunt acționari cu 20 de părți sociale la Rotercom SRL, firmă pe care Gabriela Arsene o împrumutase cu 651.164 lei, conform aceluiași document.

Soții Arsene au rămas doar cu un apartament

Cele două terenuri pe care le-a pierdut Ionel Arsene în urma executării silite se află în comuna Vânători, din județul Neamț. Potrivit declarațiilor de avere completate de-a lungul timpului de Ionel Arsene, consultate de FANATIK, acesta deținea un teren intravilan cu o suprafață de 25.000 de metri pătrați la Vânători, dobândit printr-un contract de vânzare cumpărare din anul 2005.

Terenul îi aparținea sută la sută lui Arsene, el și soția sa deținând, în părți egale, un teren și o casă la Săucești (județul Bacău) și un apartament în Târgu-Neamț. Terenul de la Vânători a dispărut din ultima declarația de avere, completată de Ionel Arsene pe 3 iunie 2022, în urma executării silite. De asemenea, au dispărut terenul și casa de la Săucești, acestea fiind, probabil, donate rudelor, cu scopul de a proteja averea familiei, mai ales că Ionel Arsene era cercetat de procurorii DNA .

Conform aceluiași document, soții Arsene nu mai dețineau decât apartamentul din Târgu Neamț. La rubrica datoriilor, Ionel Arsene a notat suma de 5.000 euro la Banca Transilvania, 196.000 euro la BCR și 135.000 lei la o persoană fizică. Arsene a încasat 164.268 lei ca indemnizație de președinte la Consiliul Județean Neamț, ceea ce înseamnă că a avut un salariu lunar de 13.689 lei (aproximativ 2.800 euro).