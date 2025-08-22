Motivul pentru care candidează Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei. „Pot să trăiesc şi 100 de vieţi cu ce am”

, a anunţat săptămâna trecută că va candida pentru funcţia de prima al Bucureştiului. Invitat la Fanatik SuperLiga, acesta i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici motivele motivele care l-au îndemnat să facă o asemenea mişcare.

„De ce vă e frică de oameni? Aţi făcut ceva în Bucureşti pentru ei?”

Ideea de a candida la fotoliul de primar vara aceasta, în urma unei ştiri văzute la tv. „Am plecat și eu două zile, de ziua mea, și am văzut la televizor când l-a reţinut pe Piedone. A doua zi, ştire, că domnul Nicuşor l-a ales pe domnul Drulă. Pă stai, domnule! Ce, suntem monarhie? Ce, ne punem unul pe altul? Eu aș vrea să fie 10-15 candidați! Lumea trebuie să fie puțin mai sceptică. Ar trebui să-i ia: cine ești, de unde vii, ce-ai făcut, ce vrei să faci.

Hai să-l alegem pe Drulă şi apoi ne mai plângem de Nicuşor, de nu ştiu cine… La ce ne mai plângem? Eu cred că și televiziunile ar trebui să prezinte altfel un candidat. Un om care nu răspunde sau care are ceva de ascuns, înseamnă că nu e ce trebuie. Hai să-l vedem pe altul, care a făcut ceva în viaţa asta, care se pricepe la ceva. Ce-a făcut domnul Drulă? Sau domnul Burduja. La fel, acum o săptămână: ‘Partidele, cele patru, să ne găsim candidat comun, să nu vină extremiști, să nu vină suveraniști’. Stai domnule puţin, că sunt oameni. De ce vă e frică de oameni? Ați făcut ceva în București pentru ei?”, a spus Gigi Neţoiu, la Fanatik SuperLiga.

Fostul finanţator de la Dinamo şi Universitatea Craiova a simţit chiar pe pielea lui ce înseamnă traficul din Bucureşti, în drumul spre emisiune. „M-am trezit la ora 4, la 5 am plecat de la Cetate (n.r. – comună din judeţul Dolj), am făcut două ore şi jumătate pe drum şi am mai făcut două ore de la intrarea din Militari până aici. Adică e un dezastru”, i-a mărturisit Gigi Neţoiu lui Horia Ivanovici.

„S-a văzut în ultimii cinci ani, ne ducem în direcţia total greşită”

„Iar primarul Bucureştiului, după un mandat şi jumătate, a ajuns preşedintele României”, i-a replicat moderatorul emisiunii, iar Neţoiu a completat: „Pă da, şi-atunci nu ne merităm soarta? Ce ne mai văităm? Ne ducem într-o direcţia total greşită, s-a văzut în ultimii cinci ani de zile, cu oameni care n-au experiență, care n-au făcut nimic. Eu cred că oamenii de afaceri ar trebui să se împlice mai mult. Dom’le, hai să punem unul care a reușit în viață, care a făcut ceva. Tineretul? Foarte bine, să vină și tineri. Eu n-am nimic împotrivă. Eu îi încurajez, am o grămadă de tineri. Am peste o sută şi ceva de oameni cu care lucrez”.

Întrebat care ar fi motivele pentru care să-l voteze bucureştenii, Neţoiu a dat exemplu, în primul rând, succesul pe care l-a avut şi îl are în afaceri.

„Întreabă-mă ce am făcut. Ca să mă votezi, mă întrebi. Am cea mai mare fabrică de Angus din Europa, am fost reprezentant Philip Morris 1995-1998, agricultură pe mai bine de 2.000 de hectare, fabrica de alcool de la Ghidiceni, Vinconul. E foarte greu. Agricultura aici e terminată. În momentul în care a început războiul cu Ucraina… Toată lumea spunea că nu intră produsele, dar intrau prin Moldova și prin Bulgaria. Eu am rezistat pentru că m-am gospodărit şi am făcut. Foarte greu, la limită. Eu am prins perioada de aproape 15 ani, până se înceapă războiul”, a mai spus el.

Neţoiu: „Am mai mult decât aş fi visat vreodată”

Gigi Neţoiu a dat asigurări că nu caută să se îmbogăţească, avnd suficientă avere cât să trăiască liniştit. „Am şi bani, am şi datorii, am şi fabrici. Am mai mult decât mi-aş fi dorit vreodată sau aş fi visat vreodată. Pot să trăiesc şi 100 de vieţi cu ce am. Datorită faptului că am reușit în afaceri și, în special, în agricultură, vreau ca din experiența mea să dau și eu ceva Bucureștiului”, a dezvăluit Neţoiu.

În final, el i-a făcut o promisiune lui Horia Ivanovici: „Îți promit că fiecare leu, fiecare bănuț, va fi cheltuit în beneficiu oamenilor, trebuie să fii convins de chestia asta. Iar prioritatea vor fi bătrânii, copiii, spațiile verzi, circulația. Fiecare funcționar, fiecare angajat va fi pe competență. N-am obligații față de nimeni, nici față de partide, nici față de rude”.