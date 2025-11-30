Motivul pentru care Carlos Alcaraz a fost penalizat cu două milioane de dolari! Spaniolul nu a avut nimic de comentat

ADVERTISEMENT

Sezonul 2025 a fost un an vis pentru Carlos Alcaraz. Spaniolul a reușit să termine sezonul pe primul loc în clasamentul mondial. , a fost finalist la Wimbledon și ATP Finals și a câștigat, printre altele, trei Masters 1.000 (Monte Carlo, Roma și Cincinnati).

Alcaraz a ratat două turnee Masters 1000

Aceste realizări care l-au condus și la Bonus Pool. Acesta este un fond de peste 17 milioane de euro pe care ATP îl distribuie celor 30 de jucători care obțin cele mai multe puncte la cele nouă Masters 1.000 și ATP Finals.

ADVERTISEMENT

Pentru cele 4.420 de puncte, ar fi putut să încaseze 4,14 milioane de euro, o sumă pe care nu o va primi însă integral. Alcaraz va încasa jumătate, adică doar 2,07 milioane de dolari.

Motivul acestei reduceri drastice este regula care obligă jucătorii de tenis să participe la toate Masters 1.000, cu excepția Monte Carlo, și care penalizează fiecare absență din celelalte șapte cu o reducere de 25% a premiului final.

ADVERTISEMENT

Nu a participat la Toronto și Shanghai

În cazul lui Carlitos, au fost două Masters 1.000 pe care le-a ratat pe parcursul sezonului, cel din Canada și cel de la Shanghai, astfel încât penalizarea, în cazul său, ajunge la 50% din totalul bonusului final.

ADVERTISEMENT

Într-un sezon foarte greu și solicitant fizic, Alcaraz a renunțat la Toronto pentru a-și recăpăta tonul după participarea la Wimbledon. O decizie care s-a dovedit corectă, deoarece în săptămânile următoare a câștigat Cincinnati și US Open.

Motivul absenței sale la Shanghai a fost diferit și deloc premeditat. O accidentare suferită în săptămâna precedent, la Tokyo, l-a împiedicat să concureze. El nu a vrut să riște să-și compromită finalul de sezon și a spus pas competiției din China.

ADVERTISEMENT

Alcaraz a câștigat 57.489.695 dolari până la 22 de ani

Lovitura economică ar fi putut fi și mai mare pentru el, deoarece nu a participat la Mutua Madrid Open, un alt turneu obligatoriu, dar în acest caz a abandonat în ultimul moment după ce a călătorit la Madrid și s-a ocupat de media și de diferitele angajamente publicitare, care l-au scutit de sancțiunile corespunzătoare.

Alcaraz, în schimb, a încasat un milion de dolari pentru că a fost jucătorul de tenis care a obținut cele mai multe puncte în turneele ATP 500, categorie la care a câștigat turneele din Rotterdam, Queen’s și Tokyo.

. El a ajuns în cariera sa, la numai 22 de ani, la o bornă uluitoare. A câștigat 57.480.695 dolari, o sumă pe care Djokovic, Nadal și Federer nu o câștigaseră la vârsta lui.